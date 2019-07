Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, funerali di Andrea Camilleri a Roma (18 luglio 2019)

Si terranno oggi al cimitero acattolico di Roma i funerali di Andrea Camilleri, scrittore morto ieri all’età di 93 anni. Il padre de Il Commissario Montalbano è stato omaggiato da politici, colleghi, amici e fan, pronti a dare l’ultimo saluto ad uno dei punti di riferimento della letteratura italiana del Novecento. Non ci sarà nessun momento pubblico per le esequie dell’autore di Porto Empedocle: verrà inoltre rispettata la sua volontà, non ci sarà camera ardente ed il funerale si svolgerà in forma privatissima. Solo dopo la sepoltura verrà comunicato il luogo in cui riposeranno le sue spoglie.

Ultime notizie, codice rosso contro violenza sulle donne è legge

Codice rosso contro la violenza sulle donne è legge: via libera definitivo del Parlamento al ddl con 197 sì e 47 astenuti. Un provvedimento fortemente voluto dall’esecutivo M5s-Lega, necessario per contrastare il tragico fenomeno della violenza domestica e di genere. Il ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha esultato in una nota: «Si tratta di un’importantissima novità con la quale vogliamo scongiurare che le donne stiano mesi o anni senza ricevere aiuto». Soddisfazione nel Governo, anche se la dem Lucia Annibali ha parlato di una «legge insufficiente e inefficace»: «Al Senato sono emerse con evidenza ancora maggiore le fragilità di questo testo, che poteva essere migliorato come avevano proposto le opposizioni. I principi sono giusti, ma le soluzioni sono insufficienti. Anche alla Camera noi avevamo sottolineato che è una occasione mancata. È questione di serietà», le sue parole a Huffington Post.

Ultime notizie, Garavaglia assolto su Sanità Lombardia

Massimo Garavaglia, esponente di spicco della Lega, è stato assolto dall’accusa di turbativa d’asta su una gara per il servizio di trasporto di dializzati del 2014: l’inchiesta su Sanità Lombardia risale ai tempi in cui era assessore lombardo all’Economia. L’ex vicepresidente della Regione Mario Mantovani è stato invece condannato a 5 anni e mezzo per corruzione e concussione. Soddisfatto l’attuale ministro del Governo gialloverde: «La verità rende liberi. Sono contento che alla fine tutto sia andato per il meglio. Non è stato un periodo semplice però va bene anche così». Soddisfatto il segretario federale del Carroccio, Matteo Salvini: «È una persona fondamentale per la prossima manovra economica che dovrà attuare il taglio delle tasse. Spiace che lui, come tanti, troppi italiani abbiano dovuto aspettare quasi cinque anni per sentirsi dire che non ha fatto nulla».

Ultime notizie, El Chapo condannato all’ergastolo negli Usa

E’ giunta ieri la sentenza per El Chapo: Joaquin Guzman è stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti d’America, oltre a 30 anni di reclusione per l’uso delle armi e un risarcimento di 12,6 miliardi di dollari. Re del narcos messicano, il 62enne si è lamentato per il trattamento riservatogli in carcere, dove è vittima di «torture psicologiche, emotive e mentali 24 ore al giorno». Secondo El Chapo, inoltre, gli sarebbe stato negato un giusto processo ed ha voluto affermare prima della lettura del dispositivo: «Colgo questa occasione per dire che qui non c’è giustizia, visto che il governo americano mi sta per mandare in una prigione dove il mio nome non sarà più sentito».



