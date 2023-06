Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Generale Figliuolo commissario straordinario Emilia Romagna

Il generale Figliuolo è stato nominato il commissario straordinario per l’Emilia Romagna dopo l’alluvione del mese scorso. “Non ho molto da aggiungere per la nomina del commissario, che non è ancora stata formalizzata – le parole del ministro Musumeci. – Il presidente del Consiglio ha solo reso noto il nominativo del Generale Figliuolo per le competenze mostrate in un momento delicato. I presidenti di Regione “Bonaccini, Acquaroli e Giani saranno i subcommissari di Figliuolo”.

Contraria la presidente del gruppo Azione-Italia Viva al Senato, Raffaella Paita, che parla di scelta politica: “Bertolaso e Figliuolo sono persone con competenze straordinarie, che hanno e avranno la mia stima. Ma è davvero incomprensibile perché il governo non attribuisca a Stefano Bonaccini il ruolo di commissario in Emilia-Romagna, sia all’emergenza che alla ricostruzione. È chiaro che ci sono scelte politiche dietro questa decisione”. L’opposizione ha chiesto per giorni la nomina proprio di Bonaccini ma la maggioranza ha tirato dritta per la sua scelta.

Ultime notizie, Lagarde: “Nuovo aumento dei tassi di interesse”

La numero uno della BCE, Christine Lagarde, ha annunciato un nuovo aumento dei tassi di interesse in vista del prossimo mese di luglio: “Il nostro lavoro non è ancora finito – ha spiegato durante il forum della Banca centrale a Sintra (Portogallo) -. Escludendo un mutamento sostanziale delle prospettive di inflazione, continueremo a innalzare i tassi a luglio. Abbiamo compiuto progressi significativi, ma di fronte a un processo di inflazione così persistente non possiamo esitare, e non possiamo ancora dichiarare vittoria”.

Obiettivo, far tornare l’inflazione a livelli accettabili: “Attualmente la politica monetaria ha un solo obiettivo: riportare tempestivamente l’inflazione al nostro obiettivo di medio termine del 2%. E noi ci impegniamo a raggiungere questo obiettivo, costi quel che costi”. Si tratta ovviamente dell’ennesima stangata per tutti i possessori di mutuo a tasso variabile.

Ultime notizie, Lukashenko: “Se crolla la Russia moriremo tutti”

Continua a tenere banco il caso di Prigozhin e del “quasi golpe” nei confronti della Russia. Ieri l’aereo privato del leader del Gruppo Wagner è atterrato in quel di Minsk alle ore 6:40 del mattino, in arrivo da Rostov, di conseguenza non è da escludere che il capo dei miliziani si trovi proprio in quella città.

Intanto è uscito allo scoperto il presidente della Bielorussia, Lukashenko, colui che avrebbe mediato sabato scorso fra Prigozhin e Putin, dicendo: “La situazione ci è sfuggita di mano, poi abbiamo pensato che si sarebbe risolta, ma non è stato cosi – le sue parole riportate dall’agenzia di stampa statale Belta – non ci sono eroi in questa storia”. Quindi ha aggiunto e concluso: “È mia opinione che moriremo tutti se la Russia crollerà e saremo sepolti nelle rovine”

Ultime notizie, operazione anti ndrangheta in Calabria: indagato ex governatore

Nella giornata di ieri è stata eseguita una maxi operazione anti ndrangheta in Calabria. Alle prime luci dell’alba i carabinieri del Ros sono entrati in azione eseguendo un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Dda, a carico di 43 persone. Fra gli indagati, come scrive TgCom24.it, vi sarebbe anche l’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, eletto col Pd: a suo carico l’ipotesi è quello di associazione per delinquere aggravata dalle modalità mafiose, accuse che sono ovviamente da dimostrare.

Delle 43 persone coinvolte, 22 sono indagate per associazione per delinquere di tipo mafioso, 9 per associazione per delinquere, 3 per associazione per delinquere finalizzata alle truffe e altri per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, trasferimento fraudolento di valori, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, turbata libertà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e falsità ideologica e materiale.

Ultime notizie, il suv a tutta velocità nessun segno di frenata

Rischia tra i 2 e i 7 anni di carcere Matteo Di Pietro, il giovane youtuber che il 14 giugno scorso ha investito una Smart guidata da una giovane mamma con i suoi due figli al fine di filmare una challenge a cui aveva dato inizio insieme ai suoi amici. A perder la vita è stato Manuel, un bimbo di soli 5 anni. Dall’analisi del gps presente a bordo della Lamborghini guidata dal giovane risulta che il Suv viaggiasse alla velocità di 124 km orari e che sia persino arrivata a 145 km orari.

Non c’è traccia della strumentazione presente a bordo della vettura per cercare di ricostruire tutto il caso e si cerca di capirne di più anche dalle domande poste agli altri 4 giovani youtubers presenti a bordo dell’auto e che al momento si sono tirati fuori. All’interrogatorio a cui è stato sottoposto questa mattina, Matteo Di Pietro ha risposto che la sua vita è ormai rovinata, vorrebbe tornare indietro nel tempo per far sì che tutto questo non sia mai successo.











