ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: frana investe famiglia in Val Chievenina (13 agosto)

Un’intera famiglia è stata investita da una massa di detriti franata da una montagna mentre transitavano in in Val Chiavenna. Le vittime sono marito, moglie e una figlia mentre il figlio più piccolo di appena 5 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale in gravi condizioni. I soccorsi sono arrivati immediatamente e altri automobilisti si sono salvati dopo che nella zona si era abbattuto un violento nubifragio che ha provocato la frana.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS, CONTAGI IN SALITA IN ITALIA

Crescono, anche se non molto, i contagi con anche le terapie intensive che fanno segnalare un balzo in avanti superando i 50 ricoverati. Calano, tuttavia, i ricoverati ordinari. Significativa l’incidenza di casi di giovani che rientrano da vacanze all’estero, soprattutto Spagna, Croazia e Malta.

ULTIME NOTIZIE, CUNEO IN LUTTO PER IL GRAVISSIMO INCIDENTE A CHIOTTI

Stavano andando a vedere le stelle nel punto più alto della zona, a Chiotti un paese della provincia di Cuneo di appena 63 abitanti. Erano in 9 nonostante l’autovettura potesse trasportane solo sei. Ma il gruppo compatto è partito senza badare a questo aspetto. Ma proprio poco dopo la mezzanotte la vettura, per cause da accertare, la vettura è precipitata nella scarpata e 5 ragazzi sono morti. La Magistratura ha aperto un’indagine per capire le cause.

ULTIME NOTIZIE, CANI MOLECOLARI ALLA RICERCA DEL PICCOLO GIELE

Sono arrivati anche i cani molecolari per cercare Gioele dove è stato trovato il cadavere di Viviana Parisi che, secondo gli investigatori, non sarebbe andato troppo lontano. Le anticipazioni dell’autopsia indicano che la donna è morta nel luogo del ritrovamento del cadavere e non ci sono segni di violenza, ma solo fratture ascrivibili ad una caduta dall’alto. Tutti elementi che farebbero pensare al suicidio dopo che, a causa del Covid-19, la ragazza era caduta in profonda depressione temendo di contagiarsi.

ULTIME NOTIZIE, KAMALA HARRIS CANDIDATA ALLA VICEPRESIDENZA US

Sarà la Senatrice della California, di origini giamaicane, Kamala Harris, la candidata alla vicepresidenza degli Stati Uniti per il Partito Democratico che candida Joe Biden alla presidenza. La scelta è stata tacciata di populismo da Trump che ha evidenziato come Biden abbia solo voluto dare una scossa alla propria campagna elettorale. Da sottolineare che Joe Biden, se venisse eletto, sarebbe il Presidente di maggiore età mai eletto negli Stati Uniti con i suoi 78 anni. Anche per tale ragione la scelta verso la Harris, 55 anni e che, secondo la costituzione USA, andrebbe a sostituire il Presidente in caso di impossibilità di completare il mandato.

ULTIME NOTIZIE TURISMO NAZIONALE, NUMERI IN CRESCITA

Cresce il turismo nazionale con molte regioni che, nonostante le previsioni negative, hanno fatto registrare buoni dati complessivi fra cui Abruzzo, Sicilia e Puglia che hanno avuto un importante balzo di presenze. Non ancora utilizzato appieno il bonus vacanze non largamente accettato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA