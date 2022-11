Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, frana Ischia: 200 persone senza luce (27 novembre)

ULTIME NOTIZIE, FRANA A ISCHIA: CASAMICCIOLA TRAVOLTA DAL FANGO

Le ultime notizie del giorno vedono in primo piano la drammatica situazione a Ischia, dove una donna è morta e 11 persone risultano disperse a causa della frana che questa mattina alle cinque ha travolto le case di Casamicciola Terme, uno dei Comuni dell’isola. In particolare, un pezzo di montagna ha ceduto nella stessa zona colpita dall’alluvione del 2010 e un fiume di fango ha raggiunto il lungomare e le abitazioni. Nonostante il maltempo, le ricerche continuano: oltre duecento persone sono attualmente isolate senza luce né elettricità e nella serata di ieri il prefetto di Napoli ha faticato a convincere i cittadini a lasciare le loro abitazioni. Nel contempo, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni – che in giornata ha avuto un colloquio con Emmanuel Macron – ha espresso solidarietà alle vittime della tragedia, confermando che il governo farà la sua parte per aiutare la popolazione di Ischia.

ULTIME NOTIZIE, A KIEV IL 50% DELLE CASE NON HA CORRENTE ELETTRICA

Le ultime notizie che giungono dall’Ucraina rivelano che è iniziata l’evacuazione di Kherson, offerta gratuitamente dal governo di Kiev. Tra gli sfollati 26 bambini e 7 malati. Intanto nella capitale il 50% delle case è senza luce, con oltre 6 milioni di famiglie colpite dal blackout. Il presidente Volodymyr Zelensky sostiene che i russi vogliano far morire di freddo la popolazione ucraina: “I nostri ingegneri energetici hanno continuato a ripristinare il sistema – ha asserito –. E abbiamo già più opportunità di generare e fornire elettricità. Ma, sfortunatamente, non ancora abbastanza per rendere la fornitura completamente stabile. A partire da ieri mattina, la metà degli abbonati è stata disconnessa dall’elettricità. Tuttavia, in 14 regioni e a Kiev, ci sono ancora restrizioni per più di 100mila abbonati in ciascuna delle regioni. Se il consumo aumenta la sera, il numero di interruzioni può salire. Questo dimostra ancora una volta quanto sia importante ora conservare l’energia e consumarla razionalmente”.

ULTIME NOTIZIE, CONFINDUSTRIA: NEL QUARTO TRIMESTRE 2022 RISCHIO CALO PRODUZIONE

Secondo Confindustria nel quarto trimestre del 2022 si rischia un calo della produzione: inflazione e alto costo di gas e bollette erodono il reddito delle famiglie, con conseguente impatto negativo sui consumi. In un quadro così difficile, il rialzo dei tassi introdotto dalla Bce rappresenta un’altra zavorra che appesantisce i costi delle imprese. Nel frattempo sono in arrivo le tredicesime, che ammonteranno a circa 47 miliardi di euro, oltre 11 dei quali verranno assorbiti dal Fisco: si stima che la maggior parte di lavoratori e pensionati utilizzerà la mensilità aggiuntiva per far fronte al pagamento di affitti, mutui e bollette, riservando solo una piccola parte ai regali di Natale.

ULTIME NOTIZIE, VIOLENZA SULLE DONNE: PAPA HA RICEVUTO I COMPONENTI DELLA DIREZIONE ANTICRIMINE

Il giorno successivo alla giornata contro la violenza sulle donne, Papa Francesco ha ricevuto in udienza i componenti della sezione Anticrimine, affermando che le vittime di violenza hanno diritto ad ottenere giustizia e devono essere messe al sicuro dalle minacce attuali e recidive. A Roma, nel pomeriggio, si è svolto il corteo organizzato dall’associazione “Non una di meno”, che da anni si batte per combattere la violenza di genere. La media italiana dei femminicidi, purtroppo, resta alta (una donna uccisa ogni 72 ore, ndr).

ULTIME NOTIZIE, MONDIALI DI CALCIO: I CAMPIONI DEL PSG TRASCINANO FRANCIA E ARGENTINA

Ultime notizie dai Mondiali Qatar 2022: la sfida tra Francia e Danimarca si è conclusa con il punteggio di 2 a 1 per i transalpini grazie a una doppietta di Kylian Mbappé, sempre più trascinatore dei Blues. Con la vittoria sui danesi, i francesi si sono assicurati la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale 2022. La Polonia ha battuto l’Arabia Saudita per 2 reti a 0, mentre il big match tra Argentina e Messico è stato deciso da Lionel Messi, autore della marcatura che ha spaccato in due l’incontro (al minuto numero 64′, su assist di Angel Di Maria) e del passaggio che ha propiziato la conclusione di Enzo Fernández all’87’ per il definitivo 2-0.

ULTIME NOTIZIE: SI ACCENDE LA MAGIA DEL NATALE IN TUTTA ITALIA

La magia delle Feste si accende in tutta Italia grazie alle luminarie e all’inaugurazione dei tradizionali mercatini di Natale in Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta. Tra profumo di spezie e vin brulè, sulle bancarelle si possono trovare tante prelibatezze e oggetti artigianali per fare felice tutta la famiglia. Oggi mercatini di Natale in numerose aree della penisola, fra cui quelli di Vernante, in provincia di Cuneo, dove verrà anche inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio al ritmo delle note della Prismaband.

ULTIME NOTIZIE: MORTI IRENE CARA E RENATO BALESTRA

Le ultime notizie che giungono dal mondo del cinema e della moda sono, purtroppo, funeste: a poche ore di distanza l’una dall’altro, sono morti Irene Cara e Renato Balestra. La cantante e attrice americana, famosa per “Fame” e “Flashdance”, interpretazioni che le valsero rispettivamente un Golden Globe e un Oscar per la migliore canzone, si è spenta in Florida a 63 anni. Aveva invece 98 anni lo stilista, deceduto in una clinica romana, come annunciato dalle figlie e dalle nipote, che porteranno avanti il cognome di famiglia nell’universo della moda.











