ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: bloccato volo per Francoforte, “allarme terrorismo”

Era pronto per partire per Francoforte, poi l’allarme terrorismo: un aereo Lufthansa è stato bloccato a Minsk oggi. Il volo è stato sospeso dopo che è arrivata una strana e-mail all’indirizzo dell’aeroporto nazionale. Lo ha fatto sapere il servizio stampa dell’aeroporto, citato da Interfax. Persone non identificate hanno mandato un messaggio «sull’intenzione di commettere un atto di terrorismo sul volo Lufthansa LH1487 sulla rotta Minsk-Francoforte». L’aereo doveva decollare alle 14:20, poi però l’imbarco è stato sospeso. Quindi, è stato chiesto a tutti i passeggeri di scendere e sono scattati i controlli di sicurezza. L’episodio si verifica all’indomani del dirottamento del volo Ryanair da Atene a Vilnius, che è stato costretto da caccia militari ad atterrare nella capitale bielorussa per poter arrestare un oppositore al regime del presidente Lukashenko. (agg. di Silvana Palazzo)

Un gravissimo incidente si è verificato ieri mattina, poco prima delle 13.00, alla funivia che collega Stresa al Mottarone e che era da poco tornata in funzione. Una delle cabine è precipitata con 15 persone a bordo, 14 delle quali sono morte, mentre un bambino di circa 5 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Torino. La causa dell’incidente sarebbe da addebitare alla rottura del cavo che sostiene la cabina stessa, ma sono state avviate indagini per appurare cosa sia successo. Per le squadre di soccorso, a causa della zona molto impervia, è stato difficile raggiungere il luogo della caduta. Profondo cordoglio è stato espresso dal Presidente della Repubblica e da tutti i membri del Governo, ed è stata subito istituita una Commissione d’inchiesta per accertare le cause. L’ultima revisione generale dell’impianto risale al 2016.

Ultime notizie, Maneskin hanno vinto Eurovision 2021

Dopo aver trionfato nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, i Maneskin continuano la loro annata straordinaria imponendosi anche nell’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest, a distanza di 31 anni dal precedente successo italiano di Toto Cutugno. Per l’Italia si tratta solamente della terza vittoria in questa manifestazione, con la prima che avvenne nel 1961 grazie a Gigliola Cinquetti. La rock band romana si è aggiudicata il primo posto con largo margine sugli avversari grazie soprattutto al voto popolare. Il Contest si è svolto a Rotterdam e sul palco della città olandese si è subito intuito che con la loro canzone “Zitti e buoni”, i Maneskin avevano delle ottime probabilità di successo. Dopo la consacrazione come vincitori, il loro frontman, Damiano, ha commentato con le parole “Rock’n’roll never die”, cioè “Il rock and roll non morirà mai” e nell’esibizione finale i Maneskin hanno cantato il loro pezzo senza censurare le parolacce, come avevano invece dovuto fare, in accordo al regolamento della manifestazione, durante l’esibizione della gara.

Ultime notizie, la commemorazione della strage di Capaci

Si è celebrata oggi la commemorazione della strage di Capaci, a 29 anni dall’attentato in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone ad opera della mafia. Il presidente Mattarella ha ricordato l’avvenimento in una manifestazione che si è tenuta a Palermo, e in un discorso ha ribadito che chi “non sta contro la mafia” è in pratica un suo complice. Il presidente della Repubblica ha anche dedicato un passo del suo discorso alla situazione di caos che sta attraversando le procure italiane, richiamando tutti ad eliminare le contrapposizioni, per non perdere in autorevolezza. Anche la ministra Lamorgese ha parlato della mafia, che continua con le sue infiltrazioni in vari settori dell’economia legale, compreso quello sanitario.

Ultime notizie, la domenica sportiva

Nel GP di Monaco 2021 grande sfortuna per la Ferrari con Charles Leclerc che non riesce a prendere il via a causa di un problema meccanico. L’onore della casa di Maranello viene salvato da Carlos Sainz che si piazza secondo alle spalle di Verstappen che con il successo odierno si porta anche in testa alla classifica del mondiale. Podio completato da Norris e per la prima volta in questa stagione nessuna Mercedes sul podio. Nel nuoto Benedetta Pilato conferma la sua superiorità in campo europeo vincendo l’oro nei 50 metri rana anche se resta distante 5 centesimi dal record del mondo che lei stessa ha stabilito ieri in semifinale. Oro anche per altre due nuotarici azzurre, con Simona Quadarella che è arrivata al tris personale vincendo i 400 metri stile libero dopo gli 800 ed i 1500 metri, mentre Margherita Panziera si è aggiudicata i 100 dorso. Per quanto riguarda la Serie A, l’Inter già campione si è imposta nettamente sull’Udinese per 5 a 1, ma gli ultimi verdetti sono arrivati in serata: Napoli fuori dalla Champions League a causa del pareggio con l’Hellas Verona, perché la Juventus e il Milan hanno battuto rispettivamente Bologna ed Atalanta.



