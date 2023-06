Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, funerali Silvio Berlusconi: l’ultimo abbraccio in Piazza Duomo

Così come da programma si sono celebrati ieri pomeriggio attorno alle ore 15:00 i funerali di Silvio Berlusconi, imprenditore e politico scomparso lunedì mattina a 86 anni. In una piazza Duomo gremita, il feretro del Cavaliere è giunto attorno alle ore 14:30, accompagnato da un lunghissimo applauso e dai suoi parenti più stretti. In chiesa vi erano gli amici da una vita, i colleghi politici, le massime cariche dello stato nonché alcuni dei più importanti leader mondiali.

Fra questi anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del consiglio Giorgia Meloni, per un totale di circa 2mila personalità. Piazza Duomo ha iniziato a riempirsi poco dopo le dieci di mattina, quindi ben 5 ore prima i funerali, e nel contempo anche ad Arcore non si è mai interrotta la processione di fan, amici, conoscenti, tifosi, che hanno voluto rendere omaggio a Silvio Berlusconi lasciandogli un fiore, un pensiero o un ricordo.

Ultime notizie, Trump torna ad attaccare Biden

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato ad attaccare Joe Biden, alla luce delle notizie emerse nelle scorse ore circa nuovi documenti segreti trovati in possesso dello stesso commander in chief Democratico. “La mia incriminazione è un malvagio e atroce abuso di potere”, le parole del tycoon riportate dal sito dell’agenzia Ansa che poi punta il dito contro il contendente spiegando che lo stesso ha “centinaia di documenti classificati eppure non è successo niente”.

Quindi Trump ha aggiunto: “Io non mi sento al di sopra della legge, sono l’unico che la rispetta”, tornando a spiegare che anche Biden aveva dei documenti classificati “Eppure niente è successo al corrotto Joe”, rispolverando un insulto già utilizzato nei confronti di Hillary Clinton durante la sua precedente campagna elettorale.

Ultime notizie, bimba scomparsa da Firenze: spunta nuova testimonianza

C’è una nuova testimonianza in merito alla bimba di 5 anni scomparsa da Firenze sabato pomeriggio. Si tratta di una persona che avrebbe visto la piccola Kata mentre veniva trascinata da un uomo e piangeva. A riportare la notizia è il quotidiano La Stampa che narra di una persona che avrebbe visto un uomo portare via la bimba “non dall’ingresso principale dell’hotel Astor, ma da una via laterale, verso il palazzo vicino che è stato perquisito”.

Le indagini intanto proseguono e ne è emerso che i bimbi erano soliti giocare attorno allo stabile, l’ex hotel Astor occupato, dove non vi sono telecamere di sicurezza, a differenza invece del cancello principale. Secondo alcuni testimonianza il rapimento di Kata potrebbe essere stato effettuato per vendicare uno stupro ai danni di una ragazza peruviana avvenuto lo scorso 15 febbraio.

Ultime notizie, gli aggiornamenti sulla moglie di Romano Prodi

Insieme fino all’ultimo momento, è morta a 76 anni Flavia Franzoni mentre si trovava in viaggio col marito e alcuni amici con i quali stava effettuando una camminata nelle campagne umbre. L’abbraccio del marito, con il quale era sposata da oltre 50 anni. Una vita a fianco del marito, sempre attenta e gentile. Madre di due figli e nonna di sei nipotini. Per 20 anni ha diretto l’istituto regionale per i servizi sociali per poi insegnare all’Università di Bologna.

Per anni le chiesero di candidarsi per fare il sindaco nella sua Bologna, ma nessuno riuscì a convincerla. Lei studentessa di economia si era innamorata del professore che da allora non si sono più lasciati. I funerali si terranno venerdì alle 11.30 nella chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna. Cordoglio dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Senato e dal Presidente del Consiglio.

Ultime notizie, salito a 79 il numero delle vittime di un naufragio nel Poloponneso

Sale a 79 il numero delle vittime accertate dopo il naufragio di un peschereccio avvenuto al largo di Piros nel sud del Peloponneso. L’imbarcazione, che sarebbe salpata da Tobruk in Libia, aveva a bordo numerosi immigrati che tentavano di raggiungere l’Europa. Al momento 104 sono stati i sopravvissuti salvati dalla Guardia Costiera Greca ma ci sono ancora moltissimi dispersi. Si stima essere la più grande tragedia nel Mediterraneo degli ultimi 8 anni perché si stima che a bordo vi fossero dai 400 ai 750 migranti.

Ultime notizie, bimba di 5 anni precipita dal balcone e muore

Una bimba di 5 anni è precipitata dal balcone di un’abitazione di Acerra nel napoletano. Un tonfo e poi i vicini che hanno tentato il soccorso ma per la bambina, dopo un volo dal terzo piano, non c’era nulla da fare. La bimba, affetta da autismo, era tornata da poco dall’asilo e, forse per un attimo di distrazione, si era affacciata al balcone di casa per poi cadere. Un’inchiesta della Procura di Nola farà comunque luce sull’accaduto. La madre, casalinga di 36 anni, si trovava sola in casa ed è adesso sotto shock come tutti i restanti familiari della piccola. Gli altri due figli erano a giocare in un centro estivo mentre il padre, sottufficiale dell’Aeronautica Militare, era a lavoro.











