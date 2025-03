Le ultime notizie odierne le apriamo con la forte scossa di terremoto che si è verificata la scorsa notte ai Campi Flegrei, un sisma con una magnitudo di 4.4 gradi sulla scala Richter, localizzato di preciso alle ore 1:25.

L’epicentro è stato individuato in mare, non troppo distante da via Napoli a Pozzuoli, con una profondità di due chilometri, ed è stato avvertito in maniera netta da tutta la popolazione locale, facendo anche dei danni. Diversi calcinacci sono caduti, ed è crollato anche un solaio, ferendo una donna: altissima tensione nella notte fra i residenti.

Allerta meteo oggi, 13 marzo 2025/ 8 regioni in giallo: previste piogge e temporali da nord a sud

Ultime notizie, il caso di Chiara Poggi

Sta continuando ad occupare le cronache la vicenda della nuova indagine nei confronti di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi. Una scelta che ha gettato nello sconforto la famiglia della povera ragazza uccisa nel 2007, e per cui è stato condannato Alberto Stasi. I legali della ragazza sono quindi usciti allo scoperto, puntando il dito proprio nei confronti degli avvocati di Alberto, dicendo che è il settimo tentativo in cui si vuole cercare di rivedere in qualche modo la condanna “un fatto raro e straordinario”, precisa Gin Luigi Tizzoni.

Terremoto Campi Flegrei oggi M 4.4/ Video: centinaia in strada a Napoli, cadono calcinacci, donna ferita

Ha poi ricordato come una quarantina di magistrati sostengono la responsabilità di Stasi, precisando di attendere gli esiti di questa ulteriore inchiesta. Anche i legali di Alberto sono usciti allo scoperto nelle ultime ore, precisando che al momento non è prevista alcuna richiesta di revisione e di non essere intenzionati a fare mosse eclatanti anche perchè ormai Alberto Stasi ha quasi terminato la sua pena, essendo stato condannato a 16 anni di carcere.

Ultime notizie, il caso di Chiara Petrolini

Da Chiara Poggi ad un’altra Chiara, Petrolini, la giovane di Parma accusata di aver partorito in casa due neonati e di averli seppelliti nel suo giardino nell’abitazione di Traversetolo, nel parmense. Nella giornata di ieri, come scrive TgCom24.it, le due salme dei due neonati sono state seppellite e poi benedette nel cimitero di Bannone.

Raffaele Sollecito su Garlasco: "Sempre creduto a Stasi"/ "Mi rivedo nella sua storia e nella sua condanna"

Assente la madre di Chiara Petrolini, mentre vi era Samuel, l’ex fidanzato di Chiara Petrolini, nonché il padre dei due bimbi, oltre a famigliari e amici. La cerimonia è stata celebrata in forma privata alla presenza di padre Antonio Ciceri, il parroco, che ha benedetto le due salme, quella di Angelo Federico e di Domenico Matteo. Ricordiamo che Chiara Petrolini è attualmente agli arresti domiciliari, con la richiesta di un arresto in carcere che è stata respinta in quanto la ragazza non viene ritenuta più pericolosa.

Ultime notizie, i dazi Usa contro il Canada

Sono ufficiali da ieri i dazi degli Stati Uniti nei confronti del Canada, leggasi una tassazione del 25% su acciaio e alluminio senza alcuna eccezione. Lo ha annunciato Kush Desai, il portavoce della Casa Bianca, confermando quindi quanto annunciato nelle scorse settimane dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il tycoon newyorkese aveva chiesto al Canada di abolire la tariffa su vari prodotti statunitensi del settore lattiero-caseario, ritenuta dallo stesso “scandalosa” per poi minacciare nuove tariffe sulla produzione delle automobili canadesi dal 2 aprile, pronosticando di fatto di chiudere l’industria del settore in maniera definitiva. Un Trump che continua quindi a sganciare dazi e tariffe come se non ci fosse un domani e che sta gettando nel caos i mercati, con le Borse che stanno registrando cali vertiginosi per numerosi titoli americani, a cominciare da Tesla, che da quando è iniziato il 2025 sta bruciando miliardi di dollari.