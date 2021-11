ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: G20 Roma, il successo di Draghi (1 novembre)

Ultime notizie: il bollettino del coronavirus

In attesa delle ultime notizie in arrivo sul fronte Covid nel primo giorno di novembre, nella giornata di domenica 31 ottobre 2021 i nuovi casi registrati di coronavirus sono stati 4.526 con il tasso di positività che è salito all’1,3% con 350.170 tamponi effettuati.

I decessi registrati oggi sono stati 26, mentre per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva c’è stato un leggero calo dei numeri. Di fronte a questi aumenti degli ultimi giorni il ministro Speranza ha invitato tutti i cittadini a “non abbassare la guardia”.

La comunità ebraica di Novara protesta contro il corteo No Green Pass

Un corteo di circa 150 manifestanti, nel 15esimo sabato di contestazione dei No Green Pass a Novara ha sfilato con indosso delle pettorine che ricordano i vestiti degli ebrei nei campi di concentramento nazisti e con i componenti legati da un finto filo spinato. Questo ha portato ad una protesta da parte della comunità ebraica locale con Noemi Di Segni che ha rilasciato un comunicato all’Ansa nel quale viene stigmatizzata questo corteo. Un precedente di questo tipo si era avuto anche a Torino, con l’obbligo del “Green Pass” accostato alle dittature ed al nazismo.

Ultime notizie Milano: fermate due persone per l’uccisione di una anziana 90enne

Due persone, un ecuadoriano 22enne ed un peruviano di 44 anni, sono state fermate dalla polizia ed accusate di aver ucciso con un ferro da stiro una anziana di 90 anni all’interno della propria casa. Una rapina, quella di venerdì scorso, che si è conclusa con una tragedia e stamani alle 4.00 i due, che avevano già dei precedenti penali, sono stati fermati dopo un’indagine lampo. Al momento del fermo i poliziotti hanno rinvenuto addosso ai due uomini due orologi che sembrano essere stati presi in casa della vittima e che dovranno essere riconosciuti dai parenti. Mancano ancora all’appello delle collane e anelli che i due probabilmente hanno già venduto.

Al G20 un accordo sul clima

Si è concluso ieri a Roma il G20, evento che ha riunito i capi di stato e di governo ed è stata preparata una bozza di accordo con la quale vengono stanziati 100 miliardi di collari a favore dei Paesi a basso reddito per operazioni riguardanti il clima. Inoltre è stato spostato a 1,5°C il limite dell’aumento della temperatura, che in precedenza era di 2°C. Tale accordo è previsto per metà del secolo quando si dovrebbero avere anche emissioni pari a 0. Anche per quanto riguarda il carbone è stato deciso lo stop ai finanziamenti da parte degli stati. Altri argomenti trattati sono la tassazione “globale” delle aziende multinazionali e la condivisione dei vaccini con i Paesi più poveri. Ieri mattina per i partecipanti al G20 anche la classica fotografia davanti alla Fontana di Trevi, con il classico lancio della monetina. Nel giorno della chiusura del G20 a Roma, a Glasgow è invece iniziato l’evento COP 26, la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite.

La domenica dello sport

Il Milan espugna l’Olimpico battendo 2-1 la Roma e raggiungendo in vetta alla classifica appaiate il Napoli che sempre ieri ha incassato i 3 punti vincendo il derby sul campo della Salernitana. La giornata si era aperta con il successo dell’Inter sull’Udinese, e nel pomeriggio la Fiorentina ha battuto La Spezia, ex squadra del suo attuale tecnico Italiano, con una tripletta di Vlahovic. Intanto continua l’anno magico per i colori italiani con la formazione del Football Americano che si laurea campione d’Europa e le ragazze della ginnastica ritmica, impegnate nei mondiali, conquistano l’oro ai Mondiali di Ginnastica Artistica nella specialità dei cerchi e delle clavette e l’argento nella specialità delle cinque palle.

