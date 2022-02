Ultime notizie/ Ultim’ora oggi giustizia, ammessi cinque referendum, no cannabis

La Corte costituzionale ha ammesso cinque referendum sulla giustizia, a cominciare da quello riguardante la separazione dalle carriere in magistratura. La Corte ha dato il suo personale ok anche al referendum sull’abrogazione delle disposizioni in materia di insindacabilità, la limitazione delle misure cautelare e l’eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Consiglio Superiore della Magistratura. Infine l’ultimo quesito approvato che riguarda la possibilità degli avvocati che fanno parte dei Consigli giudiziari, di votare “anche – si legge sul sito di Open – sulla base di valutazioni in merito alla professionalità dei magistrati presi in considerazione”. A farlo sapere è stata la stessa Corte Costituzionale attraverso una nota apposita: “I suddetti quesiti – si legge nella nota – sono stati ritenuti ammissibili perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso all’istituto referendario”. Bocciato invece il referendum sulla Cannabis.

La tensione fra Ucraina e Russia sembrerebbe essersi allentata nelle ultime 48 ore ma in ogni caso “l’emergenza” non si è ancora esaurita del tutto. Lo ha fatto chiaramente capire ieri il generale della Nato, Jesn Stoltenberg, che commentando il ritiro delle truppe russe, ha spiegato, controcorrente, che l’Alleanza Atlantica non ha notato alcun segnale di de-escalation sul terreno, anzi, le truppe russe “sono aumentate non diminuite”. Parlando da Bruxelles, come riferito dall’agenzia Ansa, Stoltenberg ha proseguito: “Stiamo monitorando molto da vicino cosa accade. Allo stesso tempo registriamo le aperture di Mosca al dialogo diplomatico e siamo pronti in questo senso. Ma stiamo ancora aspettando la reazione della Russia alle nostre risposte scritte inviate il 26 di gennaio”. Ieri il presidente Joe Biden ha spiegato di essere pronto a negoziare pur di risolvere pacificamente la questione ucraina.

Ultime notizie, ancora medaglie per l’Italia alle Olimpiadi invernali

Ancora grandi emozioni per l’Italia alle olimpiadi invernali di Pechino. Nella giornata di ieri gli azzurri hanno ottenuto la medaglia di bronzo nella staffetta maschile dei 5.000 metri di short track, dopo una gara decisamente al cardiopalma. A salire sul gradino più basso del podio sono stati Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Yuri Confortola e Tommaso Dotti, con la Russia che è stata beffata di soli 9 millesimi. Davanti all’Italia la Corea, con l’argento, mentre il Canada ha ottenuto la medaglia d’oro, chiudendo davanti a tutti. Decisamente incredibile il finale della staffetta dei 5.000 metri, con Italia e Russia appaiate all’ultima curva, prima della zampata finale di Pietro Sighel. Altra gioia è giunta ieri da Arianna Fontana, che invece è arrivata seconda, medaglia d’argento, sempre nello short track. Si tratta della quarta medaglia nella categoria per l’Italia.

Ultime notizie, il Principe Andrea non andrà a processo: accordo con Virginia Giuffre

Non andrà a processo per presunte molestie Andrea, terzogenito della regina Elisabetta II. Il Principe ha infatti trovato un accordo economico con la sua accusatrice, Virginia Giuffre, evitando così il “pubblico ludibrio”. La cifra su cui le due parti hanno trovato l’intesa non è stata resa nota, ma secondo i tabloid britannici si tratta di una somma molto importante, forse di 10-12 milioni di sterline che al cambio fanno circa 16/18 milioni di euro. Stando al New York Times, inoltre, il Principe Andrea farà anche una grande donazione ad un’associazione benefica. Ora ci si domanda chi dovrà pagare tale cifra, e pare che alla fine toccherà proprio alla Regina metterci una toppa.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Cala di circa 10mila unità il numero dei contagi. Il bollettino di ieri vede 59,749 nuovi casi, contro i 70.852 di ieri, e i decessi 278, in calo di oltre cento rispetto ai 388 di ieri e con 94 che sono state registrate oggi ma risalivano ai giorni scorsi. Il conteggio dei ricoveri conferma il trend in discesa con 46 unità in meno nelle intensive e 475 in meno per i reparti ordinari. Per quanto riguarda il numero dei guariti, oggi sono stati 129,888, La situazione dei nuovi contagi a livello regionale vede ilo maggior numero di casi registrato in Sicilia, con 6,766, con il Lazio che è la seconda regione con 6.531 e la Lombardia terza con 5.964 nuovi casi.

Ultime notizie, Ivrea sarà la capitale italiana del libro nel 2022

L’annuncio relativo alla capitale italiana del libro per il 2022 è stato dato da Dario Franceschini, Ministro per la Cultura. La città scelta dalla giuria è stata Ivrea, che ha avuto la meglio sulle altre sette città che erano state ammesse alla finale, Barletta, Nola, Pescara, Aliano, Pistoia, Costa di Rovigo e Pordenone. Ivrea, la città dell’Olivetti, riesce così a raggiungere questo obiettivo prestigioso per il quale si era spesa moltissimo.

Ultime notizie, respinto dalla Corte di Giustizia UE il ricorso avanzato da Polonia e Ungheria

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciare relativamente al ricorso che era stato presentato sia dall’Ungheria che dalla Polonia, con la motivazione che il pagamento dei Fondi dell’Unione Europea ai singoli stati è vincolato allo Stato di Diritto esistente nel Paese. Questa decisione fa diventare non soltanto i fondi stanziati come “Recovery Fund”, ma anche altri aiuto, un vero e proprio “miraggio” per le due nazioni che non rispettano le regole previste nei trattati europei riguardo alla democrazia interna. i due stati “sovranisti” sonpo da tempo sotto osservazione da parte dell’Unione Europea per alcune leggi, una delle quali prevede che l’organizzazione dei magistrati ricada sotto il controllo del governo nazionale.



