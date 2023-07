Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Governo contro le toghe: “Giudici fanno politica?”

Si infiamma il dibattito politico nelle ultime ore, dopo che alcuni esponenti del Governo si sono schierati contro le toghe, accusando i magistrati di fare politica. Dopo giorni di silenzio in merito al caso della ministra Daniela Santanchè, è arrivata la notizia dell’imputazione coatta per Andrea Delmastro in relazione al caso Cospito, che ha fatto reagire Palazzo Chigi.

Grandine a Torino e nelle Langhe, chicchi come palline da tennis/ Video, devastate le coltivazioni

Il sottosegretario alla Giustizia è indagato per rivelazione di segreto d’ufficio nella vicenda dell’anarchico detenuto al 41 bis e attraverso una nota non firmata Palazzo Chigi attacca: “I giudici fanno politica?”. Lucio Malan e Tommaso Foti, presidenti dei senatori e dei deputati di Fratelli d’Italia si chiedono se i casi Santanchè e Delmastro non siano “l’avviso della campagna elettorale del prossimo anno”. Mentre il vicepresidente del consiglio e ministro degli esteri Tajani afferma: “A qualcuno la riforma della giustizia dà fastidio”. Dura la replica della segretaria del PD, Elly Schlein: “Dal Governo toni inaccettabili”.

Sciopero nazionale trasporti oggi 7 luglio/ Milano, Roma, ATM, ATAC: info e orari

Ultime notizie, aperto il testamento di Silvio Berlusconi

Arrivano maggiori indiscrezioni in merito all’apertura del testamento di Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno. Attraverso una nota inviata dalla figlia più grande, Marina Berlusconi, a nome di tutti i fratelli e le sorelle viene fatto sapere che: “Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi, ricevuta lettura delle volontà testamentarie del padre Silvio Berlusconi, informano che da esse risulta che nessun soggetto deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest SpA, precedentemente esercitato dal padre stesso”.

Incendio a Milano in centro per anziani/ 6 morti e 81 feriti: 40 persone intossicate

Quindi la nota aggiunge e conclude: “Il notaio che ha dato lettura delle volontà testamentarie provvederà nelle prossime ore agli adempimenti di legge”. Tra le disposizioni, 100 milioni di euro a Marta Fascina, altri 100 al fratello Paolo, e 30 milioni all’amico Dell’Utri: “Non me l’aspettavo, nonostante il profondo rapporto di amicizia che ci legava. Sono sorpreso, non è una cosa che capita tutti i giorni”, ha commentato quest’ultimo.

Ultime notizie, Zelensky: “Nostra controffensiva iniziata tardi”

Siamo ormai vicini al triste anniversario dei 500 giorni di guerra in Ucraina. Poche ore fa è scattata la tornata numero 499 e il presidente ucraino, Zelensky, si è lamentato per come è stata gestita la controffensiva: “La lentezza delle consegne di armi all’Ucraina ha ritardato la controffensiva di Kiev, permettendo alla Russia di rafforzare le proprie difese nelle aree occupate anche con le mine”, ha detto parlando durante un’intervista alla Cnn.

“Speravo che la controffensiva potesse iniziare molto prima di giugno e ora è rallentata a causa di difficoltà sul campo. Tutto il territorio è pesantemente minato”. Intanto quattro persone sono morte dopo che un missile ha colpito un condominio presso la città di Leopoli, con il sindaco che ha definito l’azione come “il più grande attacco alle infrastrutture civili della città dall’inizio dell’invasione russa”.

Ultime notizie, Meta lancia Threads, l’anti Twitter

E’ stato lanciato ufficialmente alle prime ore di ieri Threads, la nuova applicazione di proprietà di Meta che punta a sfidare a viso aperto Twitter. Nelle prime 4 ore dal suo annuncio, l’app ha ricevuto ben 5 milioni di scritti, che sono diventati 10 milioni in sette ore, dati accolti ovviamente con il sorriso da Mark Zuckerberg, il primo a pubblicare il post sul neonato social: “Facciamolo. Benvenuto in Threads”.

Si tratta di fatto di una versione testuale di Instagram e punta a fare concorrenza al social dell’uccellino che sta attraversando un periodo di crisi da quando Elon Musk ha preso in mano lo stesso. Threads è al momento disponibile solo negli Stati Uniti, Regno Unito e altre nazioni, ma non in Europa per una questione di regolamenti sulla gestione dei dati della privacy. In ogni caso l’approdo nel vecchio continente dovrebbe avvenire molto probabilmente nei prossimi mesi.

Ultime notizie, più di 1000 migranti arrivati nella notte a Lampedusa

Proseguono gli sbarchi dei migranti a Lampedusa. Nella scorsa notte gli arrivi sono stati oltre 1000 tra i quali una neonata che è stata partorita dalla madre durante la traversata. I migranti scappano dalla Tunisia e in molti casi si notano sui loro corpi segni di violenze, ed in un caso anche di una lapidazione. La bambina, arrivata insieme alla madre, era su un barchino di minuscole dimensioni che era partito da Sfax. La donna durante il parto era stata aiutata da altri migranti che si trovavano a bordo.

Ultime notizie, ancora spettacolo al Tour de France

Dopo la quarta tappa che aveva visto il campione in carica Vindegaard staccare il suo più accreditato rivale, lo sloveno Pogacar, ieri è arrivata la rivincita di Pogacar in un’altra tappa sui Pirenei che è culminata con il primo arrivo in salita di questa edizione.

Il ciclista sloveno ha staccato il rivale danese ed ha conquistato la tappa, ma il suo avversario, che è arrivato al secondo posto, è riuscito a conquistare la maglia gialla strappandola a Hindley che l’aveva conquistata il giorno prima. Il Tour de France continua dunque a regalare emozioni e si preannuncia un duello spettacolare tra i due campioni che ricorda quello della scorsa edizione. In ritardo invece l’italiano Ciccone, che ieri era riuscito a salire sul podio.

Ultime notizie, esplosa una fabbrica di fuochi d’artificio in provincia di Napoli

A Roccarainola, in provincia di Napoli, una esplosione avvenuta nella mattinata in una fabbrica fuochi d’artificio, la Fireworks, ha causato la morte di un operaio 51enne. Si tratta della terza tragedia avvenuta nel corso del tempo all’interno della fabbrica. L’area dello scoppio è devastata ed è presente una colonna di fumo molto alta che si nota anche da chilometri di distanza. L’operaio morto si chiamava Raffaele Miele, e subito dopo l’esplosione risultava disperso. Il boato è stato fortissimo ed è stato distintamente sentito in una vasta area del Nolano. Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti sia i vigili del fuoco che i carabinieri. Molti cittadini di Roccarainola sono usciti dalle loro case e si sono riversate in strada.











© RIPRODUZIONE RISERVATA