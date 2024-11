Le ultime notizie sullo sciopero generale. Si terrà nella giornata di oggi uno sciopero generale che comprenderà diversi settori fra trasporti, sanità e scuola. Non saranno coinvolti i treni ma l’agitazione riguarderà metro, autobus, tram, così come i trasporti marittimi, gli aerei e le autostrade. Inizialmente lo sciopero dei sindacati di categoria era stato indetto di 24 ore, poi il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ha deciso di precettarlo a tutela dei cittadini italiani, riducendolo quindi a quattro ore.

Sciopero generale 29 novembre 2024, oggi stop trasporti, scuola e sanità/ Info orari, elenco voli cancellati

Una manifestazione che causerà quindi un disagio senza dubbio ridotto rispetto alle prospettive iniziali, per buona pace dei sindacati che ovviamente non hanno accolto di buon occhio la decisione del leader del Carroccio. Salvini ha risposto a Landini, numero uno della Cgil, ricordando che in due anni e due mesi di governo sono stati ben 949 gli scioperi che si sono svolti in Italia, di conseguenza è giusto tutelare il diritto allo sciopero ma anche quello al lavoro. Ricordiamo che oggi sciopero anche di sanità, scuola e vari altri settori privati e pubblici.

DOPO CORVETTO/ “Quei miracoli quotidiani di convivenza e amicizia che mettono d’accordo i cuori”

Ultime notizie, le minacce di Putin all’Ucraina

Sono minacce dirette e tutt’altro che velate quelle di Vladimir Putin all’Ucraina. Il presidente russo, uscendo allo scoperto ieri durante un incontro che si è tenuto ad Astana, in Kazakhistan, fra l’alleanza militare degli ex Paesi sovietici, ha fatto sapere che l’esercito russo sta valutando quali obiettivi da distruggere in territorio ucraino, e fra questi vi sono strutture militari, imprese a servizio della difesa e infine centri decisionali a Kiev.

Con questi ultimi si fa riferimento alle classiche “stanze del potere” dove si riuniscono politici e governanti, quindi una minaccia diretta al presidente ucraino Zelensky. Putin ha definito il governo ucraino come “completamente illegittimo”, spiegando che lo stesso non ha diritto a dare ordini alle forze armate, di conseguenza coloro che seguono questi ordini sono “complici di crimini”. Infine, sugli attacchi massicci della Russia all’Ucraina, ben 100 missili e 466 droni negli ultimi due giorni, Putin ha spiegato che si tratta di una risposta al lancio di missile Atacms di Kiev in territorio russo.

Liliana Resinovich, il marito: "Mai creduto che Lilly si sia allontanata"/ "Potrebbe essere colpa di Sterpin"

Ultime notizie, le migliori Asl d’Italia

Sono stati presentati ieri in occasione del Forum Risk management di Arezzo, le migliori Asl d’Italia e i migliori ospedali. Emerge, come purtroppo era intuibile, un netto divario fra strutture ospedaliere del nord e del sud, con un tasso di mortalità inferiore al centro nord e una sanità migliore dislocata nella regioni settentrionali.

110 le aziende sanitarie che sono state valutate, di cui 27 promosse, 53 appena sufficienti e 30 bocciate. In vetta troviamo l’Asl di Berica, in provincia di Vicenza, quindi l’Ats di Bergamo, poi l’azienda di Euganea in provincia di Padova, quella di Dolomiti e infine di Bologna. In merito invece alle migliori aziende ospedalieri dal punto di vista organizzativo ed economico svettano quella di Cuneo, quella di Padova, di Tor Vergata, il Sant’Andrea di Roma e infine il policlinico San Matteo in provincia di Pavia.

Ultime notizie, le notizie odierne sulla guerra in Medio Oriente

Mentre la Corte Penale Internazionale ha fatto sapere che i mandati d’arresto emessi contro Netanyahu e Gallant potranno essere revocati se Israele eseguirà una inchiesta seria e approfondita sui fatti. Intanto l’esercito libanese ha accusato Israele di aver violato la tregua in atto sia nella giornata di mercoledì che in quella di giovedì.

Hezbollah ha dichiarato che l’esercito israeliano sta colpendo i cittadini libanesi che dopo la tregua stanno tornando nelle aree del sud Libano. Secondo le Ong, in Siria si sono avuti degli scontri tra gruppi di jihadisti e soldati dell’esercito, che hanno causato più di 200 morti. In Libano le elezioni presidenziali si terranno il 9 gennaio. Dopo la tregua il ministro degli Esteri libanese ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo iraniano.

Ultime notizie, pranzo al Quirinale con Sergio Mattarella e Giorgia Meloni

Nella giornata di mercoledì, mentre al Senato nelle stesse ore si stava verificando l’incidente parlamentare relativo al decreto fiscale, al Quirinale si è tenuto un pranzo con protagonisti il presidente della repubblica e la Premier.

Gli argomenti del colloquio tra le due alte cariche dello stato hanno riguardato la manovra fiscale presentata dal governo e la successione del ministro Fitto che è stato chiamato ad un incarico nel nuovo governo della UE. La discussione tra i due è stata intensa, anche se da parte di entrambe i protagonisti l’incontro è stato definito di routine dato che mediamente si svolge una volta al mese.

Ultime notizie, le previsioni del tempo nel nostro Paese

Il prossimo weekend nel nostro Paese il tempo subirà un peggioramento con le temperature che avranno un brusco calo con l’aria fredda che arriverà sull’Italia provenendo dalla Russia. le aree dove il calo termico sarà maggiore sono quelle del versante adriatico. Saranno possibili anche delle nevicate, soprattutto al nord, dove si potranno avere anche delle piccole nevicate. resta invece con il sole la zona sud dell’Italia,