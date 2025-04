Apriamo le ultime notizie di oggi con l’avvio ufficiale della fase di transizione nella guida della Chiesa cattolica: in seguito alla morte di Papa Francesco, la Congregazione dei cardinali si è già riunita per definire tempi e modalità delle esequie, previste tra venerdì 25 e domenica 27 aprile secondo il protocollo liturgico e la cerimonia seguirà le indicazioni stabilite dallo stesso Francesco, il corpo sarà quindi esposto in una bara unica in legno e zinco – priva delle tre tradizionali casse – per consentire la venerazione dei fedeli direttamente all’interno della Basilica di San Pietro.

Salma di Papa Francesco: le prime foto ufficiali della bara aperta/ Il Pontefice con casula rossa e mitra

Il testamento – redatto nel 2022 – prevede una sepoltura nella Basilica di Santa Maria Maggiore, nella navata laterale tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, con una tomba semplice in pietra ligure mentre il Conclave per l’elezione del successore si terrà tra il 5 e il 10 maggio: parteciperanno solo i cardinali sotto gli 80 anni, che si ritireranno nella Cappella Sistina, come da prassi.

Funerali Papa Francesco, Serie A a rischio?/ Cosa può succedere: problemi per l'Inter (22 aprile 2025)

Tra le ultime notizie la decisione del governo italiano che ha proclamato tre giorni di lutto nazionale: il Consiglio dei ministri ha incaricato la Protezione Civile di gestire la logistica e la sicurezza degli eventi, in concomitanza con il Giubileo degli adolescenti, che porterà a Roma oltre 100.000 giovani, attese ulteriori comunicazioni in giornata da parte delle autorità civili e religiose.

Ultime notizie, Papa Francesco muore a 88 anni: le reazioni internazionali

Proseguiamo le ultime notizie con Papa Francesco – morto all’età di 88 anni lunedì 21 aprile 2025 a seguito di un ictus che ha causato un arresto cardiocircolatorio – nelle settimane precedenti, il Pontefice era stato ricoverato per oltre un mese al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale con successive complicazioni e nonostante le sue condizioni, aveva partecipato brevemente alla messa pasquale in Piazza San Pietro, apparendo visibilmente debilitato.

Morte Papa Francesco, come cambia palinsesto Mediaset oggi 22 aprile 2025?/ Ecco cosa dovrebbe andare in onda

Negli ultimi giorni, aveva continuato ad affacciarsi per brevi apparizioni pubbliche – seguendo i consigli medici ma mantenendo il contatto con i fedeli – e la sua morte ha suscitato cordoglio internazionale: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio di vicinanza, così come numerosi capi di Stato e di governo.

Anche il club argentino San Lorenzo, squadra di calcio amata da Francesco, ha espresso pubblicamente il proprio dolore. In Italia, il CONI ha disposto l’annullamento di tutte le manifestazioni sportive previste per la giornata; la Rai ha sospeso la programmazione ordinaria, eliminando i messaggi pubblicitari per l’intera giornata e cancellando i programmi di intrattenimento. Attivato il protocollo previsto per la scomparsa di un Pontefice: l’iter culminerà con il Conclave e l’elezione del nuovo Vescovo di Roma.

Ultime notizie, ripresi i bombardamenti in Ucraina dopo la tregua pasquale: colloqui ancora incerti

Ultime notizie ci giungono dal fronte russo-ucraino: la tregua pasquale è terminata e il conflitto è ripreso con nuovi attacchi condotti da Mosca mediante droni e missili, colpendo diverse aree del paese e il governo ucraino ha denunciato la violazione della tregua da parte russa anche durante le festività religiose, accusando il Cremlino di non rispettare i patti umanitari.

Il Presidente Zelensky ha ribadito il proprio rammarico per la scomparsa di Papa Francesco, ricordando le sue preghiere per la pace in Ucraina, mentre da Mosca è giunto un segnale di apertura: il portavoce del Cremlino ha dichiarato che il presidente Putin si dice favorevole a nuovi negoziati, definendo “positivo” il fatto che gli Stati Uniti si siano espressi contrariamente all’ingresso dell’Ucraina nella NATO.

Resta comunque molto tesa la situazione sul campo, con le forze ucraine che denunciano l’intensificarsi degli scontri nell’est del Paese e la popolazione civile che continua a pagare il prezzo più alto; l’ONU ha chiesto un cessate il fuoco immediato e duraturo, ma al momento le parti sembrano lontane da un’intesa concreta.

Ultime notizie, guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti: Pechino rispedisce i Boeing

Proseguiamo le ultime notizie con la Cina che ha risposto ai dazi imposti dagli Stati Uniti con il ritorno a Seattle di un Boeing 737 Max destinato alla compagnia Xiamen Airlines: la decisione rientra nella serie di ritorsioni commerciali avviate da Pechino dopo l’inasprimento delle politiche doganali da parte dell’amministrazione Trump, che ha colpito numerosi settori chiave dell’economia cinese e – oltre alla restituzione dell’aeromobile – le autorità cinesi hanno comunicato l’interruzione temporanea dell’acquisto di ulteriori aerei prodotti negli Stati Uniti.

Si tratta di un segnale politico diretto verso Washington, che rischia di compromettere ulteriormente i già fragili equilibri commerciali tra le due superpotenze; al momento non si registrano reazioni ufficiali da parte del governo americano, ma alcuni analisti avvertono che una nuova fase della guerra dei dazi potrebbe avere impatti devastanti non solo sull’industria aeronautica, ma anche su quella tecnologica e manifatturiera.

Ultime notizie, donna trovata morta in casa nel Salernitano: indagini in corso

Concludiamo le ultime notizie di oggi con un episodio di cronaca riguardante una donna di 42 anni che è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Mercato San Severino, in provincia di Salerno: il ritrovamento è avvenuto dopo che alcuni familiari avevano segnalato l’impossibilità di contattarla da diversi giorni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che hanno fatto irruzione nell’appartamento e constatato il decesso; il corpo non presentava segni evidenti di violenza, ma sarà comunque sottoposto ad autopsia per chiarire le cause della morte.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi: gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona, nel frattempo, l’abitazione è stata posta sotto sequestro in attesa dei risultati dell’esame autoptico.