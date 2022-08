Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: fulmine colpisce 3 ragazzi, uno è grave (28 agosto)

Le ultime notizie che giungono dal Gran Sasso non sono affatto positive. Nelle scorse ore, tre ragazzi recatisi in gita all’osservatorio astronomico di Campo Imperatore sono stati colpiti da un fulmine. Due di loro, un 24enne e un 28enne di Roma, sono stati sbalzati, ma fortunatamente non hanno riportato conseguenze in termini di salute, mentre il loro compagno è rimasto ferito gravemente e ha perso i sensi. Come hanno raccontato i diretti interessati ai soccorritori, “siamo stati colpiti da un fulmine mentre scendevamo in mezzo alla pioggia, alla grandine, e il nostro amico sta male”. Il giovane ferito si chiama Simone, ha 28 anni ed è di Tivoli. È stato trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale de L’Aquila, ove si trova ricoverato in rianimazione, in coma farmacologico e lotta tra la vita e la morte.

Sono stati 21.805 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati diramati dal Ministero della Salute per mezzo del suo consueto bollettino, contro i 21.998 del giorno precedente. Si è quindi riscontrato un lieve calo nei casi positivi, ma anche fra le vittime (80), in diminuzione rispetto alle 99 del giorno precedente. È sceso anche il tasso di positività, esattamente di un punto percentuale, passando dal 14,8% al 13,8%. Attualmente sono 227 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-4), mentre gli ingressi giornalieri sono stati 15. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 5.668, nelle ultime 24 ore 159 in meno.

ULTIME NOTIZIE: CONTO ALLA ROVESCIA PER ARTEMIS I

Countdown per Artemis I, la missione senza equipaggio che simboleggia in qualche modo il ritorno dell’umanità sulla Luna, satellite naturale della Terra. Al Kennedy Space Center di Cape Canaveral il lancio è previsto alle 14.33 italiane del 29 agosto, quando partirà il più grande razzo mai costruito. Si chiama Space Launch System (Sls), è alto 111 metri e ha un diametro di 8,4 metri, sul quale è integrata la capsula Orion. Si tratta soltanto della prima tappa del programma che, dopo questa missione, ne prevede una seconda (Artemis II) nell’orbita lunare (con equipaggio, che non scenderà però sul suolo lunare) e una terza (Artemis III), nella quale gli astronauti torneranno dopo mezzo secolo a camminare sulla Luna e fra di essi ci sarà anche una donna: sarà la prima nella storia a calcare il suolo del nostro satellite.

ULTIME NOTIZIE, SERIE A: IL MILAN VA, A JUVE E ROMA SFUGGE LA VETTA

Le gare di Serie A disputate sabato 27 agosto 2022 hanno regalato emozioni in termini di classifica, pur essendo trascorse appena tre giornate di campionato. Alle 18.30, mentre a Cremona il Torino superava la Cremonese per 2-1, issandosi temporaneamente in vetta alla classifica in coabitazione con la Lazio, all’Allianz Stadium Juventus e Roma non andavano oltre l’1-1, frutto di una gemma di Vlahovic su punizione al 2′ e del pareggio nella ripresa firmato da Abraham su un assist geniale del grande ex dell’incontro, Paulo Dybala. I bianconeri recriminano per l’annullamento del gol del 2-0 di Locatelli, avvenuto dopo l’intervento del VAR per un tocco di mano di Vlahovic nel corso dell’azione, giudicato volontario. Da segnalare l’esordio in maglia zebrata del neoacquisto Milik, già determinante nell’evitare il gol del possibile vantaggio giallorosso con un salvataggio sulla linea di porta. In serata, pari tra Spezia e Sassuolo (2-2) e vittoria in scioltezza del Milan contro il Bologna (2-0). Rossoneri capolisti con Lazio e Torino, in attesa del risultato del Napoli, unica squadra che mantiene intatta la possibilità di conservare il punteggio pieno dopo tre partite.

ULTIME NOTIZIE: SI È SPOSATA FEDERICA PELLEGRINI CON IL SUO MATTEO GIUNTA

A Venezia, nella chiesa di San Zaccaria, Federica Pellegrini ha sposato nel pomeriggio di ieri e con un ritardo di tre quarti d’ora sulla tabella di marcia il suo allenatore Matteo Giunta nel corso di una cerimonia religiosa blindatissima, officiata dal suo ex parroco di Spinea, don Antonio Genovese. Molti i volti noti tra gli invitati, fra i quali il presidente del CONI Giovanni Malagò. Testimone della “Divina” è stato il fratello Alessandro, al quale l’ex nuotatrice è particolarmente legata.











