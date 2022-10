Ultime notizie/ Ultim’ora, oggi Giorgia Meloni da Mattarella: “Pronto il governo”

Sono cominciate ieri mattina le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con la futura squadra di governo, e non solo. Tantissimi i politici ricevuti dal capo dello stato fra cui il neo presidente del Senato, Ignazio La Russa: “Un colloquio cordiale ed emozionante – ha detto lo storico esponente di Fratelli d’Italia lasciando il Quirinale – vi ringrazio. Non c’è motivo di aggiungere nulla: il colloquio è stato molto cordiale e devo dire è sempre emozionante parlare con il presidente”.

Ricevuto anche Lorenzo Fontana, neo presidente della Camera, che ha tenuto un colloquio con Mattarella della durata di 15 minuti circa, al termine del quale lo stesso esponente della Lega non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Così invece Julia Unterberger, dopo l’incontro del Gruppo per le Autonomie con Mattarella: “E’ chiaro che che visto l’esito delle elezioni è giusto che Giorgia Meloni sia incaricata Presidente del Consiglio, ma “il nostro orientamento è quello di votare contro perché devono dimostrarci un cambio di atteggiamento ma non è ancora detta l’ultima parola e decideremo anche in base ai ministri”. Oggi salirà al Colle Giorgia Meloni che promette: “Daremo un governo al Paese. Insieme a tutta la coalizione del centrodestra, saliremo al Quirinale per le consultazioni con il Presidente della Repubblica Mattarella. Siamo pronti a dare all’Italia un governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo”. La leader dei Fratelli d’Italia intende presentarsi già questa sera al Quirinale dopo aver ricevuto l’incarico con la lista dei ministri.

Si chiamava Francesco Valdiserri e aveva solo 18 anni, il ragazzo ucciso la scorsa notte in quel di Roma. Il giovane, figlio della giornalista del Corriere della Sera, Paola Di Caro, stava camminando assieme ad un amico sulla Cristoforo Colombo, quando è stato falciato da una Suzuki Swift guidata da una 24enne.

Un impatto violentissimo e a nulla sono valsi gli uomini del personale sanitario giunto pochi minuti dopo sulla scena. La ragazza è stata sottoposta ad alcol e droga test, ma non si conoscono gli esiti degli stessi, mentre secondo indiscrezioni non sarebbero stati rilevati segni di frenata sull’asfalto, quindi potrebbe essersi trattato di un colpo di sonno, ma anche di un malore. Struggente il post social pubblicato da Paola Di Caro, mamma del 18enne, e che è stato commentato anche da numerose personalità di spicco della politica come Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Carlo Calenda.

Ultime notizie, Napoli: poliziotta malmenata e stuprata

Una poliziotta è stata violentata nella notte fra mercoledì e giovedì scorsi, in quel di Napoli, nella zona del porto. Un bengalese l’ha colpito alla testa con una pietra, per poi abusare della stessa. In seguito la poliziotta è stata ricoverata presso l’ospedale Cardarelli per essere poi dimessa dopo alcune ore. Arrestato invece il suo aggressore, accusato di tentato omicidio e violenza sessuale aggravata.

La giovane agente aveva finito il turno e stava rientrando a casa poco dopo mezzanotte, e mentre si avviava verso il porto, dove aveva parcheggiato l’auto, si è accorta di essere seguita: nonostante avesse l’arma d’ordinanza non è riuscita a difendersi in quanto il bengalese l’ha colpita velocemente con una pietra, cercando anche di strangolarla. L’arrestato è risultato essere un 23enne con precedenti e irregolare sul territorio nazionale: la vittima è stata in grado di fornire un identikit preciso.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Numeri in leggero calo per quanto riguarda il coronavirus nel bollettino. I nuovi casi sono stati infatti 40.563 mentre nelle 24 ore precedenti se ne erano registrati 41.712. Anche il tasso di positività fa registrare una diminuzione arrivando al 17,7%. Salgono di 3 unità i decessi, dagli 81 di ieri agli 84 di oggi. Nei reparti ordinari sono ricoverati 7.025 persone contro 7.062 del giorno precedente e le terapie intensive sono calate di 9 unità portandosi ad un totale di 241.

Ultime notizie, due giovani veronesi scomparsi lunedì sera trovati morti

A Verona sono stati trovati morti i due ragazzi che erano scomparsi lunedì sera a bordo della 500 del 24enne ragazzo, Francesco D’Aversa. Insieme a lui all’interno dell’auto c’era anche la fidanzata 20enne Sofia Mancini. Dopo aver passato la serata in discoteca sono finiti in una scarpata con l’auto, che è stata poi ricoperta dalla vegetazione. I genitori dei ragazzi avevano anche chiesto notizie dei due nella trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”. L’auto è stata notata stamani nella vegetazione da alcuni addetti alla manutenzione stradale nelle vicinanze di Affi. In precedenza le ricerche dell’auto erano state condotte anche con degli elicotteri e con l’uso di droni.

