Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Giorgia Meloni: “Ora la tregua fiscale”

Ultime notizie, primo discorso di Giorgia Meloni alla Camera

Giorgia Meloni, neo presidente del consiglio, ha tenuto il suo primo discorso ieri alla Camera. Fiancheggiata dalla squadra dei ministri scelti per guidare il Paese nei prossimi anni, la leader dei Fratelli d’Italia, per le dichiarazioni programmatiche del Governo, ha spiegato: “Emozione per la solennità del momento. Un ringraziamento sincero va al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel dare seguito all’indicazione degli italiani non mi ha fatto mancare i suoi preziosi consigli. La situazione dell’Italia – ha aggiunto – non consente di perdere tempo. E’ una grande responsabilità” per il governo e “per chi quella fiducia deve concederla o negarla. E’ un momento fondamentale della nostra democrazia a cui non dobbiamo assuefarci. Grazie a chi vorrà esprimersi, qualunque sia la scelta che farà”.

Giorgia Meloni ha voluto ringraziare l’ex premier: “Voglio ringraziare anche il mio predecessore, il presidente Mario Draghi che, tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale ha in queste settimane offerto tutta la sua disponibilità perché vi fosse un passaggio di consegne veloce e sereno. Anche se il nuovo governo, per ironia della sorte, è guidato dall’unico partito all’opposizione del suo governo. Si è molto ricamato su questo ma non c’è nulla di strano, così dovrebbe essere sempre, così dovrebbe essere nelle grandi democrazie”. Dopo le dichiarazioni programmatiche la Camera ha votato la fiducia al governo con 235 sì e Giorgia Meloni è tornata poi a parlare come da prassi in Aula: “Stravolgerò i pronostici, ora tregua fiscale e semipresidenzialismo”.

Ultime notizie, Liz Truss-Rishi Sunak: ufficiale il passaggio di consegne

E’ ufficiale il passaggio di consegne dalla premier britannica uscente, Liz Truss, a Rishi Sunak, il nuovo primo ministro della Gran Bretagna. Nella mattinata di ieri la britannica, protagonista dell’incarico più breve della storia della nazione, ha rimesso il mandato nelle mani di Re Carlo III, entrando in Buckingham Palace dopo un discorso d’addio a Downing Street. Liz Truss non ha chiesto scusa per gli errori che le sono stati imputati, ed ha invitato i leader successivi ad avere “il coraggio di osare”, così come si legge sul sito dell’agenzia di stampa Ansa.

Quindi si è rivolta al suo ‘erede’: “A Rishi Sunak auguro ogni successo”, e ancora: “Noi continuiamo a combattere attraverso una tempesta, ma io credo nella Gran Bretagna, credo nel popolo britannico e so che i giorni più luminosi sono davanti a noi”. Il re Carlo III ha ricevuto Rishi Sunak nella sua residenza, e a quel punto il nuovo governo britannico è ufficialmente entrato in carica.

Ultime notizie, von der Leyen: “Da Ue 1.5 mld di euro al mese all’Ucraina”

La presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, ha fatto sapere che l’Ue verserà all’Ucraina 1.5 miliardi di euro al mese: “L’Ucraina ha bisogno di una somma compresa fra 3 e 5 miliardi di euro al mese solo per le spese correnti. Io lavoro affinché l’Ue assuma una partecipazione equa in questo sforzo, garantendo 1,5 miliardi al mese, fino a quando sarà necessario”, così intervenendo a Berlino alla Conferenza di ricostruzione in corso proprio nella capitale tedesca. “Sono 18 miliardi di euro per il 2023”, ha aggiunto e concluso von der Layen.

Presente anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha rinnovato il sostegno al popolo di Zelenski: “Siamo qui per sostenere la visione del futuro dei nostri amici ucraini. Un futuro di pace segnato da benessere e resilienza. Quella di oggi non è una conferenza di donatori. Si tratta di qualcosa di più basilare, che riguarda le strutture e i meccanismi” di finanziamento della ricostruzione. Poi Scholz ha concluso dicendo: “Non possiamo dire quando questa guerra finirà. Ma finirà. E proprio pesando all’esperienza fatta nella nostra storia, sappiamo che la ricostruzione è sempre possibile e che non è mai troppo presto per iniziare ad occuparsene”.

Ultime notizie, prezzo del gas, ancora stallo dell’Europa

Mentre prosegue la guerra in Ucraina, l’Europa non ha ancora raggiunto un accordo sul tetto del prezzo del gas (che rimane ancora sotto quota 100). E mentre in Europa si discute ancora di questo tema molto caldo, in Italia infiamma il dibattito sulla riapertura dei rigassificatori. Mentre la Regione Toscana ha definitivamente approvato la riapertura dell’impianto di Piombino ma il Comune (attraverso il sindaco Ferrari) ha già annunciato che farà ricorso al Tar per impugnare la sentenza.

A Ravenna, invece, i lavori sembrano scorrere lisci per implementare una forma di produzione energetica già ben tollerata dai cittadini. In Sardegna al contrario continuano le proteste per evitare l’apertura di un nuovo impianto, considerato pericoloso per la popolazione.

Ultime notizie, sale la curva dei contagi da Coronavirus

Tornano a salire i nuovi casi da contagio di Covid-19, con un tasso di positività che sale al 16,4%. Crescono purtroppo anche i ricoveri e i decessi. La flessione della curva, nei giorni appena passati, era dovuta al minor numero di tamponi effettuati.

Ultime notizie, giornata mondiale della pasta

Si è celebrata ieri la giornata mondiale della pasta, un prodotto simbolo del made in Italy, conosciuto e celebrato in tutto il mondo. Si stima che in 10 anni il consumo di questo alimento è raddoppiato, arrivando a 20 milioni di fatturato, raggiungendo davvero le tavole di tutti gli italiani e non solo. La pasta è una tradizione che si tramanda di generazione in generazione: mani esperte che realizzano piatti unici, fatti anche di saperi antichi.











