Ultime notizie: almeno 15 morti a Gaza in un attacco aereo, tre civili colpiti mentre attendevano aiuti vicino ad un centro di distribuzione

Ultime notizie da Gaza dove la giornata si è aperta con un nuovo bilancio di vittime in seguito ad attacchi aerei condotti dalle forze israeliane, secondo quanto riportato da Al Jazeera e confermato da fonti mediche locali almeno 15 personesono morte in diversi punti della Striscia, tre di loro si trovavano in coda per ritirare aiuti umanitari in uno dei centri di distribuzione presenti sul territorio, e le circostanze dell’attacco fanno emergere perplessità sull’effettiva sicurezza delle zone adibite alla consegna di beni di prima necessità in un contesto sempre più instabile e compromesso.

Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez, menu top secret/ Ecco cosa (forse) si mangerà alle nozze dell'anno

Una delle vittime, riferiscono fonti dell’ospedale Nasser, è stata colpita da un drone nelle vicinanze della struttura sanitaria giordana a ovest di Khan Younis, zona già sotto attacco nelle settimane precedenti e che continua ad essere teatro di operazioni militari frequenti con un impatto diretto sulla popolazione civile e conseguenze pesanti anche sull’operatività degli ospedali che sono sotto forte pressione e risultano difficilmente accessibili ai soccorsi internazionali; anche i punti di distribuzione degli aiuti umanitari stanno diventando luoghi a rischio e questo aggrava ancor di più l’emergenza in corso.

Jeff Bezos, slitta matrimonio a Venezia con la compagna Lauren Sanchez/ Residenti protestano: "Lo fermeremo"

Ultime notizie, è morta Lea Massari: aveva 91 anni

Ultime notizie dal mondo del cinema italiano con la morte di Lea Massari, attrice nota per la sua riservatezza e per una carriera intensa ma breve; l’annuncio del decesso avvenuto lunedì all’età di 91 anni è stato dato soltanto oggi dopo lo svolgimento dei funerali in forma privata, una scelta coerente con lo stile discreto che ha sempre contraddistinto la figura di Massari.

Lea Massari, il cui vero nome era Anna Maria Massetani, ha lavorato con registi e interpreti di spicco distinguendosi per eleganza e presenza scenica, il suo debutto risale al 1954 nel film “Proibito” diretto da Mario Monicelli; la sua attività nel cinema è durata poco ma ha lasciato un’impronta importante alternandosi anche al teatro dove fu protagonista in ruoli importanti come Rugantino ed ha inoltre collaborato con attori celebri come Vittorio Gassman, Silvana Mangano, Alain Delon e Alberto Sordi. Dopo il ritiro dalle scene ha vissuto tra la Sardegna e Roma, città in cui si è spenta; amici e colleghi la ricordano come un personaggio riservato ma influente nell’intero panorama culturale italiano.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, India: almeno 15 morti nell’incendio di un hotel a Calcutta (30 aprile 2025)

Ultime notizie, Pescara: annullate le elezioni comunali 2024

Ultime notizie da Pescara dove il Tar ha annullato parzialmente le elezioni comunali che si erano svolte nel 2024, secondo quanto deciso dai giudici si dovrà tornare al voto in 27 sezioni, il ricorso è stato accolto solo in parte ma le conseguenze sono comunque considerevoli per l’assetto amministrativo della città abruzzese.

Il sindaco uscente Carlo Masci, riconfermato nel voto originario, resta in carica in via provvisoria per gestire l’ordinaria amministrazione fino alle nuove elezioni, intanto tutta la documentazione relativa al caso è stata trasmessa alla Procura che dovrà verificare eventuali ipotesi di reato; la vicenda introduce così una fase di incertezza mentre i partiti si preparano a una nuova tornata elettorale parziale in attesa della data ufficiale.

Ultime notizie, incidente stradale a Roma: morto motociclista

Ultime notizie da Roma dove un uomo di 35 anni è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri in zona Casal de’ Pazzi: lo scontro tra uno scooter Piaggio Beverly e un’Alfa Romeo Giulietta è avvenuto all’incrocio tra via dei Fiori e viale Kant, il conducente dell’auto è fuggito subito dopo l’impatto ed è al momento ancora ricercato.

Stando alle ultime notizie, entrambi i veicoli sono stati sequestrati mentre la polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e le telecamere di sorveglianza della zona potrebbero aiutare a identificare il responsabile datosi alla fuga; la vittima è morta sul colpo e l’inchiesta in corso cercherà di chiarire ogni dettaglio legato allo scontro e alle possibili responsabilità.

Ultime notizie, Busto Arsizio: uccide commerciante in negozio, fermato il sospettato

Ultime notizie da Busto Arsizio dove un uomo ha ucciso a coltellate il titolare di una cartoleria in via Milano: la vittima è Davide Gorla, 64 anni, l’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio nel centro della città e il sospettato è stato fermato poco dopo la mezzanotte.

Secondo le ultime notizie e le ricostruzioni della polizia, l’uomo è stato ripreso dalle telecamere mentre si cambiava la maglietta sporca di sangue a poche decine di metri dal luogo dell’omicidio, si apprende inoltre che vittima e aggressore si conoscevano già; il movente resta al momento poco chiaro e l’arma del delitto non è ancora stata ritrovata, si indaga anche su dove sia stata recuperata la t-shirt pulita indossata dopo l’aggressione.

Ultime notizie, Venezia: nozze show per Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Ultime notizie da Venezia dove sono iniziati i preparativi per le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: la coppia è stata vista ieri mentre sbarcava dal proprio motoscafo diretto all’hotel che ospiterà l’intera cerimonia, definita da tempo come evento “show” per la portata mediatica e per la lista degli invitati di altissimo profilo.

Oltre 200 gli ospiti attesi, molti già arrivati con jet privati all’aeroporto Marco Polo tra cui Ivanka Trump e vari personaggi del mondo dello spettacolo e del cinema internazionale; i festeggiamenti inizieranno oggi e si protrarranno fino a sabato, ma la presenza di un numero così alto di invitati e l’organizzazione in pieno centro storico hanno provocato critiche e proteste da parte di residenti e associazioni veneziane, soprattutto per l’impatto previsto su mobilità e servizi.