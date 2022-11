Ultime notizie/ Ultim’ora oggi governo: in arrivo 10 miliardi per bollette e famiglie

Cresce il tesoretto a disposizione del governo per il decreto bollette e la legge di bilancio. Come si legge sul sito dell’agenzia Ansa, grazie all’andamento del Pil superiore alle attese, dovrebbero esservi delle risorse aggiuntive a disposizione del governo e degli italiani. Stando a quanto spiegato da Antonio Tajani, ministro degli esteri e vicepremier, l’esecutivo sarebbe pronto a mettere sul piatto fra i 7 e i 10 miliardi di euro per dare priorità “ai sacrifici di famiglie e imprese”.

DECRETO ANTI-RAVE PARTY/ "Meglio modificare l’art. 633 del codice penale"

Ovviamente la cifra ufficiale è ancora in corso di calcolo, e al ministero dell’economia attualmente regna il massimo riserbo, ma secondo le ipotesi pare che il tesoretto lasciato dal governo precedente a firma Mario Draghi possa aumentare di almeno 5 miliardi di euro. I numeri verranno certificati dalla Nadef, la nota di aggiornamento di economia e finanza, che è attesa nella giornata di domani, venerdì 4 novembre, in consiglio dei ministri, e che varerà anche la Relazione sull’aggiustamento di bilancio.

CAOS MIGRANTI/ “Richiamo a Ong e Stati di bandiera, sui confini l’Italia avverte l’Ue”

Ultime notizie, Letizia Moratti si è dimessa da regione Lombardia

Come già si ipotizzava settimane fa, Letizia Moratti, si è dimessa da regione Lombardia. La vicepresidente e assessore al welfare ha deciso di fare ieri un passo indietro: “Di fronte al venir meno del rapporto di fiducia con il Presidente Attilio Fontana, annuncio la decisione di rimettere le deleghe di vicepresidente e di assessore al Welfare di Regione Lombardia”, questo quanto fatto sapere tramite una nota dalla stessa Letizia Moratti. “Per rispetto dei cittadini – ha aggiunto l’ormai ex vicepresidente lombarda – con senso di responsabilità ed in considerazione del delicato momento socio-economico del Paese, ho atteso l’esito delle elezioni politiche e la formazione del nuovo Governo per rendere nota la mia posizione”. Per Moratti si tratta di “un forte segnale rispetto alle lentezze e alle difficoltà nell’azione di questa Amministrazione, che a mio avviso non risponde più all’interesse dei cittadini lombardi”. Una scelta “di chiarezza di cui mi faccio pienamente carico, anche in considerazione dei provvedimenti contraddittori assunti in materia di lotta alla pandemia”.

TERREMOTO OGGI ASCOLI PICENO M 3/ Ingv ultime notizie, epicentro a Casaregnano

Ultime notizie, giuramento dei Sottosegretari, Meloni: “Non sto qui a sopravvivere”

Nella giornata di ieri, come previsto, è scattato il giuramento per i 39 sottosegretari, fra cui 8 viceministri, del nuovo governo Giorgia Meloni. La presidente di Fratelli d’Italia ha commentato: “Questa avventura sarà lunga, speriamo, difficile, sicuro, e speriamo entusiasmante e lo sarà solo quando riusciremo a dare risposte ai cittadini ad è per quello che siamo qui”. E ancora: “Ricordate che ci sono decine di milioni di persone il cui benessere la cui serenità dipendono in buona parte da quello che riusciamo a fare noi”.

Giorgia Meloni, come si legge su TgCom24.it, ha parlato anche di Europa, spiegando: “La mia idea di Europa è quella di un’Europa confederale in cui viga il principio di sussidiarietà”, scrivendo nell’ultimo libro di Vescpa. Poi ha aggiunto: “L’unico vero vantaggio che ho rispetto agli altri è che non lavorerò per restare in questo posto. Non sto qui per sopravvivere guardando i sondaggi. Tra cinque anni io non voglio essere rieletta a ogni costo. Se non hai niente da perdere – ha infine concluso in merito ad un suo possibile successo – puoi tirare di più la corda. Per fare le cose devi rompere gli schemi; se vivi nel terrore di non essere rieletta, sei destinata a non combinare niente”.

Ultime notizie, morto l’ingegner Forghieri

Lutto nel mondo della Formula 1 ed in particolare della Ferrari. E’ morto all’età di 87 anni Mauro Forghieri, ex direttore tecnico della stessa rossa di Maranello, vincitore di sette titoli costruttori e di quattro piloti, per un totale di ben 54 gran premi vinti. Dalla sua penna e dalla sua mente geniale, sono usciti bolidi come la 313 di Niki Lauda e Jody Schecktyer campione del mondo negli anni ’70, ma anche la Ferrari 156 F1-63 di John Surtees, sua prima auto vincente nel 1963 in Germania.

Entrò in Ferrari nel 1961 e ci rimase fino al 1987, per poi lavorare per Lamborghini e Bugatti, e rimanendo nel Circus fino ai primi anni ’90. Numerosi coloro che lo hanno voluto ricordare nella giornata di ieri, a cominciare Luca Cordero di Montezemolo, presidente Ferrari dal ’91 al 2014, “Con Mauro Forghieri non solo scompare uno dei più grandi tecnici italiani, apprezzato in tutto il mondo, ma anche un amico e un collaboratore con cui ho condiviso anni meravigliosi e indimenticabili successi sportivi. Sono vicino alla sua famiglia e sentirò molto la sua mancanza”.

Ultime notizie, donna gravissima dopo un investimento a Milano

Una donna di 66 anni che stava transitando in bicicletta nella zona dei Bastioni di Porta Nuova a Milano, è stata investita da una betoniera che le ha causato gravissime ferite e si trova attualmente ricoverata nell’ospedale di Niguarda. L’incidente è accaduto poco prima delle 11.00 di ieri e subito dopo sono accorsi sia i soccorritori che i vigili urbani. Le cause dell’investimento da parte della betoniera sono ancora da accertare. Nell’incidente la bicicletta sulla quale si trovava la donna è rimasta sotto le ruote della betoniera. Nel pomeriggio il messo pesante è stato spostato grazie all’intervento di una gru.

Ultime notizie, nel centro di Barletta assaltato un furgone portavalori

Nella mattinata di ieri intorno alle 9.00 un commando armato costituito da 4 persone, ha assaltato un furgone porta valori che si trovava davanti ad un ufficio postale. Prima dell’assalto è stata data alle fiamme un’autovettura che era stata posizionata di traverso sulla strada. Il bottino dell’operazione è stato di circa 100mila euro e l’assalto ha provocato anche dei malori tra le persone, in larga parte pensionati, che si trovavano in coda nelle vicinanze dell’ufficio postale. Dopo la rapina sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio.

Ultime notizie, riprendono i trasporti del grano dall’Ucraina

La Russia ha confermato che i trasporti del grano e degli altri cereali dall’Ucraina riprendono attraverso le rotte del Mar Nero. Una decisione che fa rientrare le preoccupazioni per un aumento dei prezzi dei prodotti derivati dal grano e che è stata appresa con molto favore dalle Nazioni Unite come ha commentato anche il segretario generale Guterres.











© RIPRODUZIONE RISERVATA