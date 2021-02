Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Governo, Draghi a lavoro su programma (15 febbraio)

Sono 11.068 i nuovi casi di positività emersi dai tamponi eseguiti ieri, con un calo in valore assoluto rispetto a quelli di sabato, ma il minor numero di tamponi effettuati ha riportato l’indice al 5,3%, in salita rispetto al 4,6 del giorno prima. Il bollettino del ministero della Salute mostra un calo invece del numero dei decessi, 221 contro i 311 di ieri. Per quanto riguarda le persone ricoverate, ieri i reparti di intensiva hanno visto un aumento di 22 unità rispetto al giorno prima con un totale di 2.085, mentre calano quelli ordinari che oggi sono 51 in meno, con il totale di 18.449.

Ultime notizie, scontro all’interno del M5s

All’interno del M5S continuano le fibrillazioni riguardo al voto di fiducia per il governo Draghi. Nelle ultime giornate, le assemblee dei senatori e dei deputati grillini hanno fatto emergere un congruo numero di parlamentari, circa 40, che sono pronti a non votare la fiducia al governo. Molti di questi sostengono di avere ricevuto moltissimi messaggi da parte della base con richieste di opporsi alla nuova formazione governativa, anche se include dei ministri appartenenti al proprio partito. Alcuni parlamentari stanno pensando anche ad una forma leggermente più “soft”, quella dell’astensione. I grillini sono rimasti scottati dai ministeri di scarso peso che sono stati affidati ai loro elementi e nonostante siano stati proposti proprio da Beppe Grillo, i tecnici Giovannini e Cingolani, non vengono percepiti come facenti parte del M5S.

Ultime notizie, Mario Draghi a lavoro su programma

In vista dei passaggi parlamentari per chiedere la fiducia, il premier Mario Draghi sta lavorando insieme ai suoi ministri al programma di governo ed alla scelta dei nomi per completare la struttura. Per quanto riguarda i posti da sottosegretario, il Partito democratico ha intenzione di chiedere l’entrata di donne, anche per equilibrare la compagine ministeriale decisamente maschile. I punti salienti del programma erano stati già elencati da Draghi nelle consultazioni con i vari gruppi ed ora si tratta di tradurli in pratica. Intanto cresce il numero dei parlamentari che sono intenzionati a non dare la fiducia ed oltre a Fratelli d’Italia anche alcuni esponenti di Leu, che fa parte del governo, sono intenzionati a dare il voto contrario.

Ultime notizie, le misure contro la pandemia

Mentre nei giorni scorsi si era parlato di una riapertura da oggi degli impianti sciistici, la decisione definitiva è quella di mantenere tutto chiuso per evitare affollamenti, specialmente negli impianti di risalita. Il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi ha parlato con il ministro Speranza per richiedere un lockdown totale a causa del proliferare delle varianti del virus che stanno avendo sempre maggiore diffusione sul territorio italiano.

Ultime notizie, dalla Prada Cup alla Serie A

La giornata sportiva si è aperta nelle prime ore di ieri con le due regate della Prada Cup, che si svolge in Nuova Zelanda e che hanno visto il successo della barca italiana, Luna Rossa, che con questi due successi si è portata sul punteggio di 4 a 0 nella serie ed è vicina a quota 7, quella con la quale si vince questa finale e si approda a giocarsi l’America’s Cup. Nel pomeriggio via al calcio di Serie A con il successo nell’anticipo dell’ora di pranzo della Roma che ha battuto l’Udinese, mentre nel pomeriggio sono arrivati il successo interno della Sampdoria sulla Fiorentina e quello esterno dell’Atalanta a Cagliari. Nella gara di ieri sera a San Siro l’Inter, impegnata contro la Lazio, ha battuto 3 a 1 i biancocelesti e conquistato il sorpasso sul Milan che era stato battuto a sorpresa a La Spezia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA