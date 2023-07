Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: giornata di sciopero nazionale dei treni, previsti disagi

E’ in corso lo sciopero nazionale dei treni. Nella giornata di oggi si fermeranno i convogli di Trenitalia, le Frecce e Italo. Nelle scorse ore il ministero dei trasporti e le parti sociali, nonché i rappresentanti delle aziende coinvolte, hanno cercato una mediazione ma alla fine l’incontro si è concluso con un nulla di fatto, con la manifestazione che è rimasta. La novità riguarda però il fatto che il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ha accorciato l’agitazione: invece che fino alle ore due di venerdì notte, lo sciopero terminerà alle ore 15:00, riducendosi quindi di diverse ore.

Sciopero dei treni e aerei oggi, 13 luglio 2023/ Salvini lo riduce, orari: "Termina alle 15, non venerdì"

Una mossa che ha fatto andare su tutte le furie i sindacati Filt-Cgil che parlano di “Precettazione illegittima e sbagliata”. Il ministro Salvini, come si legge sul sito di TgCom24.it, ha deciso di prendere questa misura alla luce dell’assicurazione dell’immediata ripresa delle trattative sindacali; il Mit ha agito in base ad una nota della Commissione Garanzia Scioperi.

MILAN KUNDERA/ Addio al genio che fece del romanzo un'arte per scoprire la vita

Ultime notizie, morto lo scrittore Milan Kundera

Lutto nel mondo della letteratura: nella giornata di ieri è morto il celebre scrittore Milan Kundera. Aveva 94 anni ed è deceduto in quel di Parigi, così come fatto sapere dall’emittente ceca, la nazione di cui lo stesso Kundera era originario, “Ceska televize”.

Il nome di Milan Kundera è legato in maniera indelebile alla sua opera più famosa, leggasi il romanzo “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, scritto nel 1984 e poi divenuto un film quattro anni dopo, nel 1988. Numerosi i premi e i riconoscimenti ottenuti in carriera, grazia anche a quel successo mondiale che fu clamoroso. “Gli scrittori resteranno in vita fino a quando uno dei loro libri sarà letto, peccato siano vivi solo per chi li leggerà. Essere ancora letto per l’autore è il non essere più insostenibile il non essere più. Leggere è la leggerezza del non essere”, il commento di un utente su Twitter commentando la notizia della morte del noto scrittore.

Sciopero treni e aerei di oggi: Filt-Cgil non ci sta e attacca Salvini/ "Precettazione? Faremo causa"

Ultime notizie, rincari in vacanza a +12.6%

Quest’estate le vacanze per gli italiani saranno ben più care rispetto a quelle di un anno fa. Fino a settembre saranno 415 milioni i bagnanti, così come si legge su TgCom24.it citando il rapporto di Panorama Turismo – Mare Italia, con un fatturato di 32 miliardi di 911 milioni di euro, +9.1 per cento rispetto al 2020, e soprattutto + 3.3 per cento rispetto al 2019, l’ultima estate prima del covid.

Anche a livello di presenze si è registrato un incremento del 3.2 per cento rispetto ad un anno fa e dello 0.8 rispetto al 2019. Pesano però i rincari, con le vacanze che costeranno in media il 12.6 per cento in più rispetto ad un anno fa. Il mare è risultata la meta preferita dai nostri connazionali: dalla Sardegna all’Emilia Romagna, passando per il Veneto e la Puglia, le spiagge dello stivale sono prese d’assalto da italiani e stranieri, confermando l’Italia come una delle mete più gettonate a livello turistico mondiale.

Ultime notizie, Marica Pellegrinelli: “Ho avuto un tumore”

L’ex moglie di Eros Ramazzotti, la modella Marica Pellegrinelli, ha svelato di aver avuto un tumore. Attraverso Instagram, rivolgendosi ai suoi moltissimi follower, ha scritto: “Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro”, facendo così un appello alla prevenzione. Marica Pellegrinelli ha ringraziato tutte le persone che le sono state vicine, spiegando di aver “ricevuto amore”.

La 34enne modella, mamma di Raffaela Maria e Gabrio Tullio, avuti entrambi con Eros Ramazzotti, ha aggiunto, riferendosi sempre all’anno scorso e alla scoperta del tumore alle ovaie: “E’ stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme”.

Ultime notizie, l’undicesima frazione del Tour de France

Al Tour de France si è corsa l’11esima frazione che ha portato i ciclisti da Clermont Ferrand a Moulins dopo un percorso di 190 chilometri. Nella volatya finale è arrivata la quarta vittoria in questa edizione per Philipsen che ha avuto la meglio su Groenewegen, mentre il primo degli italiani, Mozzato, si è piazzato al settimo posto. Nel corso della tappa buona iniziativa di Oss che è stato in fuga prima con alcuni compagni e poi da solo, prima di essere ripreso.

Ultime notizie, morti annegati in un vascone due fratellini a Manfredonia

Tragedia a Manfredonia, dove due fratellini di origini rumene sono morti annegati in un vascone usato per l’irrigazione. Daniel e Stefan avevano 6 e 7 anni e secondo quanto dichiarato dallo zio potrebbero essere scivolati, in quanto non entravano mai nel vascone per fare il bagno. Possibile anche che uno dei due sia scivolato e l’altro abbia tentato, inutilmente, di salvarlo.

L’allarme per la scomparsa dei bambini era stato lanciato nel tardo pomeriggio di ieri dai genitori ed i corpi dei due bambini sono stati ritrovati intorno alla mezzanotte proprio nel punto in cui i soccorritori avevano indirizzato le ricerche, avendo trovato le ciabattine dei due bambini. Il vascone, della profondità di 3 metri e dalle grandi dimensioni, 40 x 40 metri, serviva per l’irrigazione dei campi ed è situato a poca distanza dall’abitazione della famiglia, per cui sono arrivati immediatamente sul posto i sommozzatori del corpo dei vigili del fuoco per le ricerche.

Ultime notizie, bruciata a Napoli la Venere degli stracci

Alle 5.30 di ieri una colonna di fumo si è alzata in Piazza Municipio a Napoli ed è stata immediatamente visibile in tutta la città. Ad essere bruciata è stata la Venere degli stracci, un’opera realizzata da Pistoletto ed inaugurata appena due settimane fa. Secondo le prime indagini l’incendio è stato doloso, compiuto con del liquido accelerante, e si stanno effettuando delle analisi su due barattoli ritrovati nell’area.

L’artista che ha realizzato l’opera ha dichiarato che “Deve essere un momento di ripartenza”. Ad avvertire i vigili del fuoco dell’incendio sono stati alcuni cittadini e l’intervento è stato immediato ma l’installazione era già stata ampiamente avvolta dalle fiamme che avevano bruciato tutti gli abiti dismessi che la componevano. Il sindaco Manfredi ha già dichiarato che l’opera sarà di nuovo rifatta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA