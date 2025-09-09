Le ultime notizie di oggi riguardano il governo francese che è caduto dopo soli 10 mesi, le dichiarazioni di Trump, Gerusalemme e non solo

Le ultime notizie le apriamo con la crisi politica in Francia. Nella giornata di ieri è caduto il governo guidato da Francois Bayrou (quello che aveva recentemente accusato l’Italia di fare dumping fiscale). La notizia è riportata dai principali quotidiani nazionali e internazionali e giunge a soli dieci mesi dall’insediamento dello stesso esecutivo centrista. A far cadere il governo è stata l’assemblea nazionale, la cosiddetta camera bassa del parlamento, che ha votato contro la fiducia al primo ministro in larga parte, precisamente 364 contrari con soli 194 a favore.

Video Frecce Tricolori, Air Show a Rivolto per i 65 anni/ "Un'icona d'italianità e orgoglio nazionale"

Prima della votazione lo stesso Bayrou aveva tenuto un discorso attraverso a cui aveva ricordato di volere lui la prova, aggiungendo che “il rischio più grande sarebbe stato non correre rischi”. Nella giornata di oggi, martedì 9 settembre 2025, presenterà le dimissioni ponendo così fine all’ennesimo governo che si è succeduto negli ultimi anni oltralpe. La crisi, come ricorda TgCom24.it, era cominciata con la riduzione del debito e in tale ottica Bayrou aveva chiesto la fiducia in vista della nuova legge finanziaria che avrebbe dovuto riportare il deficit al 3 per cento entro il 2029, ma con un taglio alla spesa pubblica di ben 44 miliardi di euro. Un piano giudicato fin troppo austero dal parlamento, e proprio per questo la caduta del governo era stata ampiamente prevista, anche perchè già negli scorsi giorni erano stati diversi i partiti che avevano deciso di votare contro il premier.

Rito della punciuta, cos'è e come funziona/ Origini e storia del rituale di affiliazione alla mafia

Ultime notizie, Donald Trump vuole incoraggiare gli americani a pregare

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto sapere nella giornata di ieri che presenterà a breve una iniziativa per fare in modo che gli americani preghino di più. Si tratta del progetto “America Prays” e sarà reso pubblico in occasione della visita del tycoon al museo della bibbia di Washington, un’occasione in cui si ricorderanno i 250 anni della nascita degli Stati Uniti.

Trump deve comunque vedersi dai governatori degli stati democratici, come ad esempio quello dell’Illinois, Pritzker, che ha fatto sapere che il presidente avrebbe minacciato guerra al suo stato “Non è uno scherzo e non è normale” ha detto lo stesso governatore. Trump aveva fatto sapere che avrebbe inviato le sue truppe a Chicago, e per Pritzker “Non è un uomo forte ma spaventato”, accusandolo di comportarsi come un “aspirante dittatore”. Trump aveva minacciato l’intervento della guardia nazionale sui social, con tanto di immagine di Apocalipse Now, in quella che è la terza città più grande d’America, da sempre territorio democratico.

Cipriano D'Alessandro, detto Ciglione: chi è, da killer a pentito/ A Cose Nostre la sua parabola esistenziale

Ultime notizie, Alessandra Amoroso è diventata mamma

La cantante Alessandra Amoroso è diventata mamma. Nella giornata di ieri, 8 settembre 2025, in mattinata, ha infatti dato alla luce la sua bimba, chiamata dai genitori Penelope. Già ribattezzata “Penny”, la bimba è venuta al mondo in quel di Roma, anche se – come riferisce TgCom24.it – non sarebbero ancora info ufficiali.

Alessandra Amoroso aveva annunciato di essere incinta pochi mesi fa ma nel contempo non aveva mai smesso di esibirsi e di cantare, e per tutta l’estate, anche a poche settimane dal parto, l’abbiamo vista sul palco di Battiti live, ma anche in vari altri concerti. A fine luglio, ad esempio, si è dovuta fermare un attimo perchè la piccola continuava a scalciare dentro la pancia, come se stesse ballando sentendo la voce della mamma. “Ho sentito una ‘botta’ sulla pancia ed ho perso il filo della canzone, per due volte”, disse in quell’occasione, fra l’affetto della sua gente. Il padre della piccola si chiama Valerio Pastore, storico fidanzato dell’ex vincitrice di Amici e la notizia della gravidanza era stata data a marzo, dopo che i rumors si erano fatti sempre più insistenti.

Ultime notizie, attentato a Gerusalemme

Un attentato a Gerusalemme ha provocato 6 morti e decine di feriti. Secondo quanto riportato dai media un commando di terroristi sarebbe salito su un bus, aprendo il fuoco sui passeggeri. Due attentatori sarebbero stati uccisi. Hamas ha celebrato questa operazione definendola la naturale risposta alla guerra di sterminio in atto.



Ultime notizie, le morti sul lavoro

Non si fermano le morti sul lavoro: a distanza di poche ore l’uno dall’altro oggi si sono verificati 4 incidenti mortali. Un uomo di 48 anni è deceduto in un’ azienda di Monza a causa di un trauma da schiacciamento. Un operaio 53enne che lavorava all’ampliamento di un capannone a Riposto (CT) è morto cadendo da un’impalcatura.

Un terzo operaio 68enne ha perso la vita a Torino a causa del cedimento del cestello della gru sulla quale stava lavorando. A Roma infine un operaio è rimasto schiacciato da un macchinario mentre lavorava sul Lungotevere.

Ultime notizie, ricomincia la scuola

La campanella ha ripreso a suonare nelle scuole italiane: ieri sono rientrati in classe gli studenti di Bolzano, che saranno seguiti a scaglioni dai ragazzi delle altre città italiane. Gli ultimi ad iniziare, il 16 Settembre, saranno gli studenti di Puglia e Calabria.

Ultime notizie, i funerali di Giorgio Armani

A Rivalta (PC) sono stati celebrati i funerali di Giorgio Armani. Per volontà dello stilista la cerimonia si è svolta in forma privata, alla presenza dei familiari più stretti. Lutto cittadino a Piacenza, Milano e Pantelleria, le città più legate a lui.

Ultime notizie, nazionale volley femminile e Sinner

La nazionale femminile di pallavolo guidata da Julio Velasco ha battuto la Turchia ai Mondiali in Thailandia e si è aggiudicata il titolo di campione del mondo, che si aggiunge alle due Nations League e all’oro olimpico. Nulla da fare per Jannick Sinner, che ieri sera ha perso la finale degli U.S. contro Carlos Alcaraz, che con questa vittoria è tornato ad essere il numero uno del ranking mondiale.