ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: focolaio di coronavirus a Mondragone (26 giugno)

stabilità caratterizza i dati di oggi per quanto riguarda 296, con l’aumento rispetto ai 190 di ieri dovuto in massima parte al raddoppio dei casi scoperti in Lombardia, ed alla scoperta dei due nuovi focolai a Bologna, presso il centro di spedizioni del corriere Bartolini, ed a Mondragone, mentre il numero dei deceduti è di 34 persone. In calo il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva che oggi è di 103. Una sostanzialecaratterizza i dati di oggi per quanto riguarda il bollettino relativo all’epidemia di coronavirus . I nuovi contagiati sono in totale, con l’aumento rispetto ai 190 di ieri dovuto in massima parte al raddoppio dei casi scoperti in, ed alla scoperta dei due nuovi focolai a, presso il centro di spedizioni del corriere, ed a, mentre il numero dei deceduti è diIn calo il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva che oggi è di 103.

ULTIME NOTIZIE, FOCOLAIO COVID-19 A MONDRAGONE

Salvini, ha accusato la regione Campania ed il suo presidente, di fare solo chiacchere, ma De Luca ha risposto parlando di una immediata risposta e di controlli sui lavoratori stagionali. Le due fazioni si sono reciprocamente provocate e si sono avuti anche dei lanci di sedie dai balconi. Nel pomeriggio c’è stato anche il blocco della Via Domiziana e la ministra dell’Interno, Lamorgese, ha predisposto l’arrivo di militari dell’esercito per riportare la calma. Sono 43 i positivi al covid 19 a Mondragone, in provincia di Caserta . I contagiati sono cittadini bulgari che abitano nelle case della ex Cirio e subito si è alzata la tensione con gli altri residenti della zona, con molte proteste. A margine di questa notizia il leader della Lega, ha accusato la regioneed il suo presidente, di fare solo chiacchere, maha risposto parlando di una immediata risposta e di controlli sui lavoratori stagionali. Le due fazioni si sono reciprocamente provocate e si sono avuti anche dei lanci di sedie dai balconi. Nel pomeriggio c’è stato anche il blocco della Viae la ministra dell’Interno,, ha predisposto l’arrivo di militari dell’esercito per riportare la calma.

ULTIME NOTIZIE, METALMECCANICI IN PROTESTA I sindacati dei metalmeccanici sono scesi in piazza per protestare, chiedendo al governo di ascoltare le loro proposte per risolvere le molte questioni che sono ancora aperte e che riguardano almeno la metà delle industrie italiane del settore che hanno ricevuto un bruttissimo colpo dall’epidemia di coronavirus. I sindacati chiedono che le risorse disponibili, sia quelle messe in campo dal governo italiano che quelle in arrivo dall’UE, siano indirizzate verso un reale “green new deal“. La manifestazione ha avuto un carattere nazionale ed è stata denominata “Cento vertenze” proprio a sottolineare le molte situazioni in attesa di risoluzione e si è svolta con grande attenzione alle normative anti contagio.

ULTIME NOTIZIE, RITORNO A SCUOLA: RINVIATA LA DECISIONE

La conferenza Stato-Regioni nella quale si deve discutere sul rientro a scuola del prossimo settembre è stata rinviata a domani e si svolgerà dopo la grande protesta che ha visto manifestazioni in 60 diverse città italiane. Intanto l’Associazione nazionale dei presidi, per bocca del suo rappresentante, Giannelli, ha chiesto una maggiore chiarezza sui poteri che avranno alla ripartenza. Un altro problema che è stato segnalato nel corso delle manifestazioni di protesta è quello della carenza di personale, sia docenti che ATA.

ULTIME NOTIZIE, CORNICIONE ALBIZZATE: APERTA INCHIESTA Dopo il dramma di ieri con il crollo di un cornicione ad Albizzate che ha causato la morte di una giovane madre e di 2 dei suoi 3 figli, è stata aperta una inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Busto Arsizio nella quale si ipotizzano i reati di omicidio colposo e disastro colposo. Intanto il marito della donna, che ha assistito al fatto, così come il figlio che si è salvato in modo “miracoloso” sono ancora sotto choc.

ULTIME NOTIZIE, TORNANO IN ITALIA I TURISTI STRANIERI

Secondo i dati registrati in questi giorni, le località turistiche hanno visto il ritorno dei turisti stranieri, sia al mare che in montagna, Una buona notizia è anche quella dei vacanzieri italiani che secondo un sondaggio, effettueranno proprio nel Bel Paese le loro vacanze estive, dando in questo modo un boccata d’ossigeno ad un comparto così importante per l’economia italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA