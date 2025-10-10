Le ultime notizie di oggi sulla guerra a Gaza, con l'entrata in vigore del cessate il fuoco, quindi l'orrore di Reggio Calabria e non solo

Le ultime notizie sulla guerra a Gaza. Dopo l’annuncio giunto nella notte fra mercoledì e giovedì circa il cessate il fuoco a Gaza, nella giornata di ieri è stato siglato l’accordo fra tutte le parti in gioco, con la supervisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il tycoon ha fatto sapere che sia Israele quanto Hamas, nel giorno numero 734 della guerra, hanno approvato la prima fase del piano di pace, precisando che gli ostaggi saranno rilasciati lunedì, compresi anche i cadaveri di quelli deceduti. Nel contempo Israele ritirerà le sue truppe da Gaza, anche se l’IDF ha fatto sapere di essere pronto a qualsiasi tipo di scenario.

Grande festa, ovviamente, in Palestina e in Israele dopo la notizia del cessate il fuoco, giunto però solamente nella serata di ieri, dopo la ratifica del governo israeliano, arrivata nella serata. In questa prima fase di pace è previsto anche il rilascio di circa 2.000 detenuti palestinesi, mentre sia Hamas quanto l’esercito israeliano dovranno lasciare Gaza. Il premier italiano Giorgia Meloni ha parlato di “notizia straordinaria”, mentre il ministro degli Esteri, Tajani, ha spiegato che l’Italia è pronta a fare la sua parte nel fare in modo che il cessate il fuoco perduri e si trasformi in una pace definitiva. Intanto Trump è atteso presto in Medio Oriente per la firma dell’accordo tra Israele e Hamas. Lo annuncia lo stesso Presidente degli Stati Uniti, in modo orgoglioso. Le famiglie degli ostaggi, ancora nelle mani di Hamas, piangono di gioia e ringraziano Trump che promette che saranno tutti liberati entro martedì. Un accordo storico per tutto il Medio Oriente, un’impresa che vale il premio Nobel per la pace per tutte quelle persone che a Tel Aviv dedicano a Trump cori e striscioni. Il Presidente arriverà lì domenica, non prima di aver fatto tappa a Gerusalemme e non è escluso che non visiti anche la striscia di Gaza che verrà ricostruita anche grazie alle ricchezze dei paesi della regione.

Ultime notizie, partoriva figli e li uccideva: choc a Reggio Calabria

Notizia choc, quella che giunge da Reggio Calabria, dove una 25enne è stata arrestata – precisamente in quel di Pellaro – accusata di aver partorito figli e di averli poi uccisi, sulla falsa riga di quanto fatto dalla 22enne di Parma, Chiara Petrolini. La 25enne avrebbe partorito due bimbi per poi soffocarli e nascondere i loro corpicini nell’armadio. Inoltre, nello stesso nascondiglio sarebbe stato rinvenuto il corpo di un altro bimbo, che la ragazza avrebbe partorito tre anni fa.

La giovane è stata posta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, così come richiesto dalla Procura. Nella vicenda è finito sotto inchiesta anche il compagno della stessa, accusato di favoreggiamento, dopo un’indagine che era scattata a luglio del 2024, quando appunto venne effettuato il macabro ritrovamento. A scoprire i tre corpi, avvolti in una coperta, era stata la mamma della ragazza, che aveva avvertito un cattivo odore.

Ultime notizie, operato di tumore il ballerino Raimondo Todaro

Come aveva anticipato qualche settimana fa a Verissimo, il ballerino e professore di Amici, Raimondo Todaro, è stato operato per la rimozione di due tumori. Nella giornata di ieri è uscito allo scoperto, spiegando che l’operazione è andata bene: “È tutto a posto”, ha aggiunto, precisando di non avere niente e che monitorerà la situazione sotto controllo. Todaro dovrà infatti effettuare delle visite periodiche, ma in ogni caso il peggio sembrerebbe essere passato e c’è speranza, quindi, per il futuro.

Dopo l’annuncio al talk di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, molti fan del ballerino e del programma Amici si erano allarmati, ma alla fine è arrivata la rassicurazione. In ospedale, insieme a Todaro, anche Diego Tavani di Uomini e Donne, che gli è stato vicino nell’attesa dei risultati, per poi festeggiare insieme le notizie positive. Todaro ha ricordato il momento tagliandosi i capelli, per poi uscire la sera in un locale dove ha incontrato Giuseppe Garibaldi, ex concorrente del Grande Fratello.



Ultime notizie, 17enne investita e uccisa

Dramma in provincia di Udine dove una 17enne, Alice Morsanutto, è stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada per prendere il bus. Stava andando a scuola, e stava per salire sul mezzo pubblico, quando è appunto stata travolta. L’episodio è avvenuto ieri mattina alle ore 6:30: a nulla è servito l’intervento dei soccorsi, la ragazza è morta sul colpo.

Ultime notizie, oggi il nome del Nobel per la pace del 2025

Sarà annunciato oggi il nome del vincitore per il premio Nobel per la pace. Il presidente Trump non ha mai nascosto il desiderio di voler vincere il premio anche se non parte favorito, ma non è detto che l’accordo appena raggiunto tra Israele e Hamas possa cambiare le carte in tavola. Sono più di 330 le candidature arrivate, tra le quali spicca il nome di Trump.

Ultime notizie, un ragazzo su tre è vittima di bullismo

Un ragazzo su tre ha dichiarato di essere vittima di bullismo, un elemento importante per contrastarlo è lo sport. Social network e nuove tecnologie aiutano il fenomeno a manifestarsi in qualunque luogo e a qualsiasi ora.

Si è discusso di ascolto, educazione e molti altri argomenti agli Stati generali dell’educazione e della prevenzione. Un confronto importante promosso dall’Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile. Tra gli strumenti per prevenire il disagio giovanile c’è soprattutto lo sport.