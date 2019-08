Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Governo, crisi alle porte (9 agosto)

Maggioranza spaccata e crisi di Governo sempre più vicina. Lega perentoria dopo il vertice Salvini-Conte: ‘L’unica alternativa a questo Governo è ridare la parola agli italiani’. Dopo il Premier Conte Mattarella incontra il Presidente del Senato, Fico, e firma il Decreto Sicurezza ma con due eccezioni su punti considerati poco chiari. E dopo aver preso atto dell’ultimatum di Salvini, Di Maio tuona: ‘Italiani presi in giro, votare prima taglio dei Parlamentari.’. Le opposizioni: ‘Il Governo è finito’.

Ultime notizie, crescita più debole. BCE: pronti ad agire

Nuovo allarme della Banca Centrale Europea: crescita più debole del previsto nell’Eurozona nel secondo e terzo trimestre. L’Istituto pronto a mettere in campo nuove misure di sostegno con un incremento dell’acquisto di titoli di Stato dei Paesi membri. Misure energiche per cercare di fronteggiare quello che potrebbe essere un autunno pesante da sostenere per l’economia del Vecchio Continente.

Ultime notizie, Open Arms: ‘Portate a terra almeno i bambini’

Appello della ONG Open Arms a Francia, Germania e Spagna affinché si trovi subito un porto sicuro per i 121 migranti a bordo della sua imbarcazione in navigazione da sette giorni e ora al largo di Lampedusa. Italia e Malta hanno vietato l’approdo e l’armatore lancia l’allarme: ‘Fate sbarcare almeno i bambini, a bordo la situazione è ormai difficile e almeno i piccoli devono essere portati a terra.’

Ultime notizie, omicidio di ‘Diabolik’, le piste: clan e droga

Fabrizio Piscitelli, l’ex capo ultrà della Lazio freddato da un colpo di pistola in un parco di Roma, secondo gli investigatori è stato attirato in una vera e propria trappola. Gli inquirenti indagano per omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso. Le piste seguite al momento portano ai clan criminali albanesi che agiscono nella Capitale e a una partita di droga che non sarebbe stata pagata da Piscitelli o da persone a lui riconducibili.

Ultime notizie, cambiamenti climatici: più fame e migrazioni

L’allarme è stato ufficialmente lanciato: con cambiamenti climatici sempre più violenti previsti nei prossimi anni, nel mondo ci sarà un aumento della fame tra i poveri e delle migrazioni. Piogge estreme, siccità e incendi spingeranno le popolazioni di Africa e Asia Centrale a cercare cibo altrove. E dal 2030 potrebbero diventare a rischio anche i paesi industrializzati, dove le condizioni climatiche diventeranno sempre più estreme, profondamente diverse rispetto a quelle attuali.

Ultime notizie, Inter, ecco Lukaku. Juve, Dybala resta

Dopo il colpo di mercato che ha portato in nerazzurro il centravanti della Nazionale belga, Romelu Lukaku, l’Inter pronta a chiudere anche per l’altro obiettivo per l’attacco voluto dal tecnico Antonio Conte, il romanista Edin Dzeko. La Juventus, alle prese con gli esuberi da piazzare, registra la permanenza di Paulo Dybala in bianconero. Sfumata la pista Tottenham per l’argentino, all’orizzonte un clamoroso scambio con l’interista Icardi, ormai fuori rosa.



