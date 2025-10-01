Le ultime notizie di oggi le apriamo con le novità sulla spedizione Flotilla che è ormai ad un passo da Gaza: esercito israeliano in azione

Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente. La spedizione Global Sumud Flotilla è ormai ad un passo da Gaza. Ad annunciarlo è stata la stessa attraverso i propri canali social, spiegando che: “Entriamo nella zona ad alto rischio”. Vengono segnalati movimenti sospetti dell’esercito israeliano con l’avvicinarsi al blocco navale, e in particolare si registrano droni in perlustrazione ma anche navi non identificate che si sono avvicinate a luce spente, per poi allontanarsi. Sono ore di alta tensione in attesa di capire cosa accadrà una volta che la Flotilla arriverà a Gaza.

Ultime notizie, duplice omicidio a Benevento

Un nuovo ennesimo femminicidio quello che si è verificato nella giornata di ieri in provincia di Benevento. Nel comune di Paupisi tale Salvatore Ocone, di anni 58, ha ammazzato la moglie per poi scappare assieme ai due figli minori della coppia, di anni 15 e 16. L’omicidio sarebbe avvenuto attorno alle ore 8:00 di ieri mattina e la vittima, la 49enne Elisa Polcino, sarebbe stata colpita con una pietra mentre era ancora nel letto. Secondo la ricostruzione fra i due sarebbe scoppiata una violenta lite poi la situazione è degenerata e l’uomo avrebbe colpito la sua compagna alla testa con una pietra, ammazzandola. Probabilmente spaventato Salvatore Ocone ha deciso di portare con se i due figli minorenni, e darsi alla macchia: uno purtroppo l’ha ucciso mentre l’altro si è salvato.

La coppia ha anche un altro figlio, maggiorenne, che vive però fuori regione e che una volta informato sulla vicenda si è recato presso la casa della sua famiglia. L’uomo era stato in cura per una forte depressione, di conseguenza non è da escludere che possa essere scattato qualcosa nella sua mente che abbia fatto precipitare la situazione in fretta. Al momento comunque l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato del classico femminicidio come purtroppo si verificano quasi ogni giorno. Dopo una fuga durata ore Salvatore Ocone è stato fermato e arrestato dalle forze dell’ordine in Molise e ora si trova nelle mani della giustizia.

Ultime notizie, le novità sul giallo di Cinzia Pinna

Nella giornata di ieri sono giunte novità interessanti in merito all’omicidio di Cinzia Pinna, la povera 33enne ammazzata nella notte fra l’11 e il 12 settembre scorsi in quel di Palau, in Sardegna. In carcere vi è l’imprenditore del vino Emanuele Ragnedda, ma nelle ultime ore l’indagine si è allargata a Rosamaria Elvo, una ristoratrice nonché compagna dello stesso reo-confesso, accusata di favoreggiamento. In poche parole, secondo quanto raccolto dagli inquirenti, così come riferisce Tgcom24.it, la donna era venuta a conoscenza dell’omicidio ma invece di invitare il compagno a costituirsi ha aiutato lo stesso a nascondere il delitto. Prima di tutto ha ripulito dal sangue dopo il colpo di pistola sparato, dopo di che – insieme a Ragnedda – è andata a comprare un nuovo divano di modo da sostituire quello vecchio, presumibilmente macchiato dopo l’aggressione.

Sul registro degli indagati anche un 26enne di Milano, già menzionato nei primi giorni dopo il ritrovamento del corpo di Cinzia Pinna. Inizialmente era stato infatti indagato per occultamento di cadavere dopo di che scagionato e ora è anch’egli accusato di favoreggiamento. Anche lui avrebbe aiutato a ripulire la casa del Ragnedda e avrebbe fatto sparire degli effetti personali di Cinzia. Infine, secondo le risultanze dell’autopsia, la donna sarebbe stata ammazzata con un colpo di pistola sparato al volto, così come emerso dalle prime risultanze medico-legali.



Ultime notizie, San Siro è in vendita

E’ ufficialmente in vendita lo stadio San Siro. A seguito di una lunghissima discussione durata quasi 12 ore, il consiglio comunale di Milano ha appunto approvato la vendita del Meazza a Milan e Inter. 24 i favorevoli contro i 20 contrari, con la vendita dello stadio che frutterà alle casse di Milano ben 197 milioni di euro. San Siro non sarà però mantenuto dai due club ma sarà abbattuto dopo di che nascerà un nuovo impianto, presumibilmente con una capienza più ridotta ma molto più moderno, da vivere 7 giorni su 7.

Di fatto la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali che si terranno l’anno prossimo proprio a Milano (e a Cortina), sarà l’ultimo grande evento che ospiterà San Siro, congedandosi quindi nel migliore dei modi. Ovviamente la decisione è stata sofferta perchè il Mezza rappresenta un pezzo della storia non solo dell’Italia e di Milano ma anche europea e mondiale, tenendo conto dei grandi successi di Milan e Inter nel corso degli ultimi 100 anni, nonché dei grandi eventi che si sono tenuti non soltanto musicali ma anche culturali e religiosi.