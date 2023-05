Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Giorgia Meloni in Emilia: “Ora risposte immediate”

Nelle scorse ore il maltempo ha concesso una tregua all’Emilia Romagna, ma dovrebbe tornare a piovere già da domani, di conseguenza i soccorsi stanno proseguendo senza sosta. Gli evacuati/sfollati sono saliti a 36mila, molti dei quali impossibilitati a tornare nelle proprie abitazioni essendo state completamente distrutte dall’alluvione. In totale sono stati circa 100 i Comuni interessati dalle inondazioni, a conferma di quanto si sia tratto un evento unico e nel contempo devastante.

ALLUVIONE/ Spalare con Leopardi e Ungaretti: la Creazione non è cominciata dal fango?

I maggiori danni si sono avuti in particolare nel ravennate, ma anche nella provincia di Forlì e Cesena le devastazioni non sono state da meno, tra l’altro a pochi giorni dall’apertura della stagione estiva, che di fatto dovrebbe cominciare fra meno di due settimane, in vista del ponte del 2 giugno. Intanto ieri si è recata in visita il premier Giorgia Meloni che ha garantito che le risorse per la ricostruzione si troveranno in ogni caso. I cittadini hanno commentato: “Il governo c’è, ma ora risposte immediate”.

Eruzione Etna, chiuso l'aeroporto di Catania/ Cenere in pista: voli sospesi

Ultime notizie, elezioni nazionali in Grecia

Urne aperte nella giornata di ieri in Grecia dove si sono tenute le elezioni politiche. Sono stati chiamati al voto circa 10 milioni di cittadine che hanno dovuto scegliere il nuovo governo. Secondo i sondaggi che hanno preceduto la tornata elettorale, le preferenze dei greci vanno al presidente del consiglio uscente, leggasi Kyriakos Mitsotakis, a capo del partito conservatore di sinistra Nea Dimokratia, e la percentuale dei voti varia dal 35 al 38 per cento.

Più staccato, di circa 5-7 punti percentuali, Syriza, il principale rivale per il Premier. C’è comunque una percentuale di indecisi che si aggira sul 10 per cento, mentre i giovani fra i 17 e i 21 anni sono 438mila, la variabile più complicata da prevedere, di conseguenza nulla è da lasciare al caso. Da tale bacino il principale oppositore di Mitsotakis, Alexis Tsipras, spera di potere ottenere voti vitali per formare un governo di coalizione progressista assieme ad altri partiti fra cui i socialisti di Pasok, attuale terza forza politica del Paese e dato al 10 per cento.

Epstein minacciava Bill Gates/ Ricatto dopo la scoperta di relazione extraconiugale

Ultime notizie, la guerra in Ucraina

La guerra in Ucraina continua a concentrarsi in particolare sul fronte di Bakhmut, dove l’offensiva cruenta va avanti ormai da mesi. Stando a quanto fatto sapere dallo Stato Maggiore dell’esercito ucraino, così come riportato da Ukrainska Pravda “Il nemico continua a concentrare i suoi sforzi principali nel condurre azioni offensive sui fronti di Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Mariinka. Nel complesso, su questi fronti si sono verificati 53 scontri in un giorno; le città di Bakhmut e Marinka rimangono l’epicentro delle ostilità”.

Il presidente russo Putin si è congratulato con “le unità d’assalto di Wagner e con i militari di tutte le forze dell’armata russa, che hanno fornito il sostegno necessario e la copertura per portare a termine la liberazione di Artemovsk”, quest’ultimo il nome sovietico di Bakhmut, ma per Kiev la città non sarebbe ancora caduta. Intanto nella giornata di ieri si è chiuso il G7 alla presenza del leader ucraino Zelensky: “La cooperazione – ha scritto – scoraggia altre follie come quelle della Russia”.

Ultime notizie, in Trentino una donna ed il figlio di 4 anni morti sotto un ponte

Dopo l’allarme fatto scattare la notte di sabato da alcuni automobilisti che avevano notato un’auto vuota ferma sul ponte del torrente Noce, le ricerche hanno portato al ritrovamento del corpo di una donna di 41 anni e di quello del figlio di 4 anni. Il ponte si trova in Val di Sole e i due morti sono precipitati, ma sulla dinamica e sulle cause della morte non ci sono ancora chiarezze. Le operazioni di ricerca che si sono svolte dopo l’allarme, hanno visto l’impiego di personale del soccorso alpino e dei vigili del fuoco. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Cles.

Ultime notizie, l’eruzione dell’Etna ferma i voli dell’aeroporto di Catania

Una fortissima pioggia di cenere, legata all’eruzione del vulcano Etna, ha causato l’interruzione dei voli dal vicino aeroporto di Catania Fontanarossa. Lo stop ai voli è stato dato sia in partenza che in arrivo, con i voli già partiti con destinazione Catania, dirottati verso altri aeroporti. La fase eruttiva del vulcano è ancora in corso, ma il maltempo sulla zona nasconde la cima dell’Etna e quindi i dati dell’eruzione sono soltanto quelli rilevati dalle apparecchiature. Nelle località di Adrano e Biancavilla sono stati anche avvertiti dei forti boati.

Ultime notizie, la marcia della Pace 2023

La Marcia della Pace 2023 si è svolta ieri sul classico percorso da Perugia ad Assisi e gli organizzatori hanno fatto sapere che i partecipanti a questa edizione sono oltre 10mila.In testa al corteo gli studenti hanno portato lo striscione con le parole “Trasformiamo il futuro”. Si tratta di una edizione speciale della marcia denominata “Marcia Perugi Assisi della pace e della fraternità'” dedicata particolarmente al protagonismo dei giovani ed alla loro formazione. Nella manifestazione che ha dato il via alla marcia, i protagonisti hanno voluto ricordare anche la tragedia che ha colpito l’Emilia Romagna, alluvionata.

Ultime notizie, due morti a Turbigo nello scontro tra due autovetture

Ieri mattina alle 7.00, in uno scontro avvenuto a Turbigo, località in provincia di Milano, sono morte due persone, una donna di 24 anni, Claudia Taormina, ed un ragazzo di 18, Alen D’Amico. L’incidente ha visto coinvolte le loro due auto e ha causato anche il ferimento di una terza persona che guidava l’auto nella quale si trovava la donna. L’incidente frontale ha visto coinvolte la Clio di Alen D’Amico e la Peugeot 207 della Taormina. Il ferito è stato trasportato in ospedale ma non è ferito gravemente. Sul luogo dell’incidente, oltre ai vigili del fuoco sono intervenute anche un’ambulanza e i carabinieri.

Ultime notizie, la tappa del Giro d’Italia

Nella tappa che è arrivata a Bergamo il successo è arriso allo statunitense McNulty che ha battuto in volata Healy, con l’italiano Frigo che si è piazzato in terza posizione. Per l’americano si tratta della vittoria più importante della carriera. La classifica generale è rimasta invariata con il tedesco Armirail che conserva la maglia rosa dato che il gruppo arriva compatto con i big che non danno battaglia. Domani il giro osserva l’ultimo riposo per ripartire poi con la tappa che parte da Sabbio Chiese e arriva a Monte Bondone, con un dislivello complessivo che supera i cinquemila metri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA