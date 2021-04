Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Gregoretti, pm “No processo per Salvini” (11 aprile)

Nel caso della nave Gregoretti il PM ha richiesto il proscioglimento di Matteo Salvini, all’epoca ministro dell’Interno. Secondo il pubblico ministero non si è verificato il sequestro dei migranti che si trovavano a bordo della nave, con la decisione di Salvini che era condivisa da tutto il governo in carica. Salvini si è detto contento del nuovo sviluppo del procedimento che ha confermato quello che aveva sempre sostenuto, quindi ha nuovamente negato il sequestro di persona e ha ribadito che tutto si è svolto nel rispetto dei regolamenti sia nazionali che internazionali.

Vaccino Johnson & Johnson in arrivo in Italia/ 4 casi trombosi: Ema avvia valutazione

Ultime notizie, coronavirus: il bollettino odierno

Numeri in miglioramento riguardo all’epidemia del coronavirus, se si esclude il tasso di positività leggermente cresciuto con il 5,4% rispetto al 5,2% del giorno prima. Sui 320.892 tamponi processati, sono risultati 17.567 nuovi casi di positività al covid nell’ultimo bollettino, mentre i decessi sono scesi a 344. Il totale dei morti dall’inizio dell’epidemia è arrivato a 113.923, mentre le persone che sono attualmente positive sono 533.086, con un calo rispetto al giorno precedente di 3,276 unità. Importante anche la diminuzione che si sta registrando ormai da giorni riguardo ai ricoveri. La pressione sui reparti ospedalieri cala di 15 unità per quanto riguarda i reparti di intensiva e di 492 unità per quelli ordinari. I guariti nella data di ieri sono stati 20.483.

EMILIO FEDE RICOVERATO IN OSPEDALE/ Come sta? "Investito e operato, ho rischiato..."

Ultime notizie, la morte del Principe Filippo

Dopo le prime notizie divulgate ieri relativamente alla morte del Principe Filippo, sono emerse anche le sue ultime volontà, quelle di non morire in ospedale, con la regina che ha infatti dato l’ordine di lasciarlo negli appartamenti reali. Nella giornata di oggi continuano ad arrivare messaggi di cordoglio da parte di autorità, paesi esteri e persone comuni e sono state sparate delle salve di cannone in tutta l’Inghilterra in onore del principe. Per i suoi funerali, che si svolgeranno in forma privata. anche il nipote Harry e Megan Markle dovrebbero far ritorno dagli Stati Uniti.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni di oggi, 10eLotto, 10 aprile 2021

Ultime notizie, in arrivo il vaccino Johnson & Johnson

Sono in arrivo a fine prossima settimana le prime dosi del vaccino statunitense Johnson & Johnson, con le prime somministrazioni che dovrebbero iniziare il 18 aprile. Questo tipo di vaccino si somministra in dose unica e dovrebbe contribuire ad una efficace velocizzazione della campagna vaccinale in atto. La Regione Lazio ha deciso che le prime dosi disponibili saranno somministrate ai detenuti.

Ultime notizie: Emilio Fede ricoverato

L’ex direttore del TG4 Emilio Fede è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il giornalista ha voluto rassicurare tutti dicendo che il ricovero non è legato alle conseguenze del Covid, di cui ha sofferto a dicembre, ma si è trattato di una caduta dovuta ad un investimento da parte di un’auto. Emilio Fede festeggerà a giugno i 90 anni e nello scorso mese di novembre era stato ricoverato per Covid-19.

Ultime notizie, Conte incontra i senatori M5S

Con una riunione tenuta in videoconferenza, l’ex premier Giuseppe Conte si è confrontato con i senatori grillini mettendo sul tavolo quelle che lui ritiene le linee guida per il futuro del Movimento 5 Stelle, che dovrebbe guidare nei prossimi mesi, anche in vista delle elezioni amministrative che si terranno nella seconda parte dell’anno. Nella giornata di domani lo stesso incontro si terrà con i deputati del M5S. Uno dei leader del gruppo, Patuanelli, ha dichiarato che il confronto delle idee è senza dubbio positivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA