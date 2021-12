Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Graziano Mesina arrestato: era latitante da 17 mesi

Finisce la fuga di Graziano Mesina, bandito sardo noto anche come Grazianeddu. Il 79enne criminale era scappato il 2 luglio di un anno fa, 2020, poco prima di presentarsi in carcere per scontare una pena di 24 anni con l’accusa di traffico internazionale di droga. Graziano Mesina si era dato alla macchia, e in questi diciassette mesi non è stato appunto ritrovato fino alla scorsa notte, quando le forze dell’ordine lo hanno catturato e quindi ri-condotto dietro le sbarre. Per Graziano Mesina si tratta di un ritorno in carcere, visto che aveva già passato in galera 40 anni, prima di ricevere la Grazia, poi revocata dopo la sentenza della Cassazione di un anno fa. L’ex Primula rossa è considerato il bandito più famoso di tutta la Sardegna.

Scivola nel giallo la nostra penisola, a causa dell’aumentare dei casi di covid, ma soprattutto del numero di ricoverati dopo aver preso il coronavirus. Crescono quindi i posti letto occupati in terapia intensiva nonché in area medica, e ciò ha fatto scattare l’allarme in alcune regioni, che a partire da lunedì prossimo, per la settimana di Natale, entreranno in zona gialla. Come preannunciato dal governatore Zaia negli scorsi giorni, il Veneto verrà “declassato”, così come la Liguria, le Marche e la provincia autonoma di Trento, andando così ad aggiungersi al precedente gruppo di gialle composto da Calabria, Friuli-Venezia Giulia e provincia di Bolzano. La situazione resta tutto sommato positiva, soprattutto se guardiamo ai dati di un anno fa di questi tempi quando tutta Italia era colorata di rosso e arancione, con lockdown e coprifuoco vari. In ogni caso i contagi stanno continuando ad aumentare e ad oggi è difficile capire fino a che punto arriveranno.

Ultime notizie, Costa: “Da marzo-aprile vaccino agli under 5”

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha annunciato l’arrivo del vaccino anti covid per la fascia under 5 a partire dalla primavera 2022. Parlando nella giornata di ieri con i microfoni di SkyTg24 ha spiegato: «È ragionevole pensare che a marzo-aprile ci possa essere un vaccino anche per gli under 5». E ancora: «La scienza ogni giorno procede. È ragionevole che a marzo aprile ci saranno evidenze scientifiche che creeranno condizioni sufficienti per far esprimere gli enti regolatori. Sapremo allora se ci sarà un vaccino disponibile anche in quella fascia di età. Ovviamente attendiamo con fiducia perché significherebbe avere uno strumento in più per combattere questa pandemia». Ricordiamo che a partire da questa settimana, precisamente da giovedì 16 dicembre, sono scattate le somministrazioni per la fascia di età 5-11 anni.

Dal prossimo mese, gennaio 2022, in Italia dovrebbe giunge la famosa pillola anti-covid, quella che ad oggi è considerata una delle cure più efficaci una volta affetti da covid. A spiegarlo ieri è stato Guido Rasi, ex dirigente dell’Ema nonché attuale consigliere del commissario covid Figliuolo, parlando con i microfoni di SkyTg24.it: “Pillola anti covid? Probabilmente da gennaio. L’Ema ha dato il via libera, il farmaco della Pfizer sembra molto utile rispetto al molnupiravir”. Al momento è stata approvata la pillola della Merck, appunto il molnupiravir citato da Rasi, ma a dare risultati più confortanti sembrerebbe essere la pillola della Pfizer. Ricordiamo che non si tratta di sostituti del vaccino ma di cure, ovvero, farmaci da assumere solo una volta che si è preso il virus.

L’aumento della curva dei contagi continua con i 28.632 nuovi casi di ieri, a fronte di 669.160 tamponi effettuati, con il tasso di positività che è salito sino al 4,7%. I decessi nella giornata di oggi sono stati 120. Aumentano anche i ricoverati nei reparti ordinari con 182 in più rispetto al giorno precedente e 7.520 in totale. I casi odierni sono il numero più alto registrato dal 27 novembre del 2020. Per quanto riguarda le terapie intensive l’aumento rispetto al giorno precedente è stato di 6 unità con un totale di 923.

Due bambini di 4 e 2 anni, fratello e sorella, sono morti carbonizzati a causa di un incendio che è divampato in un campo nomadi a Stornara, nel foggiano, bruciando alcune baracche. In una di queste sono stati scoperti i cadaveri dei due piccoli. Le prime ipotesi sulle possibili cause dell’incendio parlano di un braciere artigianale, ricavato utilizzando un bidone vuoto nel quale si conserva solitamente l’olio, dal quale sarebbero partite le fiamme. I bambini al momento dell’incendio si trovavano da soli perché il padre si era recato a lavorare mentre la madre era in bagno, ed ha ritrovato i corpi carbonizzati dei figli dopo essere tornata alla baracca.

I dati della settimana relativi all’epidemia di coronavirus segnalano che l’indice Rt oggi è di 1,13, scendendo, seppure di poco, dall’1,18 che si era registrato nella settimana scorsa. In salita invece ancora l’incidenza, che oggi è di 241 casi su 100mila abitanti, in netto rialzo rispetto ai 176 di fine settimana scorsa. I dati sono stati resi noti dalla cabina di regia che ha definito anche il passaggio in zona gialla dal prossimo lunedì per tre regioni, il Veneto, con il governatore Zaia che ha anche introdotto restrizioni regionali come le mascherine all’aperto, le Marche e la Liguria, oltre che per la provincia autonoma di Trento. Per quanto riguarda la settimana successiva sono a rischio altre due regioni, la Lombardia e l’Emilia Romagna, molto vicine a superare i limiti per il passaggio di colore. I dati della cabina di regia dicono inoltre che i casi rilevati mediante il tracciamento sono in diminuzione in percentuale con il 31% a fronte del 34%.

Un incendio, forse di origine dolosa, secondo quanto ha dichiarato la polizia locale, ha colpito un edificio nella città giapponese di Osaka. L’incendio è stato molto grave e finora si contano 27 morti. L’edificio nel quale si è sviluppato l’incendio si trova in uno dei quartieri della zona commerciale e grazie all’intervento immediato dei vigili del fuoco è stato subito domato.

Papa Francesco ha compiuto ieri 85 anni ed è entrato nella lista dei 10 pontefici più longevi della storia. Nella scorsa estate aveva anche subito un intervento chirurgico molto delicato al colon, che ha superato molto bene, visto che successivamente ha effettuato due viaggi pastorali in Slovacchia ed in Grecia. La durata del suo pontificato non è ancora certa, ma con grande probabilità uno degli ultimi atti del pontefice sarà l’istituzionalizzazione del Papa emerito. In futuro sembrano poter essere effettuati altri viaggi con destinazione Libano e Sudan.



