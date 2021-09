Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Franco “possibile Pil anche oltre +5,8%” (6 settembre)

Il Ministro dell’Economia Franco ha affermato che la crescita del PIL nel nostro Paese è superiore alle attese ben oltre il 5,80%. Il nostro debito pubblico è sostenibile e ci consente di guardare con fiducia alla riduzione del cuneo fiscale e ad un taglio dell’IRPEF che potranno consentire di sostenere la ripresa. Vede positivo anche il premio Nobel per l’economia Joseph Stiglitz, tra i massimi economisti Usa, che dichiara come l’Italia potrà crescere in modo più sostenuto di quanto ipotizzato.

Ultime notizie, Mattarella su campagna vaccinale

Chiaro monito del Presidente Mattarella sulla campagna vaccinale. Nel corso di un intervento al forum di Cernobbio, ha infatti ammonito quanti invocano la libertà per sottrarsi ad un dovere la cui omissione mette in pericolo gli altri. Sanzioni e rigore per quanti minacciano i medici, gli scienziati i giornalisti e le forze dell’ordine.

Ultime notizie, scontro nel Governo per reddito di cittadinanza

Il leader di Fratelli d’Italia Meloni dichiara che il reddito di cittadinanza è paragonabile al metadone di Stato mentre quello della Lega Salvini vorrebbe dare i soldi agli imprenditori per far crescere le imprese e creare lavoro. Di parere opposto il leader del Movimento 5 Stelle Conte che afferma come il reddito di cittadinanza potrebbe essere modificato ma non certo abbandonato. Sulla stessa linea il Partito Democratico con Letta che afferma come vada comunque migliorato ma senza perdere un importante intervento a favore della povertà.

Ultime notizie, caos Afghanistan: nuovo Governo slitta

L’Afghanistan è ancora nel caos, una situazione che ha costretto i Talebani a rinviare la formazione del nuovo Governo mentre proseguono gli scontri nella regione del Panshir rimasta libera dall’occupazione talebana ma sempre più accerchiata. Mentre Papa Francesco, nel corso dell’Angelus, ha dichiarato di pregare per i profughi afghani in cerca di una nuova vita, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha nuovamente invocato la costituzione di un esercito europeo che non sia più impotente di fronte a scenari come quello afghano.

Ultime notizie: ucciso 41enne a Bitonto, rider picchiato a Napoli

Aggredito a pugni, è morto in un’area di servizio di Bitonto, in provincia di Bari, un 41 enne che è caduto a terra battendo la testa nell’area di servizio dopo la brutale aggressione. Fermato un ventenne che ha confessato l’aggressione affermando che non avrebbe voluto uccidere quell’uomo reo di aver guardato le donne che stavano con il gruppo di ventenni. Ancora violenza su un rider a Napoli che è stato massacrato di botte senza motivo da una baby gang. Identificati due giovani di 15 e 17 anni.

Ultime notizie, bloccato tabaccaio scappato con gratta e vinci

Bloccato mentre tentava di imbarcarsi su un volo per le Canarie il tabaccaio che aveva sottratto il biglietto vincente di 500 mila euro ad una cliente. Il biglietto, che non sarebbe comunque stato incassabile, è comunque sparito. Il premio, se non dovesse essere trovato il biglietto, non potrà comunque essere ritirato nemmeno dalla legittima vincitrice.

