Ultime notizie: il G7 chiede una tregua tra Israele e Iran, stop al nucleare per Teheran e più protezione per i civili coinvolti

Ultime notizie dal vertice G7 in corso in Canada, dove i leader delle sette grandi potenze mondiali, incluso il presidente americano Donald Trump, hanno espresso una posizione congiunta sulla crisi mediorientale: si richiede con urgenza una de-escalation tra Iran e Israele e un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, mentre si riafferma con decisione che Teheran non potrà mai entrare in possesso dell’arma nucleare, una presa di posizione netta, che riapre il confronto diplomatico su un tema in questo momento protagonista della discussione internazionale.

DA GERUSALEMME/ "L’sms, le sirene, i missili: è la nuova guerra di Netanyahu per coinvolgere Trump”

Proseguiamo con queste ultime notizie ribadendo come, pur affermando il diritto di Israele a difendersi, il G7 inviti alla protezione dei civili coinvolti nei conflitti, rimarcando le conseguenze umanitarie che colpiscono quotidianamente le popolazioni esposte e si resta inoltre vigili, dicono i leader, sugli effetti potenziali sui mercati energetici globali, pronti a coordinarsi nel caso di tensioni o crisi internazionali con ricadute economiche estese.

ISRAELE-IRAN/ "Khamenei può rinunciare all'atomica solo se le garanzie di sicurezza gliele dà la Russia"

Ultime notizie, intesa USA-UE vicina: dazi fissi al 10% per evitare tariffe punitive

Dagli Stati Uniti arrivano ultime notizie che potrebbero determinare un cambiamento non di poco conto nei rapporti commerciali con l’Europa: si discute infatti di un possibile accordo sui dazi, con l’introduzione di una tariffa fissa del 10% su settori importanti come quello automobilistico, tecnologico e farmaceutico e l’obiettivo sarebbe quello di scongiurare aumenti tariffari più alti, salvaguardando stabilità e cooperazione economica tra le due sponde dell’Atlantico, dopo mesi di tensioni e scambi incerti.

Netanyahu choc: “L’Iran vuole uccidere Trump”/ “Nel mirino per aver sabotato l’accordo sul nucleare”

Secondo il quotidiano economico tedesco Handelsblatt, la proposta prevede anche il possibile riconoscimento da parte dell’UE di alcuni standard tecnici americani, elemento che potrebbe alleggerire le barriere commerciali e velocizzare gli scambi: non ci sono ancora conferme ufficiali da Washington, ma l’apertura di un dialogo concreto viene accolta con favore dagli osservatori, che leggono questa mossa come una necessità strategica in un contesto economico internazionale in rapido mutamento.

Ultime notizie, frane e maltempo in Emilia: disagi e danni diffusi

Ultime notizie di cronaca dal Nord Italia, dove il maltempo continua a colpire duramente: in Veneto, e in particolare nella zona del Cadore, una frana ha causato gravi disagi, costringendo diverse famiglie a restare isolate nelle proprie case e solo l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso il loro salvataggio, mentre la viabilità è stata interrotta lungo la strada che conduce a Cortina, già soggetta a fenomeni del genere nel 2009, quando in seguito ad una frana ci furono due morti.

Anche l’Emilia-Romagna è stata travolta da temporali e grandinate violente, che hanno provocato allagamenti a Bologna e il dirottamento di alcuni voli dall’aeroporto Marconi a Parma, diverse coltivazioni sono state danneggiate pesantemente e nel modenese si è proceduto alla chiusura temporanea di diverse strade per motivi di sicurezza, spingendo il presidente Luca Zaia a firmare lo stato di emergenza per le zone più colpite.

Ultime notizie, arrestato il sospettato killer di Minneapolis: si chiama Vance Boelter

Ultime notizie dagli Stati Uniti, dove è stato arrestato il principale sospettato dell’omicidio avvenuto a Minneapolis: si tratta di Vance Boelter, 57 anni, individuato dopo una lunga caccia all’uomo durata oltre due giorni ed efettuata dalla squadra speciale Swat, che alla fine ha circondato il sospetto nella sua casa di campagna a Green Isle, piccolo centro a un’ora di macchina dalla città.

Prima dell’arresto, gli agenti avevano già individuato la sua auto a circa sei chilometri di distanza, dettaglio che ha permesso loro di stringere il cerchio e concludere l’operazione; Boelter viveva con la moglie in una comunità di circa seicento persone, dove non erano mai stati registrati episodi simili e adesso la polizia ora sta ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti e le motivazioni dietro l’attacco, che, stando alle ultime notizie, sarebbero di natura ideologica.

Ultime notizie, attacchi incrociati tra Iran e Israele: 8 morti e trattative in stallo

Ultime notizie dal conflitto in corso tra Israele e Iran, che continua a aggravarsi senza sosta: nelle ultime ore, bombardamenti israeliani hanno colpito anche l’edificio della televisione di Stato iraniana a Teheran, provocando il fuggi fuggi generale nello studio, come mostrato da un video choc che è cirocolato sul web nelle scorse ore, intanto il premier Netanyahu ha dichiarato che, per porre fine a questa guerra, è necessario colpire direttamente la guida suprema iraniana Ali Khamenei.

Da parte iraniana si apprende che Khamenei si trova ora nascosto in un bunker e che alcuni emissari starebbero tentando di ottenere per lui un salvacondotto verso la Russia; gli attacchi iraniani della notte scorsa su città israeliane hanno provocato otto morti e oltre cento feriti, mentre Teheran fa sapere di essere pronta a trattare, ma solo a condizione che gli Stati Uniti restino fuori dal conflitto.