ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: gli sviluppi sul caso di spionaggio a Roma (2 aprile)

Nel primo bollettino di aprile del coronavirus il dato dei contagi rimane stabile con 23.649 nuovi casi che, rapportati ai 356.085 tamponi effettuati da un tasso di positività del 6,6%, con un calo rispetto al giorno precedente dello 0,2%. Tornano invece a salire i decessi con 501 vittime. Con una diminuzione di 29 unità. Oggi il totale di ricoverati in terapia intensiva è di 3,681, mentre nei reparti ordinari sono ricoverate 28.949 persone con una diminuzione di 231 rispetto al giorno precedente. Nella giornata di ieri si è registrato un notevole aumento dei vaccini inoculati, con 282.158 dosi somministrate, numero che rappresenta il massimo da quando è iniziata la campagna di vaccinazioni. Con questo si è quasi raggiunto il numero giornaliero fissato per la fine di marzo, 300mila.

Ultime notizie, multe a Torino per la festa in villa di McKennie

Il giocatore bianconero McKennie è stato multato , insieme con i compagni di squadra Dybala e Arthur ed altre 7 persone per violazione delle normative anti covid. I tre giocatori si trovavano nella villa dello stesso McKennie nella quale sono arrivati i carabinieri torinesi del nucleo radiomobile che hanno emesso le sanzioni nei loro confronti per il party. A queste multe si aggiungeranno anche quelle della società che è molto contrariata per quanto accaduto. Una situazione che si va ad assommare ai problemi rappresentati dalle assenze per covid di Demiral e Bonucci in vista del derby di sabato pomeriggio sul campo del Torino.

Ultime notizie, nuovi sviluppi sul caso di spionaggio di Roma

Walter Biot, l’ufficiale di marina che è stato arrestato in flagrante due giorni fa, durante un tentativo di scambio di informazioni, contenute in una chiavetta usb, e denaro, è stato interrogato dal gip che ha poi convalidato il suo arresto e confermato la permanenza nel carcere di regina Coeli. Il capitano di fregata non ha però risposto alle sue domande dichiarando di essere frastornato e che chiarirà successivamente la sua posizione nella vicenda, dopo aver raccolto le idee. All’interno della sim card che doveva passare di mano erano presenti 181 documenti “classificati”, 9 dei quali con la dizione “riservatissimo”. Intanto i due russi accusati con lui sono stati espulsi ed hanno lasciato l’Italia. Ora si attendono le risposte da parte di Putin.

Ultime notizie, la situazione delle regioni per l’emergenza Covid

I dati del monitoraggio settimanale del covid fanno registrare una conferma in zona rossa almeno fino al prossimo 20 aprile per otto regioni italiane, mentre da lunedì prossimo la Campania tornerà in arancione. Una regione, il Veneto, e la provincia autonoma di Trento, sperano di poter tornare in arancione dal prossimo 13 aprile. Possibile anche il passaggio in zona rossa delle Marche, che hanno un numero di casi settimanali molto vicino al limite dei 250 che fa scattare automaticamente il passaggio nella zona con maggiori restrizioni.

Ultime notizie, aperti numerosi centri per le vaccinazioni

Seppure con qualche differenza tutte le regioni stanno portando avanti ed incrementando la campagna vaccinale. In Lombardia sono state attrezzate delle postazioni di vaccinazioni sia negli ospedali che nelle RSA e anche all’interno di palazzetti. Per la vaccinazione è comunque necessario prenotarsi. In Piemonte sono stati attrezzati in totale 138 centri, 140 in Campania e 72 in Puglia.

