Le ultime notizie di oggi sulla guerra a Gaza, ma anche la morte di Robert Redford, il giallo di Garlasco e non solo: ecco tutti i dettagli

Le ultime notizie sulla guerra a Gaza. I tank dell’esercito israeliano sono entrati ieri a Gaza City e l’Idf ha ormai il controllo del 40% del territorio della città. L’attacco è stato massiccio, preceduto da incursioni aeree e bombardamenti durante la notte effettuati sia con elicotteri che con droni. Poco prima della mezzanotte erano già stati portati 37 attacchi. La commissione dell’Onu ha condannato fermamente l’attacco definendolo un “genocidio”.

A questa accusa lo stato ebraico ha risposto definendola falsa e “antisemita” la stessa commissione Onu. Nello stesso tempo nelle vicinanze della casa del Premier israeliano continuano le proteste da parte delle famiglie degli ostaggi, che Hamas sta cercando di utilizzare come scudi umani. Il ministro Katz ha dichiarato che Gaza sta bruciando e che Israele non tornerà indietro. I morti sarebbero già più di 100.

Ultime notizie, le novità su Garlasco

Arriva l’ennesimo colpo del ko per la nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, avvenuto il 13 agosto del 2007. La procura e la difesa di Alberto Stasi attendeva con ansia l’esito della BPA, l’acronimo di “Bloodstain pattern analysis”, ovvero, l’analisi degli schizzi di sangue ritrovati nella villetta di Garlasco dopo l’omicidio. Da un’attenta ricostruzione delle macchie si avrebbe avuto un quadro più chiaro dell’azione omicidiaria e – secondo i legali di Stasi – sarebbe emersa una seconda mano omicida. Nulla di tuttò è però risultato visto che i Ris di Cagliari non hanno trovato la presenza sulla scena di un secondo uomo o di una donna, così come da consulenza che sarebbe stata depositata in procura a Pavia.

I carabinieri del Ris avevano passato a setaccio la casa dei Poggi lo scorso nove giugno di modo da mapparla e poterla così ricostruire in 3D ma sulla consulenza di oltre 300 pagine non vi è traccia di un secondo assassino, che rimane quindi – per la giustizia italiana – solo e soltanto Alberto Stasi. Si tratta di un fortissimo punto a favore di Andrea Sempio, ricordiamo, indagato nella nuova indagine ma con l’accusa di concorso in omicidio, di conseguenza, non essendo collocabile una seconda persona sulla scena del crimine decade anche la possibilità di coinvolgerlo. Ora si attende anche la consulenza della dottoressa Cattaneo che dovrà stabilire l’arma utilizzata, ma anche il numero di lesioni e se l’omicidio sia stato commesso da una o più persone, ma l’esito della BPA rappresenta senza dubbio un duro colpo per l’indagine.

Ultime notizie, la morte di Robert Redford

Un nuovo lutto nel mondo dello spettacolo, quello di Robert Redford. Nella giornata di ieri, martedì 15 settembre 2025, è venuto a mancare la star di Hollywood, spentosi all’età di 89 anni. Attore e regista premio Oscar è morto nel modo più lieto – o per lo meno questo è quello che ci ripetono i medici – ovvero, nel sonno: è andato a letto, si è addormentato e non si è svegliato più. E’ stato uno dei pesi massimi di Hollywood a cavallo fra gli anni ’60 e ’90, e nel corso della sua luminosa carriera è stato uno degli attori più ricercati oltre che un sex symbol.

Si ricordano le recitazioni in La stangata, ma anche I tre giorni del Condor, quindi La mia Africa, e ancora, Il grande Gatsby, poi Butch Cassidy, Tutti gli uomini del presidente e molti altri capolavori. Praticamente ogni pellicola in cui ha recitato è stato un capolavoro, avendo sempre speso il proprio impegno per i cosiddetti film di Serie A. Ha sempre creduto nel cinema, convinto che la macchina da presa avrebbe potuto cambiare in meglio le persone e perchè no il mondo, proprio per questo mancherà tantissimo a tutto il settore, e anche ai suoi fan sparsi per il mondo.

Ultime notizie, l’indagine per la morte di Cucchi

Sono state rese pubbliche ieri le motivazioni alla sentenza della corte d’Appello che ha condannato i carabinieri accusati del pestaggio e poi della morte di Stefano Cucchi. Secondo quanto si legge, i militari dell’Arma voleva fornire una “realtà di comodo”, riferendosi ai depistaggi che furono messi in atto dopo il decesso del povero ragazzo.

Le motivazioni, lunghe circa 200 pagine, segnalano che è accertato che si sono verificate delle anomalie che hanno dimostrato che l’interno dei carabinieri non era quello di trovare la mela marcia ma “di restituire una realtà di comodo”. L’ennesima conferma circa un operato sbagliato dei militari che quella sera, quando fermarono Stefano Cucchi, non agirono nel nome della legge ma utilizzando un abuso di potere che porterà poi al decesso del giovane pochi giorni dopo.



Ultime notizie, Katia Buchicchio incoronata come nuova Miss Italia

La 18enne lucana Katia Buchicchio è stata eletta nuova Miss Italia. Si tratta della prima volta per una concorrente che arriva dalla Basilicata, esattamente dalla provincia di Potenza. La nuova “reginetta” è stata incoronata, come di consueto, da Patrizia Mirigliani. La serata è stata molto lunga, in chiave “talent” ed è stata caratterizzata da una gaffe clamorosa riguardo al nome della vincitrice del titolo.

La finale del prestigioso concorso è andata in scena nelle Marche, a Porto San Giorgio, e Katia Buticchio, che era arrivata alla finale con il titolo di Miss Basilicata, ha battuto in finale Miss Marche, Asia Campanelli, e Miss Umbria, Fanny Tardioli. Alla gara finale hanno partecipato 40 concorrenti provenienti da tutte le regioni italiane.

Ultime notizie, la guerra Russia – Ucraina

Un violento attacco è stato portato dalla Russia sulla zona di Zaporizhzhia. Altri attacchi si sono concentrati sugli edifici universitari di Kharkiv, con bombe aeree teleguidate. La città di Kherson è sotto attacco con bombardamenti di pezzi d’artiglieria. I

l presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il mondo deve rispondere a questi attacchi continuati da parte di Mosca e che per la Russia devono esserci perdite importanti dal punto di vista dell’economia con sanzioni severe. Secondo l’agenzia Bloomberg, il presidente statunitense Trump ha dichiarato che l’Ucraina deve essere disposta ad un accordo.