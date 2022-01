Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, governo pensa a obbligo vaccinale per i lavoratori

Secondo Nino Cartabellotta, numero uno della Fondazione Gimbe di Milano, se i contagi di covid causati dalla variante Omicron dovessero continuare su questa falsa riga, nel giro di breve tempo avremo circa due milioni di positivi in Italia. “Al crescere dei nuovi casi di Covid-19 non corrisponde un parallelo incremento dei ricoveri” ma “con questo tasso di crescita dei casi rischiamo comunque di intasare gli ospedali perché si può arrivare a 2 milioni di positivi”, le parole di Cartabellotta rilasciate ieri ai microfoni del programma ‘L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. Stando al presidente della Gimbe bisognerebbe fare di più: “Tutte le misure messe in campo finora dal governosono una sommatoria di pannicelli caldi che non riescono a rallentare la circolazione del virus”, consigliando maggiore smart working per i lavoratori ove possibile. E ancora: “Se la congestione degli ospedali è meno veloce, però comunque l’impatto c’è e con questo tasso di crescita rischiamo di arrivare a 2 milioni di positivi e se anche il tasso dei ricoveri fosse l’1% avremmo 20mila persone in ospedale”. Intanto nella giornata di domani si terrà un consiglio dei ministri per valutare l’estensione dell’obbligo vaccinale a tutti i lavoratori.

E’ morto nella giornata di ieri Gianni Celati, scrittore, critico letterario e traduttore. Aveva 84 anni e si era trasferito dal 1989 in Inghilterra, precisamente a Brighton, dove è appunto deceduto. Docente universitario e “influencer” della cultura negli anni 70, lo scorso mese di settembre si era rotto il femore dopo una brutta caduta, e le sue condizioni fisiche, già non proprio perfette (era malato da tempo), erano peggiorate: “Con dolore – ha commentato il ministro della Cultura, Dario Franceschini – apprendo della scomparsa di Gianni Celati, un grande intellettuale del Novecento, un autore mai banale, uno straordinario traduttore che ha studiato con maestria la lingua italiana e le sue sonorità. È un giorno triste per la letteratura e per il nostro paese che perde anche un attento osservatore che ha saputo raccontare con semplicità l’Italia meno conosciuta, l’Italia dell’altrove. Mi stringo ai familiari e agli amici di Gianni Celati”.

Ultime notizie, Bolsonaro ricoverato d’urgenza

Il presidente del Brasile, Javier Bolsonaro, è stato ricoverato d’urgenza nella mattinata di ieri. Il capo dello stato verdeoro si trova presso la struttura ospedaliera di Vila Nova Star, a sud della metropoli di San Paolo, per una sospetta occlusione intestinale. Bolsonaro ha manifestato dei dolori addominali durante le vacanze natalizie a Santa Caterina, e come riferito dall’emittente americana Cnn, citando il medico Antonio Luiz Macedo, si è optato per il ricovero. Macedo è stato colui che ha operato il presidente brasiliano subito dopo l’accoltellamento a seguito della campagna elettorale del settembre di quattro anni fa. Il capo di stato è volato in elicottero presso l’ospedale di San Paolo assieme alla moglie Michelle a alla figlia Laura. Non è la prima volta che Bolsonaro viene ricoverato dopo l’attentato visto che già il 14 luglio del 2020 finì in ospedale per curare una subocclusione intestinale.

Il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha proposto di prolungare le vacanze natalizie delle scuole di altri 20/30 giorni, di modo da permettere ai contagi di scemare, evitando così il rientro in classe da lunedì 10 gennaio. “Nel quadro attuale di diffusione del contagio fra i giovanissimi – le parole del governatore campano rilasciate ieri – mi parrebbe una misura equilibrata e di grande utilità il semplice rinvio del ritorno a scuola. Prendere 20-30 giorni di respiro, consentirebbe di raffreddare il picco di contagio – che avrà a gennaio probabilmente un’altra spinta – e di sviluppare, in questi giorni, la più vasta campagna di vaccinazione possibile per la popolazione studentesca”. L’ex sindaco di Salerno ha aggiunto e concluso: “Non sarebbe di certo una misura ideale ma consentirebbe di riprendere a breve le lezioni in presenza con maggiore serenità per gli alunni, per le famiglie, per il personale scolastico”. La proposta va contro il diktat del governo secondo cui la scuola deve tornare in presenza passate le festività natalizie: oggi, a riguardo, previsto un incontro fra il Miur e i sindacati.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Crescono i numeri dei contagi rispetto alle 24 ore precedenti, da 61.046 a 68.052, ma il contemporaneo aumento dei tamponi effettuati fa calare il dato del tasso di positività al 15,2% dopo che ieri era stato del 21,9%. In aumento anche i decessi che salgono di 7 unità raggiungendo quota 140. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva vede un incremento di 32 unità, mentre quello dei ricoveri ordinari sale di 577. A livello territoriale il maggior numero di nuovi casi è stato registrato in Lombardia con 13.421, seguita dall’Emilia Romagna e dalla Toscana. In totale nel nostro paese gli attualmente positivi hanno raggiunto la cifra di 1.125.052.

Ultime notizie, focolaio di coronavirus a bordo della Msc Grandiosa

120 persone positive imbarcate sulla nave da crociera Msc Grandiosa hanno iniziato a sbarcare ieri mattina dopo l’arrivo nel porto di Genova. Le misure di prevenzione prevedono che si rechino presso le proprie abitazioni, accompagnate in condizioni di sicurezza. Nessuno necessita di essere trasportato in ospedale, ma dovrà essere comunque osservato il periodo di quarantena. La Msc Grandiosa era partita da Marsiglia e doveva fare tappa successivamente anche nei porti di Civitavecchia e Palermo e poi recarsi a malta. I contagiati sono stati infettati a bordo e dal momento della scoperta della positività sono restati isolati all’interno delle rispettive cabine. Sempre nel porto ligure sbarcheranno anche i passeggeri non contagiati, mentre restano a bordo gli uomini dell’equipaggio.

Ultime notizie, il covid e la zona arancione

In totale in Italia sono 11 i comuni, tutti nella regione Calabria, che sono già entrati nella zona arancione. A livello regionale la prima che rischia di passare nella stessa zona è la Liguria. Con questo passaggio entrano in vigore le relative norme, che penalizzano soprattutto le persone non vaccinate. Chi non è in possesso del “green pass rafforzato” infatti, non potrà accedere a ristoranti e bar ed altri locali al chiuso dove si svolgano eventi con possibili assembramenti, consumo di cibo e concerti. Per quanto riguarda gli spostamenti, l0uscita dal proprio comune di residenza è consentita solo con il Green Pass rafforzato, mentre per gli altri occorre una valida giustificazione come ad esempio spostamenti per lavoro. Quest’ultima regola potrebbe subire ulteriori variazioni nei prossimi giorni.

Ultime notizie, a Torre del Greco, fermata la madre del bambino morto in mare il 2 gennaio

Nella tarda serata del 2 gennaio, un bambino di 2 anni è morto per annegamento a Torre del greco e ieri la madre ha confessato di averlo ucciso. L’interrogatorio della donna, madre anche di una figlia più grande, si è svolto presso la caserma dei carabinieri e ha visto come protagonista anche il marito. Il corpo del bambino era stato recuperato da un giovane che si era gettato in mare nel tentativo di salvarlo.

Ultime notizie, accordo per il prezzo calmierato per le mascherine Ffp2

Siglata l’intesa tra i rappresentanti delle farmacie e il Generale Figliuolo, il prezzo “calmierato” delle mascherine Ffp2 sarà di 75 centesimi l’una. Questo tipo di mascherina, che garantisce una percentuale molto più alta di protezione rispetto a quelle chirurgiche, deve essere obbligatoriamente indossata in alcune situazioni identificate nell’ultima disposizione governativa e per questo è stato trovato un accordo per calmierare i prezzi. Le mascherine Ffp2 si devono usare negli stadi e nei palasport in occasione delle manifestazioni sportive, nei cinema e nei teatri ed anche dove viene eseguita musica dal vivo. Inoltre il loro uso è obbligatorio a bordo dei mezzi di trasporto sia su rotaia che su strada ed anche per i mezzi aerei e navali.

Ultime notizie, le elezioni per il nuovo Presidente della Repubblica

Nella giornata di oggi il Presidente della Camera annuncerà la data nella quale si terrà la prima votazione per eleggere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale. La data probabile sembra il prossimo 24 gennaio. Intanto proseguono le discussioni per mettere a punto i protocolli anti covid in occasione delle votazioni, prevedendo anche una possibile chiamata nominativa con soli 200 elettori ammessi in contemporanea nell’aula di Montecitorio.



