Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Giorgia Meloni: “Serve governo presto, con Draghi…”

Continuano le trattative per la formazione del nuovo governo con continue indiscrezioni sui nomi dei ministri che lo comporranno. Una prima sfida è quella che vede alcuni dicasteri in bilico tra ministri tecnici ed esponenti politici. Sia la Lega che Forza Italia non vogliono ministri tecnici nel governo, mentre Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia sono propensi a inserirne alcuni. Nella serata di ieri, lasciando Montecitorio, la leader di FdI ha spiegato: “vediamo di capire quando sono le consultazioni, bisogna cercare di fare presto, ci sono troppe scadenze importanti”.

Quindi ha specificato su Mario Draghi: “Leggo tante cose, la Meloni è diventata draghiana. Io penso che persone normali che cercano di organizzare una transizione ordinata nel rispetto delle istituzioni facciano una cosa normale, non è che si fa un inciucio”. Intanto al convegno degli industriali italiani, il presidente Bonomi ha chiesto al governo di salvare le industrie e che l’Italia non ha la possibilità di applicare la flat tax e nemmeno i prepensionamenti, chiudendo in pratica le porte alle posizioni di Salvini e della Lega. In sostanza, secondo gli industriali non sono possibili “follie” per quanto riguarda i conti pubblici. Gli industriali nel convegno hanno sottolineato le gravi difficoltà in cui versano tante industrie e con loro i rispettivi lavoratori dipendenti e le loro famiglie.

Ultime notizie, ragazza italiana arrestata in Iran

Una ragazza italiana, Alessia Piperno, è stata arrestata a Teheran, in Iran, mentre stava festeggiando il suo compleanno. A rivelarlo, come si legge sull’Ansa, è stato il padre della giovane, il signor Alberto, che ha spiegato di non avere più notizie della figlia dal giorno dell’arresto. Per Alessia Pipero, travel blogger molto conosciuta sui social, quello in Iran era l’ennesimo viaggio degli ultimi anni e poco prima di venire arrestata la giovane aveva pubblicato un post su Instagram in cui spiegava che, vista la situazione del Paese, la “decisione più saggia” sarebbe stata quella di lasciare il Paese ma “non riesco ad andarmene da qui, ora più che mai”.

“E non lo faccio per sfidare la sorte – continua – ma perché anche io ora sono parte di tutto questo”. Cinque giorni dopo il 30esimo compleanno aveva invece annunciato la sua decisione di andare in Pakistan, prima dell’arresto. “Siamo molto preoccupati, la situazione purtroppo non va bene. Siamo contatto con Unità di Crisi della Farnesina che ha attivato tutte le procedure del caso”. Le parole all’Ansa del papà, Alberto Piperno. “Dopo la telefonata dal carcere di ieri da parte di Alessia non abbiamo più avuto altre notizie, non l’abbiamo più sentita”.

Ultime notizie, Russia: “Uso nucleare è possibile”

Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, ha parlato ieri della possibilità che la Russia sferri un attacco nucleare sull’Ucraina, spiegando: “L’uso delle armi nucleari da parte della Russia – si legge sull’agenzia di stampa Ansa – è possibile solo in accordo con la sua dottrina” sulla deterrenza. In merito alla richiesta del leader ceceno Kadyrov, circa l’utilizzo di armi nucleari a bassa potenza, Peskov ha liquidato il tutto come “emotiva”, per poi aggiungere, parlando del gasdotto Nord Stream, vittima di un possibile sabotaggio: “Non è chiaro con chi collaborare per ripristinare il flusso di Nord Stream” perché l’Occidente “é isterico. Le condutture di Nord Stream devono essere ripristinate, questo può essere fatto, ma per ora non ci sono tempistiche specifiche”.

Intanto le forze russe hanno iniziato la mobilitazione forzata della popolazione locale nel distretto occupato di Melitopol: “Gli uomini – sono le parole di Ivan Fedorov, sindaco della città – hanno appena iniziato a essere presi per le strade. Abbiamo avuto un gran numero di casi durante il fine settimana in cui (i russi, ndr) si avvicinano semplicemente a uomini di età diverse, con diversa forma fisica e chiedono loro di andare all’ufficio del comandante per essere registrati”.

Ultime notizie, Nobel per la medicina 2022 a Svante Paabo

Il Nobel per la Medicina 2022 è stato assegnato al biologo di origini svedesi Svante Paabo. Il riconoscimento è andato per le sue scoperte sul genoma degli ominidi, così come fatto sapere dal Karolinska Institutet di Stoccolma, in Svezia. Nel comunicato ufficiale con la motivazione, viene specificato che: “Attraverso la sua ricerca pionieristica, Svante Paabo ha realizzato qualcosa di apparentemente impossibile: sequenziare il genoma del Neanderthal, un parente estinto degli esseri umani di oggi”.

Svante Paabo “ha anche fatto la sensazionale scoperta di un ominide precedentemente sconosciuto, Denisova”. Quindi la nota conclude: “È importante sottolineare che Paabo ha anche scoperto che il trasferimento genico è avvenuto da questi ominidi ora estinti all’Homo sapiens in seguito alla migrazione dall’Africa circa 70.000 anni fa. Questo antico flusso di geni agli esseri umani di oggi ha rilevanza fisiologica oggi, ad esempio influenzando il modo in cui il nostro sistema immunitario reagisce alle infezioni”.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Il bollettino del coronavirus del 3 ottobre segnala 13.316 nuovi casi di contagio a cui si aggiungono 47 morti. Il tasso di positività risulta in discesa rispetto al 18,8% dei giorni scorsi e si porta al 15,5%. Per quanto riguarda i ricoveri sono in aumento sia quelli dei reparti ordinari, con un incremento di 228 unità che quelli di intensiva con un incremento di 7 unità. Dall’inizio della pandemia il numero totale dei casi di contagio sale a 22.542.568 mentre il conteggio dei decessi è arrivato a quota 177.197.

Ultime notizie, incidente sul lavoro a Verona causa la morte di un elettricista

Un elettricista di 40 anni che doveva eseguire degli interventi di manutenzione all’interno di una azienda, è morto dopo essere stato travolto da un autocarro nel parcheggio che si trova all’esterno dello stabilimento. L’uomo abitava nelle vicinanze, a Bosco Chiesanuova, e gli agenti stanno indagando per stabilire le cause dell’investimento. La morte è sopraggiunta a causa delle gravi ferite riportate.

Ultime notizie, le news della crisi Russia – Ucraina

Continuano i combattimenti nelle zone che erano state occupate dalla Russia, ma le truppe ucraine hanno riconquistato terreno anche nella zona di Kherson, nella zona sud del fronte, con i russi che reagiscono con dei bombardamenti. Intanto l’aviazione ucraina ha comunicato che è stato abbattuto un Sukoi Su 25. Le riconquiste di terreno da parte delle forze ucraine sono modeste, ma dopo la dichiarazione di annessione di Putin, tutti i cambiamenti pro ucraina assumono un valore diverso. Per quanto riguarda il gasdotto Nord Stream delle fonti svedesi hanno comunicato che la falla si sta ingrandendo. In Italia è stata sequestrata, a Portofino, una villa appartenente ad un oligarca russo, fedelissimo al presidente Putin.











