Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Francia: 2,8 mln in piazza contro riforma pensioni

La riforma ipotizzata da Macron, che vuole elevare dagli attuali 62 a 64 anni l’età per andare in pensione in Francia, ha provocato una ondata di proteste da parte dei sindacati, con le manifestazioni ed i cortei che sono arrivati al secondo giorno consecutivo. La norma è stata presentata presso l’Assemblea Nazionale, ma è contestata dai lavoratori e dai sindacati. Il comune di Parigi si è schierata con i sindacati con la Sindaca Hidalgo che ha chiuso gli uffici. Si calcola che siano scese in piazza 2,8 milioni di persone, con cortei in ogni parte della nazione

Choc nella giornata di ieri ad Alatri, in provincia di Frosinone, dove un 18enne è stato ferito in maniera gravissima da una persona a bordo di uno scooter. Davanti ad un bar si è verificata una maxi rissa e quindi una sparatoria, e fra i due colpi di pistola sparati uno ha purtroppo centrato il 18enne Thomas Bricca, dichiarato inizialmente clinicamente morto dopo essere stato colpito alla testa, per poi rivedere il bollettino medico.

Forse il giovane è stato vittima di uno scambio di persona, in ogni caso le forze dell’ordine stanno indagando anche perchè i due a bordo dello scooter, che hanno agito a volto coperto grazie al casco, sono scappati e risultano essere tutt’ora irrintracciabili. Sulla vicenda si è espresso il papà della vittima, Paolo Briccia, che ha spiegato: “Mi avete spezzato il cuore bastardi tossici. Dio perdona, io no, no”. Il sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, ha aggiunto: “Sono in corso gli accertamenti e le indagini supportate anche dalle immagini delle telecamere di video-sorveglianza. Già martedì mattina, considerate le risse avvenute nel centro storico nel fine settimana, avevo sentito e scritto al comando dei carabinieri di Alatri chiedendo maggiori controlli al fine di assicurare l’incolumità e la serenità della cittadinanza intera, che ha pieno diritto di vivere la città in piena sicurezza”.

Ultime notizie, l’intervento di Carlo Nordio

Carlo Nordio ha tenuto ieri una conferenza stampa in cui ha toccato vari temi a cominciare dal caso Alfredo Cospito: “L’ondata di gesti vandalici prova che il legame tra il detenuto e i suoi compagni rimane e tenderebbe a giustificare il mantenimento del 41 bis. Il trasferimento – ha aggiunto il Guardasigilli riferendosi al passaggio del detenuto dal carcere di Sassari a quello di Opera – non è un minimo cedimento dello Stato, ma il riconoscimento che una cosa è la doverosa espiazione della pena ma altro l’assoluta tutela della salute, che è un principio sacro e inderogabile”.

Sul 41 bis Nordio ha spiegato: “La nostra linea politica è di una fermezza assoluta sulle forme di intimidazioni. In questo momento storico il 41 bis è indispensabile ed è necessario mantenerlo, ci sono tutte le pronunce che legittimano il mantenimento di questa situazione, se un domani le cose cambiassero cambierebbero anche le leggi”. Cospito sta facendo lo sciopero della fame da 100 giorni, ma a riguardo Nordio ha spiegato: “Alla domanda se lo sciopero della fame possa incidere sul 41 bis, la mia risposta è assolutamente negativa”.

Ultime notizie guerra in Ucraina, il commento di Stoltenberg

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, è uscito nuovamente allo scoperto nella giornata di ieri. Parlando nel corso di un punto stampa con il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha palesato possibili scenari di guerra futuri anche nel continente asiatico, tenendo conto delle alte tensioni non soltanto fra Corea del Nord e mondo Occidentale, ma anche fra Cina da una parte, e Stati Uniti e Taiwan dall’altra.

“Pechino – le parole di Stoltenberg riportate dal sito di Skytg24 – osserva con attenzione cosa sta accadendo oggi in Ucraina e questo potrà influenzare le sue decisioni future: ciò che accade oggi in Europa potrà accadere domani in Asia”. La Nato e il Giappone sono concordi sul fatto che la sicurezza nell’area transatlantica e dell’indopacifico è “interconnessa” e che la guerra fra Ucraina e Russia non è una sfida “solo europea”. “La Cina non è un nostro avversario – ha concluso il numero uno dell’Alleanza Atlantica – ma bullizza i suoi vicini e minaccia Taiwan, dunque dobbiamo capire e gestire questa sfida”.

Ultime notizie, la visita del Papa in Africa

Papa Francesco è arrivato in Congo nel suo viaggio africano e nel primo discorso pronunciato dopo l’atterraggio a Kinshasa, ha chiesto che lo sfruttamento del Congo sia immediatamente interrotto. Il Pontefice ha detto che allo sfruttamento coloniale si è sostituito lo sfruttamento economico da parte degli stati industriali.

Questo sistema di sfruttamento colpisce i lavoratori e anche i bambini che sono schiavizzati e sono vittime di un genocidio. Il Papa è arrivato per la terza volta in Africa dopo aver rinunciato nello scorso mese di luglio. In tutto Jorge Bergoglio resterà in Africa per sei giorni visitando sia il Congo che il Sud Sudan.

Ultime notizie, la chiusura del calciomercato

L’ultima giornata del calciomercato invernale si è chiusa senza grandi colpi dopo il mancato passaggio di Zaniolo alla formazione inglese del Bournemount. Inizialmente il giocatore giallorosso aveva rifiutato il trasferimento, poi dopo aver avuto un ripensamento sono stati gli inglesi a rinunciare all’affare. Non si è concretizzato nemmeno il passaggio di Skriniar ai francesi del Paris Saint Germain che quindi giocherà con i nerazzurri fino al termine dell’attuale campionato. In Inghilterra passaggio del giocatore della nazionale italiana Jorginho dal Chelsea all’Arsenal, mentre alla Lazio è arrivato Luca Pellegrini di ritorno dalla Bundesliga.

Ultime notizie, un 59enne arrestato ad Ostia

Un uomo di 59 anni è stato arrestato dai carabinieri di Ostia che hanno trovato all’interno della sua casa una pistola carica, ed anche più di 6mila proiettili. La pistola è risultata rubata 6 anni fa e i proiettili erano circa 1000 per pistole, oltre a 5mila cartucce per fucili. L’appartamento dove sono state trovate pistola ed armi si trova in Via delle Ebridi, nel quartiere di Ostia Nuova.

Ultime notizie, le previsioni meteo

Sull’Italia è tornato il bel tempo e le temperature sono di nuovo salite, ma questo rialzo durerà poco in quanto nella prossima settimana è previsto un nuovo calo delle temperature con l’aria fredda proveniente dalla Russia che dovrebbe arrivare dal prossimo 7 febbraio. L’aria calda dell’anticiclone ha avuto un effetto di innalzamento delle temperature anche nella pianura padana.











