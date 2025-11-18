Le ultime notizie di oggi le apriamo con la risoluzione Usa sul piano di pace a Gaza approvata in quel dell'Onu, ecco tutti i dettagli emersi

Le ultime notizie di oggi le apriamo con la risoluzione Usa sul piano di pace di Gaza che è stata approvato in queste ore all’Onu. Si passa quindi a quella che viene definita fase due e in cui si è autorizzato una forza internazionale per mantenere la stabilità lungo la Striscia: 13 i voti a favore, Russia e Cina si sono astenute.

Allerta meteo oggi 18 novembre 2025/ Arancione in Friuli Venezia Giulia, gialla in altre 3 regioni

Ultime notizie, maxi furto da Louis Vuitton a Roma

Nella giornata di ieri si è verificato un maxi furto da Louis Vuitton in quel di Roma. Come riferito da TgCom24.it, un mini commando composto da tre uomini con il volto coperto ha fatto irruzione nello storico store di via Condotti, a Roma, dopo aver sfondato la vetrina con un’auto, il classico metodo della “spaccata”. Quando sono entrati nel negozio, i tre hanno portato via quanto più potevano, rubando diverse borse e articoli di pelletteria, per un bottino che è ancora da conteggiare, ma è probabile che possa superare diverse migliaia di euro, tenendo conto del prezzo singolo di una borsa del noto marchio francese.

Liliana Resinovich, Visintin: "Ho chiesto la nomina di un super perito"/ "Claudio? Si vergogni"

Il furto è avvenuto nella notte fra domenica e lunedì, attorno all’1:30, quando è scattato l’allarme e, nel giro di pochi minuti, si sono recati sul posto gli uomini delle forze dell’ordine. È scattata l’indagine per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, ma soprattutto per cercare di risalire ai responsabili. Non sarà facile comunque, perché molto probabilmente si tratta di “professionisti”. Gli inquirenti terranno sotto controllo il mercato nero, per segnalare l’immissione anomala di capi di abbigliamento Louis Vuitton, ma non sarà affatto facile.

Ultime notizie, forte ondata di maltempo in Friuli Venezia Giulia

Come da previsioni meteo, nella giornata di ieri si è verificata una forte ondata di maltempo in Friuli Venezia Giulia, che ha provocato non pochi disagi. Colpita in particolare la zona di Gorizia, dove si sono verificati degli allagamenti che hanno interessato diverse persone. Circa 300 sono state infatti evacuate dalle loro case dai vigili del fuoco e dagli uomini della Protezione Civile per il rischio di restare sommersi, mentre a Brazzano di Cormons si è registrata una frana che ha travolto tre abitazioni: una persona è rimasta sommersa dai detriti ma è stata comunque estratta viva. Ci sono però due persone disperse che si stanno ricercando e, ovviamente, più passano le ore e più c’è il rischio di non ritrovarle in vita.

SINNER-ALCARAZ/ Amiamo quei duelli (senza pareggio) che raccontano la nostra vita

Danni per allagamenti e forti piogge anche in altre regioni come la Toscana e la Liguria. I soccorritori stanno ancora cercando di trovare i dispersi, ed i vigili del fuoco sono affiancati da personale della Protezione Civile. Nelle vicinanze si sta cercando di liberare dai detriti e dalle macerie anche la località di Versa dove molte persone hanno trovato rifugio sui tetti. In Liguria, a causa degli allagamenti, si sono avute centinaia di chiamate ai vigili del fuoco. Problemi si sono registrati anche a Napoli dove l’amministrazione comunale ha deciso la chiusura dei parchi cittadini.

Ultime notizie, morte le gemelle Kessler

Le gemelle Kessler, Alice e Ellen, sono morte insieme all’età di 89 anni. La notizia del loro decesso, avvenuto tramite il suicidio assistito, è stata data dal quotidiano tedesco Bild. Le due ballerine e showgirl abitavano a Grünwald, nelle vicinanze di Monaco di Baviera in due case comunicanti divise soltanto da una parete scorrevole. Arrivate per la prima volta in Italia nel 1961. Erano subito diventate famose per la loro abilità nel ballo e per le loro gambe lunghissime.

Tra le canzoni che le avevano rese celebri si ricordano “Da-Da-Umpa” e “La notte è piccola per noi”. Tra le loro ultime volontà spicca quella della cremazione e del mescolamento delle loro ceneri insieme a quelle della madre, in modo da poter essere custodite tutte insieme. Ra i programmi a cui avevano partecipato si ricordano Giardino d’Inverno, con la regia di Antonello Falqui e il trio con il famoso ballerino Don Lurio, e Studio Uno nel quale erano insieme a Mina. L’eredità delle due gemelle andrà totalmente ad enti benefici tra i quali anche Msf.

Ultime notizie, il conflitto tra Russia e Ucraina

Il presidente Zelensky ha firmato un contratto a Parigi per acquistare 100 caccia Rafale, mentre il presidente statunitense Trump ha annunciato delle sanzioni per le aziende che intrattengono rapporti di affari con la Russia. L’esercito russo ha lanciato numerosi droni su Odessa che hanno causato danni ed incendiato strutture per la produzione di energia e portuali.

In un altro raid russo, portato contro Balaklija, si sono avuti tre morti e 10 persone, tre dei quali bambini piccoli, sono rimaste ferite. A seguito dell’accorso che è stato firmato oggi a Parigi tra Macron e Zelensky, il presidente francese ha annunciato che il suo paese fornirà all’Ucraina anche dei sistemi Samp-T per la difesa contro gli attacchi aerei.



Ultime notizie, comincia la Coppa Davis

Inizierà quest’oggi la Coppa Davis, il torneo delle nazionali di tennis che chiude la stagione 2025. Dopo il grande successo alle Atp Finals, Jannik Sinner non sarà nuovamente in campo, visto che ha deciso di dare forfait al torneo. Non mancheranno comunque altri grandissimi della racchetta azzurra, come ad esempio Musetti.

Ma quando debutterà la nostra nazionale? Le partite cominceranno oggi alle ore 10:00 con Spagna-Cecoslovacchia, mentre l’Italia scenderà in campo giovedì prossimo, dalle ore 16:00, nella sfida contro l’Austria. Le semifinali si terranno venerdì e sabato, mentre la finalissima si giocherà domenica prossima, 23 novembre 2025.

Ultime notizie, le novità sul caso Garlasco

Arrivano novità in merito al caso Garlasco e precisamente al filone relativo alle indagini per corruzione della procura di Brescia. Nella giornata di ieri il tribunale del Riesame ha disposto un nuovo annullamento in merito al sequestro dei dispositivi dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, dopo il ricorso presentato dal suo legale Aiello. Ricordiamo che chi indaga suppone che Venditti abbia preso dei soldi da Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio (indagato per l’omicidio di Garlasco), per archiviare la posizione del figlio.

La contestazione sarebbe di circa 45.000 euro, soldi usciti dalla famiglia Sempio e che non è ben chiaro dove siano finiti, anche se, dalle ultime risultanze, sembrerebbe che alla fine li abbiano presi in contanti i tre avvocati dell’epoca, leggasi Lovati, Soldani e Grassi. Vedremo come procederà questa vicenda che, secondo Lovati, rappresenta solo un “grimaldello” o un “rompighiaccio” per un’inchiesta molto più grande. Difficile infatti che Venditti, persona integerrima, si sia fatto coinvolgere per una cifra comunque non esagerata, soprattutto per un magistrato.