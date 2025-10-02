Le ultime notizie di oggi con la Flotilla che prosegue la sua rotta verso Gaza ma che ha “perso” diversi attivisti, arrestati dagli israeliani

Le ultime notizie di oggi sulla spedizione Global Sumud Flotilla che è stata abbordata stanotte da alcune navi militari di Israele quando si trovava a meno di 70 miglia nautiche da Gaza. Molti attivisti sono stati arrestati, compresi gli italiani che saranno poi trasferiti nel porto di Ashdod ed espulsi.

Saar, ministro degli esteri israeliano, ha comunque fatto sapere via X che Greta Thunberg e i suoi amici sono sani e salvi. Nel contempo restano ancora 30 imbarcazioni della spedizione che continuano a navigare verso Gaza e si trova a circa 40 miglia nautiche da Gaza. Hamas ha condannato l’episodio: “Atto di pirateria”.

Ultime notizie, Oktoberfest chiuso per allarme bomba

Attimi di paura quelli vissuti ieri in occasione dell’Oktoberfest, la tradizionale festa della birra che si tiene principalmente a Monaco di Baviera, in Germania. La manifestazione è stata chiusa a causa di un allarme bomba fino alle ore 17:00 di ieri, 1 ottobre 2025, così come fatto sapere dal municipio della stessa città tedesca. Tutta colpa di una sparatoria avvenuta nella mattinata di ieri nella zona nord della città: un uomo ha sparato contro i suoi genitori in un appartamento, per poi rivolgere l’arma verso se stesso e suicidarsi.

L’uomo è morto mentre l’edificio della sparatoria è andato in fiamme, di conseguenza sono intervenuti i vigili del fuoco ma anche gli artificieri perchè temevano che potesse essere stato piazzato qualche ordigno. Alla fine la situazione è tornata alla normalità ma le autorità hanno deciso di attuare le massime precauzioni controllando nel dettaglio ogni anfratto dell’edificio: una eventuale esplosione avrebbe potuto provocare una strage vista la vicinanza con la zona dove si stava tenendo l’Oktoberfest.

Ultime notizie, aereo precipitato a Latina, due morti

Nella giornata di ieri si sono verificati due morti dopo che un aereo è precipitato in quel di Latina, precisamente nel parco nazionale di Sbaudia. Il velivolo faceva parte dell’aeronautica militare e dopo l’evento le due persone a bordo sono state ritrovate senza vita. Secondo quanto riferito da TgCom24.it l’aereo stava effettuando un addestramento ma evidentemente qualcosa deve essere andata storta anche se bisognerà ancora comprendere in pieno quali siano state le cause dell’incidente: un errore umano o un guasto tecnico?

A seguito di un’accurata indagine lo si scoprirà nel frattempo sono giunti i messaggi di cordoglio del presidente del consiglio, Giorgia Meloni e del ministro degli esteri, Antonio Tajani, che si sono detti profondamente addolorati, rivolgendo poi il proprio pensiero ai famigliari delle due vittime.

Ultime notizie, Garofano rinuncia alla difesa di Sempio

E’ arrivata la conferma nella giornata di ieri circa la decisione del generale Garofano di rinunciare alla difesa di Andrea Sempio. L’ex comandante dei Ris era stato assunto come genetista dagli avvocati dell’indagato ma in queste ore ha deciso di rimettere il suo mandato per divergenze con la linea difensiva attuata dagli avvocati dello stesso commesso di Garlasco.

Ieri, parlando con Storie Italiane, l’avvocato Massimo Lovati ha confermato il tutto, facendo chiaramente capire che le divergenze riguardavano l’impronta 33: Garofano voleva dimostrare che quell’impronta non appartenesse a Sempio mentre l’avvocato penalista non era interessato più di tanto a questa consulenza precisando che lo sarebbe stato nel momento in cui si dovesse andare a processo. Vista questa differenza di vedute alla fine i due hanno preso strade diverse. “Sono comunque convinto dell’innocenza di Sempio”, ha precisato il fondatore dei Ris di Parma.

Ultime notizie, violenta ondata di maltempo in Sicilia

La Sicilia è stata investita ieri da una violenta ondata di maltempo, con un crollo delle temperature e un nubifragio che ha provocato non pochi problemi. Una donna di Favara, in provincia di Agrigento, è purtroppo dispersa dopo che è stata travolta dall’acqua: è scesa dalla propria vettura ma è stata investita da un fiume in piena che l’ha trascinata e al momento non è chiaro dove si trovi: le ricerche stanno andando avanti da ore ma più passa il tempo e più si teme di non trovarla in vita.

Proprio a Favara si è concentrato il picco del maltempo con numerose strade che si sono allagate, trasformandosi così in dei veri e propri fiumi. La donna stava evidentemente mettendosi in salvo dopo aver visto il temporale ma non ha forse fatto i conti con la furia degli elementi.



Ultime notizie, Sinner vince la finale dell’ATP 500 di Pechino

Il tennista azzurro si è imposto nella finale dell’ATP 500 di Pechino, battendo velocemente in due set con lo stesso punteggio di 6 – 2, l’americano Tien, che il giorno prima aveva sorpreso Medvedev qualificandosi per la prima volta ad una finale nel circuito maggiore.

Per Sinner si è trattato di una gara abbastanza facile, nella quale ha dovuto soltanto rimanere concentrato per superare il suo avversario. Ora per lui il cammino si sposta a Shangai, dove parteciperà al Master 100 nel quale è giunta, alla vigilia, la notizia del forfait di Alcaraz. Il primo turno ha visto i successi di Nardi e Bellucci, mentre si è fermata subito la marcia di Berrettini.

Ultime notizie, la morte di Giuseppe De Cecco

Giuseppe De Cecco è morto all’età di 77 anni. L’imprenditore era l’erede della famosa dinastia della pasta e, prima di effettuare il passaggio di testimone alla guida dell’azienda di famiglia al fratello Filippo Antonio, era riuscito a rilanciare il brand familiare sia in Italia sia all’estero.

La notizia della sua morte è stata riferita dallo storico gruppo del quale Giuseppe De Cecco era stato sia presidente che l’amministratore delegato. De Cecco era anche legato al mondo dello sport ed in passato aveva portato nella serie A di calcio il suo Pescara.