ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Governo, Fico ha fallito, ora Draghi (3 febbraio)

Il bollettino sui casi di coronavirus in Italia vede una risalita dei nuovi casi che sono 9.660, ma l’alto numero di tamponi effettuati, 244.429 fa calare il tasso di positività sino al 3,95%. Torna a salire invece il numero dei morti che nelle ultime 24 ore sono stati 499. Numeri in calo anche per le terapie intensive con 38 ricoverati in meno, mentre salgono i ricoveri ordinari, oggi 19 in più rispetto al giorno precedente. Aumenta anche il numero delle persone dimesse o guarire che sono state 18.976 con gli attualmente positivi che scendono di 9.824 unità con un totale ad oggi di 437.765

Ultime notizie, le trattative per la formazione del governo

Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati è salito al Quirinale dal presidente Mattarella per riferire del fallimento del suo tentativo di mediazione. Gli ex alleati di governo dopo una lunga serie di trattative hanno concluso il tavolo senza aver trovato l’accordo. Con Italia Viva che si è opposta su alcune questioni del programma ed anche su alcuni nomi di nuovi ministri. Da quanto traspare dalle dichiarazioni, Renzi sembra pronto ad appoggiare un governo istituzionale, mentre dal Partito Democratico gli viene mossa l’accusa di aver “rotto” con tutti gli alleati. Intanto ci sono movimenti anche all’interno del M5S con il deputato Carelli che lascia il gruppo ed intende formare un nuovo mini partito di centro in opposizione al governo. Le forze del centrodestra tornano all’attacco chiedendo nuovamente di andare al voto per formare un nuovo parlamento. Alle 12 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà Mario Draghi, probabilmente per conferirgli un mandato per formare un governo tecnico.

Ultime notizie, condannato in Russia Aleksey Navalnyj

Un tribunale moscovita ha inflitto una condanna a 3 anni e 6 mesi a Aleksej Navalnyj, l’oppositore del presidente Putin che ha già scontato 10 mesi agli arresti domiciliari e dovrà scontare in carcere il resto del periodo detentivo inflittogli. Alla notizia della condanna a Mosca si sono avute delle proteste e circa 200 persone che sostengono Navalny sono state fermate. Il dissidente è stato condannato per violazione della libertà vigilata alla quale era sottoposto. Nell’aula del tribunale, al momento della lettura della sentenza, erano presenti anche alcuni diplomatici stranieri e Mosca ha definito questa presenza una “interferenza”. Il dissidente ha definito questa condanna “un tentativo di Putin di spaventare i russi”. L’arresto del blogger antigovernativo è avvenuto nello scorso mese di gennaio al momento del suo rientro in patria dalla Germania.

Ultime notizie, confessa l’ex fidanzato della ragazza uccisa in Salento

Sonia di Maggio, la ragazza di 29anni che è stata uccisa nel Salento a colpi di coltello è stata assassinata dall’ex fidanzato, che dopo essere stato fermato dalle forze dell’ordine ha confessato l’omicidio. Si tratta di un 39enne, Salvatore Carfora, che già in passato aveva minacciato di morte la ragazza. Decisiva è stata la testimonianza dell’attuale fidanzato di Soni di Maggio, anche lui aggredito nella serata di ieri nella città di Minervino, in provincia di Lecce. Salvatore Carfora di Torre Annunziata, era uscito la scorsa estate dall’ospedale psichiatrico di Aversa e negli ultimi tempi faceva il parcheggiatore abusivo.

Ultime notizie, crollato un costone di roccia ad Amalfi

Grande paura questa mattina ad Amalfi dove un costone di roccia è crollato sulla strada statale 63 in località Vagliendola, provocando anche l’interruzione del traffico verso la famosa Costiera. Molte le abitazioni isolate, ma la frana non ha provocato vittime. La capitaneria di porto ha utilizzato delle imbarcazioni per garantire il ritorno a casa degli studenti. Secondo alcuni testimoni prima della frana si è sentito un forte boato. Il crollo del costone dovrebbe essere una conseguenza del maltempo che ha colpito a lungo la zona.



