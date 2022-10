Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Giorgia Meloni: “Serve un’Europa più coraggiosa”

Torna allo scoperto la leader di Fratelli d’Italia nonché futura premier, Giorgia Meloni. In occasione della convention del partito spagnolo Vox, la prossima presidente del consiglio ha ricordato ancora una volta come l’Unione Europea debba essere più forte, ed ha parlato anche della guerra in Ucraina, della crisi energetica e non solo. “Viva l’Europa dei patrioti – esclama Giorgia Meloni durante un passaggio – serve una Ue più coraggiosa”. E ancora: “Non siamo mostri”.

NUOVO GOVERNO E FAMIGLIE/ Dall'Assegno unico al Family Act: come cambiarli in meglio

Sul conflitto fra russi e ucraini, Giorgia Meloni ha condannato pubblicamente le scelte di Vladimir Putin: “Da Putin inaccettabile tentativo di annessione delle regioni ucraine”, mentre sull’energia la numero uno di Fratelli d’Italia sottolinea: “Mettere subito fine alle bollette insostenibili”. La risposta di Santiago Abascal “La vittoria di Fdi ci ha riempito di Speranza”, e quella di Orban: “Il treno da Roma è appena arrivato a Bruxelles”.

Claudio Cecchetto sotto choc per strage sull'A4/ "Spento pezzo di storia di Riccione"

Ultime notizie, Mattarella: “Morti sul lavoro sono inaccettabili”

Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a parlare nella giornata di ieri, soffermandosi sulle morti bianche in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Nei primi 8 mesi dell’anno 2022 le vittime mentre lavoravano sono state 677, in calo rispetto al 2021 ma comunque un dato ancora troppo elevato. “Lavorare – le parole del capo dello stato riportate dall’Ansa – non può significare porre a rischio la propria vita”.

“Ecco perché la Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro – ha proseguito – è occasione preziosa per richiamare l’attenzione su un fenomeno inaccettabile in un Paese moderno che ha posto il lavoro a fondamento della vita democratica. L’affermazione dei diritti sui luoghi di lavoro, primo quello alla vita, oltre che essere un termometro della vita civile, è un generatore di valore per la società, per i lavoratori, per le imprese”. E ancora: “I numeri delle vittime degli incidenti sul lavoro, nonostante i numerosi provvedimenti normativi con i quali si è cercato, nel tempo, di prevenirli, sono allarmanti, drammatici”.

Di Maio ha contrabbandato vaccini in Albania?/ Premier Rama "Pfizer minacciava cause"

Ultime notizie, Max Verstappen campione del mondo di Formula 1 2022

Max Verstappen ha vinto il titolo di campione del mondo di Formula 1 2022, bissando così il successo dell’anno scorso. Il talento olandese ha vinto il Gp del Giappone, sullo storico circuito di Suzuka, disputatosi ieri mattina, una gara bagnatissima che però non ha affatto intimorito l’iridato. Secondo posto per il compagno di scuderia Sergio Perez, con il pilota della rossa, Charles Leclerc che invece ha chiuso sul gradino più basso del podio dopo essere stato arretrato di una posizione per aver tagliato l’ultima chicane. Male invece l’altro ferrarista, Carlos Sainz, uscito per acquaplaning a metà del primo giro.

Quarto posto per Esteban Ocon, mentre Sebastian Vettel, che ha annunciato il ritiro nelle scorse settimane, ha chiuso con un ottimo sesto posto. Il Gp di ieri si è corso con una gara sprint da 40 minuti per via delle condizioni atmosferiche davvero improponibili, e che hanno confermato, se ancora ve ne fosse bisogno, le enormi capacità alla guida di Max Verstappen. Per l’olandese un titolo più che meritato, per la Ferrari una stagione piena di errori: in vista del prossimo anno bisognerà senza dubbio migliorare.

Ultime notizie, cede cavalcavia a Novara

Tanta paura ieri mattina a Novara a seguito del cedimento di un cavalcavia causato dal maltempo. Come riferito dal sito di TgCom24, l’incidente si è verificato presso il cavalcavia XXV Aprile, via di comunicazione che collega il centro della cittadina piemontese con la strada statale per Milano. Il crollo si è verificato attorno alle ore 7:30 di ieri mattina causando una grave voragine sulla carreggiata sinistra in uscita, coinvolgendo anche un automobilista che stava viaggiando in direzione di Trecate.

Fortunatamente l’uomo alla guida dell’auto non sarebbe rimasto ferito in maniera grave, subendo “solamente” qualche contusione, ma in ogni caso lo stesso avrà sicuramente vissuto dei veri e propri attimi di terrore. Sul posto, subito dopo la richiesta di aiuto, si sono recati gli uomini dei carabinieri e dei vigili del fuoco, soccorrendo l’automobilista e mettendo l’area in sicurezza. Il cavalcavia risulta attualmente chiuso al traffico.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Il bollettino del 9 ottobre per quanto riguarda il coronavirus è di 34.444 nuovi casi di contagio, in calo rispetto a quelli registrati sabato, 43.716, mentre i decessi sono stati 41 contro le 60 vittime del giorno precedente. I dati sono stati resi noti dal Ministero della Salute, che ha anche comunicato il nuovo tasso di positività che è sceso al 20,1%. In totale sul territorio italiano sono stati processati 170.238 tamponi.

Ultime notizie, i problemi legati al caro bollette

Un caseificio di Andria si trova sotto inchiesta per avere sottratto all’Enel una quantità di corrente pari a 500mila euro per mezzo di un allaccio abusivo alla linea di distribuzione. Le indagini della polizia riguardo a questa situazione sono scattate sulla base di una richiesta dell’Ente fornitore, che aveva notato il notevole calo dei consumi da parte del caseificio. L’allaccio non autorizzato ha permesso per diversi mesi all’azienda di utilizzare corrente non pagata per alimentare i macchinari del processo produttivo. L’allarme nei software utilizzati dall’Enel è scattato proprio per la diminuzione dei consumi medi quotidiani arrivata da un giorno all’altro.

Ultime notizie, ucciso un cittadino marocchino vicino all’ospedale di Careggi

Nelle prime ore di ieri mattina, nelle vicinanze dell’ospedale fiorentino di Careggi, un 24enne uomo di nazionalità marocchino è stato ucciso dopo una aggressione che ha coinvolto anche un suo connazionale 27 che è rimasto ferito in modo grave. Per quanto riguarda i motivi dell’aggressione si pensa ad una lite finita purtroppo a colpi di coltello. Sia la vittima che il ferito erano senza documenti e il secondo è ora ricoverato in terapia intensiva nel vicino ospedale dopo una operazione ad un polmone.

Ultime notizie, i gironi delle qualificazioni dei prossimi Europei di calcio

Si sono svolti a mezzogiorno di ieri i sorteggi per determinare la composizione dei gruppi di squadre che si incontreranno per qualificarsi ai prossimi campionati europei in programma nel 2024. Per la nazionale di Roberto Mancini, che era stata inserita nell’urna delle teste di serie, gli avversari saranno l’Inghilterra, la Macedonia del Nord, l’Ucraina e Malta. Il gruppo dell’Italia è il C e la partecipazione alla fase finale è per le prime due classificate del girone.











© RIPRODUZIONE RISERVATA