Le ultime notizie di oggi le apriamo facendo il punto sulla guerra a Gaza, con il monito del presidente Donald Trump, e non solo

Le ultime notizie sul Medioriente. Resta molto fragile la tregua in quel di Gaza fra Israele e Hamas. Tel Aviv accusa, infatti, i ribelli palestinesi di non avergli restituito tutti i corpi degli ostaggi uccisi, così come era previsto dall’accordo, anche perché, secondo un funzionario della sicurezza israeliana, una salma restituita non apparterrebbe a un israeliano rapito. Intanto, ieri sono stati consegnati altri quattro cadaveri, mentre proseguono gli aiuti a Gaza, con ben seicento camion che sono entrati dal valico Kerem Shalom.

Ora inizia la fase più complicata del piano, quella che dovrà portare al governo di Gaza e, nel contempo, alla cacciata di Hamas; a riguardo, Trump ha mandato un chiaro messaggio ai ribelli palestinesi: «Se non consegneranno le armi ce le prenderemo noi e lo faremo velocemente e con la violenza», specificando inoltre che se Hamas non rispetterà gli accordi, Israele potrà attaccare. Ha rincarato la dose Netanyahu, precisando che «se Hamas non si disarmerà, si scatenerà l’inferno».

Ultime notizie, 29enne uccisa a Milano dal compagno

Si chiamava Pamela Gemini la ventinovenne che è stata brutalmente uccisa in casa martedì sera, in quel di Milano. La notizia è emersa nella giornata di ieri e ha visto come protagonista la povera ex modella, oggi imprenditrice, che è stata uccisa dal suo compagno, un cinquantaduenne originario di Biella. Pamela Gemini, nata invece in provincia di Bergamo, si era trasferita da tempo nel capoluogo lombardo e aveva intrapreso una relazione con quest’uomo, ma sembra che stesse pensando di lasciarlo.

Lui non ha evidentemente accettato la separazione e l’ha aggredita mentre si trovavano sul terrazzino di casa. Quando i soccorsi sono arrivati, ormai era troppo tardi, visto che la giovane donna era morta a causa delle gravissime ferite riportate. Il cinquantaduenne ha cercato di suicidarsi, portando il coltello alla gola, ed è stato soccorso in condizioni gravissime prima di essere trasportato presso l’ospedale Niguarda di Milano, dove versa tuttora. Una volta che si sarà ripreso, verrà portato in carcere, dove molto probabilmente resterà a lungo.

Ultime notizie, la morte dei carabinieri nel casolare

Dopo gli arresti dei tre fratelli Ramponi, ritenuti i responsabili dell’esplosione avvenuta 48 ore fa in provincia di Verona che ha causato la morte di tre carabinieri, la procura ha ipotizzato il reato di strage nei confronti degli stessi. Al trio viene contestato anche la detenzione di esplosivo, quindi il crollo e le lesioni gravissime, tenendo conto che, oltre alle tre vittime, si sono verificati anche venticinque feriti, praticamente tutti coloro fra poliziotti, vigili e carabinieri che si trovavano al casolare al momento dell’esplosione.

I funerali dei tre carabinieri si terranno nella giornata di domani, venerdì 17 ottobre 2025, una cerimonia solenne a cui dovrebbero partecipare anche alte cariche dello Stato. Intanto, in paese ci si domanda se quella strage non poteva essere evitata, tenendo conto delle precedenti minacce di farsi saltare in aria dei fratelli Ramponi; quando saranno concluse le indagini si accerteranno eventuali altre responsabilità.



Ultime notizie, epidemia di influenza in Giappone

È allarme per una nuova influenza in Giappone che ha portato alla chiusura di più di cento scuole. Un virus respiratorio molto contagioso avrebbe causato un numero insolito di ammalati (più di seimila al 10 ottobre), e in netto anticipo rispetto alle previsioni (fine novembre).

Ci sono anche quasi trecento persone ricoverate, di cui la metà circa bambini di età pari o inferiore ai quattordici anni. Non è da escludere che sia colpa del ceppo H3N2, che ha registrato diversi casi in Australia e Nuova Zelanda negli ultimi due mesi, con la fine dell’inverno. La situazione è monitorata dai massimi organismi internazionali, anche se comunque non vi è alcun allarme in attesa di capire come evolverà: sono attesi sviluppi nei prossimi giorni.