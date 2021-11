Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Green pass: governo valuta riduzione durata

E’ stato rilasciato nella giornata di ieri Alberto Livoni, operatore umanitario originario dell’Emilia, che era stato arrestato in Etiopia nella giornata di sabato scorso, accusato di aver dato dei soldi ad un gruppo terroristico locale. A dare la notizia, facendo tirare un sospiro di sollievo ai famigliari dello stesso Livoni, e nel contempo agli italiani, è stata l’associazione Volontariato internazionale per lo sviluppo, per cui lo stesso operatore si trovava ad Addis Adeba. “Finalmente siamo lieti di comunicare – ha fatto sapere il Vis attraverso apposito comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell’associazione – il rilascio del nostro collega Alberto Livoni, trattenuto in stato di fermo in Etiopia negli scorsi giorni. L’operazione condotta dall’Ambasciata Italiana in Etiopia, a cui va il nostro ringraziamento per l’instancabile impegno, ha portato oggi a rilasciare l’operatore VIS italiano in buone condizioni”. Ancora in cella altri due cooperanti, di conseguenza il Vis scrive: “restiamo in apprensione per i due operatori VIS locali ancora trattenuti in stato di fermo, continuiamo a seguire la loro situazione auspicando anche per loro l’immediato rilascio”.

Il governo, alla luce dei nuovi dati emersi circa la vaccinazione anti covid, e la protezione contro il virus che dopo sei mesi cala in maniera significativa, sta valutando se ridurre o meno la validità del green pass, che al momento dura un anno, 12 mesi. Alla luce di quanto sottolineato dall’Iss, l’istituto superiore di sanità, appare un controsenso che il passaporto vaccinale duri il doppio rispetto alla protezione del vaccino, di conseguenza, è probabile che a breve venga attuata una modifica. La durata perfetta sarebbe proprio di sei mesi, ma sembra che l’esecutivo stia spingendo per una mediazione, arrivando quindi ad una validità di nove mesi dal completamento della vaccinazione. La sensazione è che le novità potrebbe essere ufficializzate a breve, sicuramente prima del 31 dicembre 2021, quando scadrà lo stato di emergenza, che nel contempo dovrebbe venire prolungato almeno fino alla prossima primavera 2022. Nel bollettino di ieri del coronavirus i nuovi casi di contagio registrati sono stati 7.569, in leggero caso come numeri assoluti, ma con un aumento del tasso di positività all’1,7%. Le vittime sono state invece 36 con un calo rispetto a ieri. Aumentano di 5 unità i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Intanto in una intervista, il sottosegretario del Ministero della Salute ha tranquillizzato gli italiani dicendo che per Natale non ci saranno restrizioni con la campagna di vaccinazione che sta avendo un effetto positivo del punto di vista dei numeri.

Ultime notizie, il discorso del Papa durante la messa per la Giornata mondiale dei poveri

Sono decisamente meritevoli d’attenzione le dichiarazioni rilasciate ieri da Papa Francesco presso la basilica di San Pietro, in occasione della messa celebrata per la Giornata mondiale dei poveri. Il Santo Padre si è rivolto ai fedeli ed in particolare alla Chiesa, chiedendo azioni concrete fin da subito, da oggi, e non l’immobilità sperando che le cose migliorino o che qualcun’altro si muova per noi “Chiediamoci a questo punto – un passaggio delle parole di Bergoglio – che cosa è richiesto a noi cristiani? Di nutrire la speranza di domani risanando il dolore di oggi. La speranza che nasce dal Vangelo, infatti, non consiste nell’aspettare passivamente che un domani le cose vadano meglio, ma nel rendere oggi concreta la promessa di salvezza di Dio. Oggi, ogni giorno. La speranza cristiana non è infatti l’ottimismo beato di chi spera che le cose cambino e nel frattempo continua a farsi la sua vita, ma è costruire ogni giorno, con gesti concreti, il Regno dell’amore, della giustizia e della fraternità che Gesù ha inaugurato”.

Altra giornata di maltempo in Italia, ed in particolare nella regione Sardegna, dove una vera e propria bomba d’acqua ha provocato danni e disagi. La Protezione civile aveva diramato per la giornata di ieri un’allerta di colore giallo per l’isola, ma visto il peggioramento delle condizioni atmosferiche si è deciso di passare all’arancione. “Il maltempo ha investito in pieno tutto il Sulcis – le parole rilasciate ai microfoni dell’agenzia Ansa da parte del direttore generale della Protezione civile Regionale, Antonio Belloi – i quantitativi di pioggia che avevamo previsto sono già caduti. Visto che continuerà a piovere in maniera diffusa su tutta l’Isola e vista la fragilità del territorio si è alzato il livello di allerta. Stiamo monitorando costantemente la situazione”. A causa delle violenti piogge che si sono abbattute sulla Sardegna, si è registrato anche un morto, un anziano che era stato dato inizialmente disperso nel Sulcis. Nel cagliaritano inondazioni e problemi di varia natura anche a Sarroch, nella vicina Villa San Pietro, e a Sant’Anna Arresi. Nell’abitato di Siliqua è crollata una casa che era già lesionata in precedenza. A causa degli allagamenti, nella città di Cagliari il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole. Altre zone italiane colpite duramente dal maltempo sono state il Salento e i dintorni di Genova e di Bologna dove si sono verificate anche delle frane. La linea ferroviaria che collega Porretta a Pisa ha subito delle interruzioni.

Si è chiusa ieri un’epoca per quanto riguarda il motociclismo ma in generale l’intero sport: Valentino Rossi ha corso la sua ultima gara. A Valencia il Dottore ha salutato tutti, terminando così la sua straordinaria carriera costellata di ben 9 titoli mondiali in tutte le categorie in cui ha corso, e facendo appassionare milioni di persone. Erano in 70mila ieri quelli che si sono presentati in Andalusia per omaggiare per l’ultima volta il loro beniamino: “Sono contento di aver fatto una bella gara – ha raccontato il numero 46 ormai ex Yamaha al termine del gp di ieri – ho chiuso nei 10 migliori piloti del mondo. Sono fiero delle mia ultima. Piano piano capirò che ho smesso – ha proseguito Valentino Rossi, che a breve diventerà papà visto che la sua compagnia, Francesca Sofia Novello è in dolce attesa – ma per ora la vivo solo come l’ultima della stagione. Mi sono trovato bene, magari smesso anche l’anno prossimo. Fare stage diving come Jim Morrison a Los Angeles era sempre stato il mio sogno – ha poi scherzato Rossi riferendosi al tuffo sulla folla – volevo farlo già al Mugello, ma temevo che non mi ritrovassero più”. Intanto, nel Gran Premio di Formula Uno corso in Brasile, grande impresa di Lewis Hamilton che partiva in decima posizione in griglia, ma è riuscito a vincere ed accorciare il distacco da Verstappen, che è comunque arrivato al secondo posto limitando la rimonta del pilota che ora insegue con 14 punti da recuperare sull’olandese.

Nella giornata di oggi prende il via il nuovo servizio di anagrafe digitale, per mezzo del quale i cittadini potranno scaricare 14 diversi certificati attraverso il collegamento con l’apposito sito. Stamani il primo certificato digitale è stato scaricato dal presidente Mattarella. I certificati di questo tipo non avranno l’imposta di bollo e questo si tradurrà in un risparmio per i cittadini. I ministri Colao e Lamorgese hanno dichiarato che con questo servizio i cittadini italiani avranno un rapporto migliore con le strutture.

Riguardo all’elezione del nuovo presidente della repubblica, che dovrà essere fatta nel mese di gennaio, Berlusconi in una intervista ha dichiarato che Draghi deve rimanere primo ministro fino al 2023, e che il successo del centrodestra, di cui fa parte Forza Italia, nelle elezioni politiche potrà avvenire se il gruppo sarà caratterizzato da un profilo liberale.

La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua a Vetere ha rinviato a processo 108 agenti di polizia per le violenze commesse all’interno del carcere adi danni di diversi carcerati. L’udienza preliminare del processo si terrà il 15 dicembre prossimo.



