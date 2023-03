Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Francia, riforma pensioni è legge: esplode la protesta

Esplode la rabbia in Francia dopo che è passata la riforma delle pensioni. Il governo di Elisabeth Borne si è salvato per nove voti e di conseguenza è riuscito a far approvare la discussa legge sul nuovo sistema pensionistico, per cui il presidente Emmanuel Macron aveva scavalcato il Parlamento.

La riforma è da qualche ora a questa parte legge visto che non sono passate le mozioni di sfiducia nei confronti dell’esecutivo, leggasi quella presentata da Liot, partito indipendente, nonostante sia stata votata in maniera trasversale da tutte le opposizioni. Ha raccolto 278 voti, gliene sarebbero bastati 287 per far cadere l’esecutivo. Bocciata anche la mozione presentata dal partito di Le Pen. A seguito del voto e quindi della riforma del sistema pensionistico, è esplosa la protesta in tutto il Paese, a cominciare da Parigi, dove 140 persone sono state arrestate, con 11 feriti fra le forze dell’ordine. “Adesso è ora di passare alla sfiducia popolare”, le parole di Jean-Luc Mélenchon, capo delle manifestazioni, invitando i connazionali a proseguire la battaglia “con le manifestazioni, con gli scioperi”.

Come da programma il presidente della Cina, il capo del governo comunista Xi Jinping, è arrivato ieri a Mosca per fare visita al presidente russo Vladimir Putin. Nel 390esimo guerra del conflitto ucraino, la visita cinese ha una forte valenza simbolica per quanto riguarda i delicati equilibri mondiali, e ancora una volta sottolinea la vicinanza di Pechino a Mosca.

“La Cina e la Russia sono buoni vicini e partner affidabili – le parole del presidente cinese, così come si legge su TgCom24.ir – siamo pronti a vigilare, con Mosca, sull’ordine mondiale basato sul diritto internazionale e sui principi della Carta delle Nazioni Unite”. I due leader, ha fatto sapere ancora Xi, discuteranno del piano di pace cinese per l’ucraina, e dopo l’incontro Xi Jinping ha tenuto un colloquio telefonino con Zelensky, presidente ucraino. Intanto il Cremlino ha fatto sapere che “Gli Usa impediscono una diminuzione delle ostilità con Kiev”. Infine l’ennesima provocazione dell’ex presidente russo Medvedev: “Si potrebbe lanciare un missile contro la Corte penale internazionale dell’Aja”, riferendosi al mandato d’arresto per crimini di guerra nei confronti di Putin.

Ultime notizie, polemiche dopo parole Mollicone su maternità surrogata

Scoppia la polemica a seguito delle dichiarazioni rilasciate ieri su La7, durante il programma Omnibus, da parte del presidente della commissione Cultura della Camera ed esponente di FdI, Federico Mollicone. Parlando della maternità surrogata l’ha definita: “E’ un reato grave, più grave della pedofilia. Siamo di fronte a persone che vogliono scegliere un figlio come la tinta di casa”.

Dura la replica di Chiara Appendino, esponente del Movimento 5 Stelle ed ex sindaca di Torino: “Le parole dell’esponente di Fratelli d’Italia Federico Mollicone sono gravissime e meritano il massimo sdegno da parte di tutti. Continua la campagna della destra di negazione dei diritti dei bambini parlando di quello che non è un argomento sul tavolo perché non si sta in alcun modo parlando di introdurla in Italia”.

Ultime notizie, morta Sofia Sacchitelli, simbolo della lotta al tumore

E’ morta la 23enne Sofia Sacchitelli, genovese affetta da un raro tumore al cuore e che era divenuta un vero e proprio simbolo della lotta contro le malattie rare. Aveva fondato un’associazione “Sofia nel cuore”, per raccogliere fondi e finanziare la ricerca circa il male che l’aveva colpita.

Sofia si era impegnata spesso e volentieri in prima persona per parlare in pubblico, e molti si erano mobilitati per sostenere la sua causa: purtroppo ieri ha esalato l’ultimo respiro. La 23enne genovese stava frequentando il quinto anno della facoltà di Medicina ed era stata colpita da un tumore rarissimo, un angiosarcoma al cuore che si verifica in due/tre casi ogni milione di persone. Negli ultimi tempi l’associazione era stata sostenuta anche dalle due società calcistiche principali di Genova, la Sampdoria e il Genoa.

Ultime notizie, spari a Mergellina. Ucciso un 18enne

Un ragazzo di 18 anni, incensurato, Francesco Pio Maimone, che lavorava come pizzaiolo, è morto nella notte scorsa dopo essere stato colpito da dei colpi di arma da fuoco sparati a Napoli nella zona di Mergellina. Il ragazzo si trovava in compagnia di amici e la sua uccisione, dalle prime risultanze delle indagini, appare immotivata. La vittima è stata colpita da vari colpi al petto, sparati dopo altri in aria.

Nella stessa zona alcuni giorni prima, era stato ucciso un altro ragazzo di 19 anni, Antonio Gaetano ed al momento le indagini non hanno ancora accertato il colpevole. Le forze dell’ordine stanno quindi cercando prove del collegamento tra i due omicidi.

Ultime notizie, due ragazze svedesi muoiono a causa di una valanga sopra Courmayeur

Due venticinquenni svedesi sono morte travolte da una valanga sopra Courmayeur, in Val d’Aosta. Le due ragazze al momento della valanga si trovavano in un canalone dove era sconsigliato il passaggio anche a causa dello sbalzo termico in atto e della pioggia. I corpi delle ragazze sono stati recuperati tra il pomeriggio di domenica e la mattinata di oggi. I soccorritori hanno avuto anche notizie incerte sul posizionamento delle due ragazze al momento della valanga, da parte dei compagni di escursione. Gli stessi soccorritori hanno dichiarato che la discesa sul canalone era fortemente sconsigliata.

Ultime notizie, arrivato il rigassificatore a Piombino

La Golar Tundra, nave che verrà utilizzata come rigassificatore, è arrivata a Piombino, proveniente da Singapore dove è stata realizzata. L’arrivo è stato alle 23.00 di domenica e la nave che ha una lunghezza totale di circa 300 metri ed una altezza di 55 metri, è stata fatta attraccare alla darsena nord grazie a 4 rimorchiatori.

La Golar Tundra resterà nel porto toscano per 3 anni e in città ci sono due filosofie di pensiero, tra chi non teme la sua presenza e chi invece vuole bloccare completamente le operazioni di rigassificazione. Il rigassificatore di Piombino è il secondo sulla costa toscana e si aggiunge a quello già in azione al largo di Livorno.











