Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, frana Casamicciola: sette vittime e cinque dispersi

Si continua a cercare fra il fango, i massi e i detriti in quel di Casamicciola, sull’isola di Ischia, alla ricerca delle undici persone che risultano ancora disperse. Il bilancio per ora resta quello di sette vittime, e cinque residenti del luogo che mancano all’appello. Si tratta di appartenenti a due nuclei famigliari e fra questi vi sarebbero anche dei minori. C’è inoltre da fare i conti con i 167 sfollati, persone che sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni in quanto devastate dal fango e dall’acqua, così come riferito dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, a seguito della riunione del Centro coordinamento soccorsi che si è tenuta in Prefettura per fare il punto sulla situazione.

Le abitazioni coinvolte dalla frana dovrebbero essere in tutto 15, e non è chiaro se le stesse siano ancora agibili o meno. La prima vittima accertata è la 31enne Eleonora Sirabella, che come scrive l’Ansa aveva capito che qualcosa di grave stesse per succedere, e aveva quindi chiesto aiuto al padre. La ragazza viveva con il compagno, che risulta ancora disperso, in una casa in zona del Rarone, fra le più colpite dalla furia del maltempo. A seguito della frana è stata indetta una riunione stamattina del Consiglio dei Ministri, che oltre a nominare un coordinatore per seguire tutte le fasi della vicenda, ha stanziato una prima somma da destinare alla copertura dei danni del disastro, che potrà essere effettuata soltanto al termine della ricerca dei corpi e dopo aver rimesso a posto tutta la zona interessata dalla frana. Intanto lo stato di emergenza è stato dichiarato per 1 anno. Nella preghiera di ieri mattina il Papa ha ricordato le vittime di questa tragedia ed ha invitato tutti i fedeli a pregare per loro.

Al campionato del mondo di calcio in svolgimento in Qatar continuano le sorprese. Il Marocco ha vinto per 2 – 0 contro il Belgio, mettendo la squadra europea in difficoltà per il proseguimento della manifestazione. Dopo il pareggio a reti inviolate del primo tempo, il Marocco ha segnato due reti nella ripresa con Sabiri al 73esimo e con Zakaria Aboukhla al secondo minuto di recupero mentre la formazione belga era tutta sbilanciata in avanti alla ricerca del pareggio.

Ultime notizie, l’urto di un tir contro un cavalcavia provoca la chiusura dell’A10

L’autostrada A10 è spezzata in due a causa dell’urto di una ruspa con un cavalcavia che dovrà essere smontato e sostituito. Questo lavoro sarà effettuato entro venerdì prossimo, cercando di limitare al massimo il disagio per gli automobilisti. Secondo i primi accertamenti effettuati il tir non aveva le autorizzazioni necessarie per poter trasportare la ruspa che ha colpito il cavalcavia e chi trovava sul rimorchio del tir stesso. L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato e l’autostrada A10 è stata bloccata per molte ore in direzione Genova. Un intervento che viene definito “a tempo record” ma che mostra di nuovo la fragilità delle strutture viarie della zona.

Ultime notizie, le news sulla guerra Ucraina – Russia

Mentre continuano i bombardamenti l’esercito russo sta tornando verso est e si riaccendono anche le battaglie sul terreno nella regione del Donbass, quella dove 9 mesi fa era praticamente iniziato il conflitto tra le due nazioni. Putin in un messaggio indirizzato alle sue truppe ha chiesto loro di resistere almeno sino al prossimo mese di marzo quando la Russia potrebbe mettere in campo altre unità per un totale di circa 120mila uomini.

La battaglia sul terreno, tra acqua e fango, che è già violenta in questi giorni, potrebbe ancora inasprirsi e causare molte vittime. Nella zona interessata dagli scontri, secondo le previsioni meteo la temperatura nel corso della prossima settimana potrà arrivare 5 gradi sotto lo Zero, mettendo in difficoltà i soldati di entrambe le parti.

Ultime notizie, riducono figlia 14enne in schiavitù: arrestati i genitori

Una coppia residente a Roma ma originaria della Bosnia è stata arrestata nella giornata di ieri, accusata di aver ridotto in schiavitù la figlia di 14 anni. A denunciare l’accaduto è stata proprio la stessa ragazzina, come riferisce TgCom24.it, dopo che sarebbe stata obbligata per anni, anche a seguito di violenza fisica, a svolgere lavori domestici e a chiedere l’elemosina.

I due genitori, lui 41enne lei 36enne, avevano già venduto la minorenne ad uno sconosciuto, a cui sarebbe dovuta andare in sposa, in cambio di denaro. Al momento la ragazzina risulta essere collocata in una struttura protetta mentre per i suoi genitori è scattato immediatamente l’arresto: l’uomo si trova in carcere mentre la donna è attualmente ai domiciliari.

Ultime notizie Cina: il popolo si ribella alle restrizioni covid

Si moltiplicano le manifestazioni in Cina nei confronti delle restrizioni covid che sono tornare a fare capolino con la nuova crescita dei contagi. Ad occupare le vie delle principali metropoli cinesi sono stati in particolare gli studenti. “Abbiamo cantato l’inno nazionale e l’Internazionale e abbiamo gridato: ‘la libertà prevarrà’, ‘no ai test PCR, vogliamo il cibo’, ‘no al confino, vogliamo la libertà'”, ha raccontato un testimone, come si legge su Skytg24.it.

Sul web nelle ultime ore sono comparsi numerosi video che mostrano folle di studenti che gridano slogan nei confronti del governo: “Questa non è una vita normale, ne abbiamo abbastanza. La nostra vita non era così prima!”, ma anche: “Democrazia e stato di diritto, libertà di espressione”. Attualmente in Cina sarebbero già più di 320mila le persone isolate dopo essere state trovate positive al covid o comunque aventi avuto contatti con delle persone contagiate. Dopo tre anni di restrizioni e lockdown evidentemente il popolo cinese è stufo di quella che appare una vera e propria repressione.











