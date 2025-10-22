Le ultime notizie le apriamo con quanto ci giunge da Gaza, dove Hamas ha consegnato due bare ad Israele, due ostaggi morti durante la prigionia

Le ultime notizie di oggi le apriamo con gli aggiornamenti che arrivano dalla Striscia di Gaza dove Hamas ha consegnato le bare di due ostaggi alla Croce Rossa. Si tratta di due israeliani detenuti durante la prigionia di questi ultimi due anni, così come fatto sapere dall’Idf, l’esercito di liberazione israeliano.

Incentivi auto 2025, oggi 22 ottobre il click-day/ Come fare per accedere all'Ecobonus, i requisiti

Ultime notizie, Nicolas Sarkozy in carcere

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è andato in carcere nella giornata di ieri, consegnandosi presso la prigione della Santé. Come riferito da Tgcom24.it, dopo la condanna a cinque anni per associazione a delinquere in merito ai presunti finanziamenti ricevuti dalla Libia durante la campagna presidenziale del 2007, l’ex presidente si è presentato in galera, divenendo, a settant’anni, il primo ex capo di Stato dell’Ue a venire incarcerato. Secondo quanto riferito dai suoi avvocati, Sarkozy dovrebbe comunque uscire in tempi brevi, nel giro di tre settimane o un mese, aggiungendo inoltre di aver presentato una richiesta di scarcerazione per rilasciare appunto il suo assistito.

Terremoto Campi Flegrei/ Pappalardo: “Bradisismo continua e quindi c'è ancora forte sismicità”

I legali sono abbastanza fiduciosi che la stessa possa essere accolta, sottolineando che Sarkozy non può distruggere le prove “visto che non esistono”, né tantomeno vi è rischio di recidiva, non essendo più in carica, e infine di fare pressioni sui testimoni. «A meno che non ci sia la volontà di tenerlo in carcere», secondo gli avvocati dell’ex presidente francese, «non è giustificato il suo mantenimento in carcere». In media, a Parigi, la Corte d’appello decide su queste pratiche nel giro di un mese; di conseguenza, a fine novembre Sarkozy potrebbe tornare a casa, scontando così eventualmente la pena ai domiciliari o con qualche altro regime di detenzione.

Equazioni di secondo grado, cosa sono?/ Inventate dai babilonesi e rispolverate oggi da Google

Ultime notizie, in Italia nascite ancora in calo

Continua il calo delle nascite in Italia. Secondo quanto riferito dall’Istat, in merito ai dati del 2024, nel nostro Paese sono venuti al mondo 369.944 bimbi, quindi il 2,6% in meno rispetto all’anno precedente. Inoltre, se si prendono in considerazione i dati relativi al periodo gennaio-luglio 2025, quindi i primi sette mesi dell’anno, le nascite sono ulteriormente diminuite su base annua: circa 13.000 in meno, il che significa un calo del 6,3%. Nel 2024 ogni donna aveva in media 1,18 figli, contro gli 1,20 del 2023, e per i primi sette mesi dell’anno questo dato cala ulteriormente a 1,13 in media per ogni donna.

È dal 2008, quindi da ben 16 anni, che le nascite in Italia continuano a diminuire: all’epoca erano stati 576.000 i nuovi nati, quindi più di 200.000 in più rispetto a quelli venuti al mondo l’anno scorso, con una diminuzione netta del 35,8%. Secondo quanto sostiene l’Istat, il calo delle nascite, oltre che a una situazione prettamente economica, deriva anche dalla riduzione del numero dei potenziali genitori, a causa della fecondità che è andata calando dagli anni ’70 a oggi.



Ultime notizie, Turetta potrà uscire con i permessi premio a 32 anni

Dopo la decisione clamorosa di Filippo Turetta di rinunciare all’appello, accogliendo quindi l’ergastolo in primo grado, il quotidiano Il Gazzettino ha sottolineato ieri come lo studente che uccise due anni fa la povera Giulia Cecchettin potrebbe lasciare il carcere per la prima volta, con i permessi premio, fra nove anni, quando avrà trentadue anni. I primi premi possono infatti essere richiesti dagli avvocati dei condannati solo dopo aver passato almeno dieci anni di pena, e per accedervi bisogna ovviamente avere una buona condotta e non essere ritenuti pericolosi dopo essere tornati in società.

Sono di solito permessi concessi per abituare il detenuto a tornare a una vita sociale normale, consentendo il suo graduale reinserimento nella società, ma non si tratta di benefici concessi automaticamente a tutti. Infine, quando Turetta avrà quarantotto anni, quindi fra circa venticinque anni, potrà chiedere la libertà vigilata, ovvero scontare l’ultima parte della pena entrando e uscendo dal carcere. Anche in questo caso sarà necessario avere una buona condotta e dimostrare di non essere pericoloso. Intanto, si attende di capire se la Procura di Venezia ricorrerà contro la decisione dell’ergastolo in primo grado, viste le due aggravanti che erano state escluse durante il processo.