Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, fondi russi ai partiti: scontro fra Pd e Centrodestra

Non c’è l’Italia nei Paesi che sarebbero stati sovvenzionati dalla Russia negli ultimi anni, così come da scoop dell’Intelligence Usa. Nella giornata di martedì si era diffusa la notizia secondo cui Mosca avrebbe sovvenzionato i partiti esteri con 300 milioni di dollari, ma fortunatamente il nostro Paese non rientra nell’elenco. A riferirlo è stato il presidente del Copasir Adolfo Urso, intervistato stamane da Agorà su Rai Tre: “Mi sono confrontato con l’Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica Franco Gabrielli” sul rapporto dell’ intelligence Usa che riferisce di finanziamenti della Russia a partiti di Paesi esteri “ed al momento non esistono notizie che ci sia l’Italia”. E ancora: “Mi sono doverosamente confrontato con il sottosegretario Gabrielli perché è il Governo ad avere eventualmente notizie attraverso i canali ufficiali che riguardano anche i rapporti tra le nostre agenzie d’intelligence e ci è stato detto che in questi dossier non ci sono notizie che riguardano l’Italia”. Intanto le forze politiche chiedono chiarezza sul rapporto dell’Intelligence Usa, che ha riferito di finanziamenti russi inviati a partiti di paesi esteri. Giorgia Meloni ha replicato che Fratelli d’Italia non prende soldi dagli stranieri, Matteo Salvini ritiene che si tratti di fake news diffuse a due settimane dal voto mentre Di Maio chiede una commissione d’inchiesta, e Letta ha detto: “La verità prima del voto”.

R. Kelly condannato per reati sessuali sui minori/ Rischia da 10 a 90 anni di galera

Ultime notizie, Samantha Cristoforetti prima donna comandante Iss

Samantha Cristoforetti, astronauta italiana dell’ESA, l’agenzia spaziale europea, sarà la prima donna comandante dell’Iss, la stazione spaziale internazionale. A renderlo noto, come si legge sull’Ansa, è stata la stessa Esa, sottolineando come la nostra connazionale prenderà il testimone dal comandante russo Oleg Artemyev, facendo quindi diventare AstroaSamantha la prima donna europea ad assumere questo ruolo di prestigio. “Sono onorata della mia nomina a comandante – ha commentato l’astronauta subito dopo la nomina – non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto capace in orbita”. Il passaggio di consegne avverrà il prossimo 28 settembre: il comando non dovrebbe durare a lungo anche se al momento non vi sono tempi certi a riguardo.

PAUSINI NON CANTA BELLA CIAO/ "Brava Laura, chi s'indigna non sa cos'è la Resistenza"

Ultime notizie, morta a 96 anni l’attrice Irene Papas

E’ morta nella giornata di ieri, all’età di 96 anni (gli stessi della regina Elisabetta II), la straordinaria attrice greca, Irene Papas, star internazionale di cinema e teatro, famosa in tutto il mondo, Italia compresa. Nel corso della sua lunghissima carriera iniziata praticamente durante l’adolescenza, ha recitato in più di 70 film, fra cui I cannoni di Navarone, ma anche lo sceneggiato trasmesso sulla Rai dal titolo L’Odissea, in cui interpretava il ruolo di Penelope. Nel 2018 aveva annunciato di volersi ritirare a vita privata per via dell’Alzheimer, e poche ore fa ha esalato l’ultimo respiro. Non sono state rese note le cause della sua dipartita.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi 14 settembre (237/2022)

Ultime notizie, discorso dell’Unione della von der Leyen

Vestita con i colori della bandiera ucraina Ursula von der Leyen ha tenuto il discorso sullo Stato dell’ Unione, dichiarandosi convinta che il tentativo della Russia di portare avanti una guerra contro l’energia e l’economia europea fallirà: i prossimi mesi si preannunciano duri ma alla fine la democrazia prevarrà sull’autarchia. Von Der Leyen ha aggiunto che la proposta sulla riforma del mercato elettrico è prevista entro fine anno.

Ultime notizie, feretro regina Elisabetta a Westminster Hall

Dopo avere trascorso l’ultima notte a Buckingam Palace il feretro della Regina Elisabetta è stato trasferito a Westminster Hall, l’ala più antica del Parlamento Inglese, dove resterà fino alla celebrazione dei funerali Lunedì 19 Settembre. Il corteo, accompagnato da militari in alta uniforme e seguito dai componenti della famiglia reale, ha sfilato per le vie di Londra alla presenza di una folla da record. I Principi William e Harry sono apparsi insieme dietro alla bara della nonna, esattamente come accadde 25 anni fa in occasione del funerale della mamma Lady Diana. Il tempo confermerà se si tratta di un vero avvicinamento tra i due fratelli o di semplice ragione di stato. La camera ardente di Elisabetta II resterà aperta 24 ore su 24 per consentire ai sudditi di rendere l’ultimo omaggio alla sovrana: si stimano code lunghe fino a 30 ore e misure di sicurezza mai viste prima. Alla cerimonia saranno presenti 100 capi di stato contemporaneamente, con un rischio che gli 007 definiscono significativo.

