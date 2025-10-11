Le ultime notizie di oggi con il presidente francese Macron che ha nominato di nuovo Lecornu premier, quindi il Nobel per l pace e non solo

Le ultime notizie di oggi le apriamo con gli sviluppi della crisi di governo in Francia e con il presidente francese Emmanuel Macron che ha rinominato – un po’ a sorpresa – Sebastien Lecornu come primo ministro.

L’annuncio è arrivato nella serata di ieri dopo che l’Eliseo ha meditato il da farsi per una settimana. Lecornu, attraverso X, ha fatto sapere di accettare l’incarico.

Ultime notizie, il premio Nobel per la Pace 2025

Il Premio Nobel per la Pace 2025 non è andato al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, così come speravano i suoi sostenitori dopo la fine della guerra a Gaza, ma alla venezuelana María Corina Machado. Si tratta di un’ingegnere, politica e soprattutto attivista, da anni spina nel fianco della dittatura di Maduro. Nata nel 1967 in una famiglia venezuelana, dopo aver intrapreso il percorso di studi ha iniziato la sua attività in difesa dei diritti umani, concentrandosi in particolare sull’aiuto ai bambini più poveri.

È stata quindi eletta nel 2011, candidata che ha ricevuto più voti in assoluto presso l’Assemblea nazionale, mentre nel 2023, dopo le presidenziali, è stata bandita dalla politica con una mossa ovviamente illegale. Il Comitato norvegese del Nobel ha deciso di insignirla del premio per il suo contributo, con cui ha cercato di diffondere i principi democratici in Venezuela e la difesa dei diritti umani, in un contesto molto complicato.

Ultime notizie, le novità sul caso di Garlasco

Continua l’indagine sull’omicidio di Garlasco e, nel contempo, si allarga quella di Brescia, che sta indagando sul presunto caso di corruzione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Stando a quanto riferito ieri dal Corriere della Sera, la Guardia di Finanza avrebbe controllato anche i conti delle due sorelle Cappa, Paola e Stefania, cugine di Chiara Poggi, spesso e volentieri “tirate in ballo” nella vicenda ma mai indagate.

La GdF bresciana sta quindi controllando una serie di movimentazioni bancarie su diversi soggetti, fra cui anche Fabio Lambertucci, il giudice per le indagini preliminari che archiviò l’indagine del 2017 su Andrea Sempio, condotta da Venditti. Al centro della nuova indagine resta il pizzino trovato in casa dei Sempio, in cui c’è scritto Venditti, Gip, Archivia x 20 e 30, parole che, secondo chi indaga, potrebbero essere la prova della corruzione, ma non secondo l’avvocato Lovati, legale penalista di Andrea Sempio, secondo cui quei numeri non è detto facciano riferimento a delle cifre. In casa dei genitori dell’indagato è stato infatti trovato anche un altro biglietto contenente un elenco con delle cifre espresse in migliaia accanto ai nomi di Lovati e Garofano, che rappresenterebbero i pagamenti nei loro confronti.



Ultime notizie, la situazione in Medio Oriente

È cominciata la prima fase del cessate il fuoco e dell’accordo di pace fra l’esercito di Israele e Hamas. Nella giornata di ieri le Forze di difesa israeliane hanno completato la prima parte del ritiro, portandosi dietro la cosiddetta “linea gialla” entro mezzogiorno. Ad annunciarlo è stato Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti, citando il Centcom, il Comando centrale degli Stati Uniti, e specificando che, nel contempo, è iniziata la fase di 72 ore entro cui Hamas dovrà liberare tutti gli ostaggi israeliani trattenuti da due anni a questa parte, così come concordato.

I ribelli palestinesi hanno fatto sapere che non daranno adito a Israele per interrompere il cessate il fuoco e, a riguardo, il primo ministro Netanyahu ha spiegato che, se il piano non verrà rispettato, a quel punto l’esercito tornerà a usare la forza: “Se tutto questo sarà raggiunto nel modo più semplice sarà fantastico, altrimenti bisognerà raggiungerlo in quello più difficile”, ha aggiunto il primo ministro israeliano.

Ultime notizie, la morte di Maria Cristina Gallo

È purtroppo morta la cinquantaseienne siciliana di Mazara del Vallo, Maria Cristina Gallo, che ha denunciato più volte pubblicamente dei ritardi nella consegna degli esami istologici dopo che, tramite biopsia, aveva scoperto di avere un tumore al quarto stadio. Il referto le fu infatti consegnato otto mesi dopo aver fatto le analisi, quando il quadro clinico era ormai compromesso, e, dopo la sua denuncia, è stata aperta un’indagine nei confronti di dieci medici.