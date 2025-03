Ultime notizie, treni in ritardo per un guasto su linea Alta velocità

A causa di un guasto tecnico alla linea ferroviaria, la circolazione sulla linea dell’Alta velocità Roma Napoli risulta rallentata in queste ore. Lo ha annunciato Ferrovie, precisando che i tecnici sono già al lavoro per il ripristino della tratta e garantirne il completo funzionamento. Alla luce di questa situazione, i treni dell’Alta velocità potrebbero registrare ritardi. Ad esempio, alla stazione di Roma Termini si arriva a ritardi che sfiorano i 70 minuti, ma possono arrivare anche a 90 minuti. Il problema tecnico riguarda la linea vicina a Roma Prenestina e sono cominciati al mattino.

Ultime notizie, Khamenei replica a Trump

Botta e risposta a distanza tra Iran e Usa per l’accordo sul nucleare. Il presidente americano Donald Trump ha minacciato sanzioni sul petrolio, se la Russia dovesse sabotare i negoziati, e bombardamenti sull’Iran, se dovesse respingere la trattativa sul nucleare. Non si è fatta attendere la replica del leader supremo iraniano Khamenei, secondo cui gli Usa rischiano di ricevere un “duro colpo” in caso di bombardamenti all’Iran, come minacciato appunto da Trump.

Ultime notizie, Trump sulla guerra in Ucraina

Il presidente statunitense Trump ha parlato del suo rapporto con il leader russo dicendo che Putin conosce i motivi della sua arrabbiatura e che è pronto a proporre i dazi contro la Russia se non si raggiungerà una intesa. Nello stesso tempo ha detto che avrà un colloquio telefonico con Putin nel corso della settimana. Durante le sue dichiarazioni Trump ha parlato anche del rapporto con l’Iran, minacciando bombardamenti se non sarà raggiunto un accordo relativamente al nucleare. Un raid russo su Kharkiv ha causato la morte di 5 persone mentre Mosca ha denunciato che l’Ucraina ha intensificato i suoi raid contro i siti energetici russi.

Ultime notizie, 10 persone travolte da valanga in Val di Sole

Una valanga nevosa che si è staccata dalla quota di 3500 metri in Val di Sole, ha travolto un gruppo di 10 persone nelle vicinanze di un rifugio e due di loro sono state estratte in gravi condizioni. Si tratta di un uomo originario del Trentino di 53 anni di età e una donna 50enne veneta, che è stata ricoverata in ospedale a Trento in prognosi riservata, mentre la prognosi per l’uomo è di 30 giorni. La valanga ha colpito anche altri gruppi di alpinisti ma senza causare danni o ferimenti gravi.

Ultime notizie, grave incidente stradale a Brescia

Un uomo di 27 anni, che è risultato positivo all’esame dell’alcoltest, ha falciato ieri alle 8 cinque moto che si trovavano sulla statale 45bis a Prevalle in provincia di Brescia. I feriti sono tutti molto gravi e una donna potrebbe subire l’amputazione di una gamba. L’incidente è avvenuto all’altezza di una curva situata dopo un tunnel, con l’auto che ha falciato le moto che provenivano in senso opposto. Dopo l’alcoltest, che ha evidenziato dei valori doppi rispetto a quelli limite, è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari.

Ultime notizie, 19enne morto folgorato a Verona

Un ragazzo di 19 anni, Edoardo Mangano, è morto folgorato dopo essere salito sul tetto di un treno alla stazione di Verona. Il giovane era uscito dalla discoteca dove si trovava con un gruppo di amici e forse per una bravata, dopo aver scavalcato la recinzione, è salito sul tetto di un vagone ferroviario dove ha toccato i fili della linea dell’elettricità rimanendo folgorato all’istante. Il corpo del giovane è stato trovato successivamente sui binari nei pressi di una stazione veronese, quella di Porta Vescovo dagli agenti che sono arrivati sul luogo dell’incidente insieme al personale della Polfer.

Ultime notizie, è morto Richard Chamberlain

L’attore americano Richard Chamberlain, noto al pubblico italiano sia per essere stato il protagonista del Dottor Kildare che di Padre Ralph in “Uccelli di rovo”, è morto ieri a Waimanalo nelle isole Hawaii a seguito delle complicazioni causate da un ictus che lo aveva colpito nei giorni scorsi. Chamberlain, che aveva 90 anni, era famoso soprattutto per il suo ruolo del prete innamorato nella serie televisiva “Uccelli di rovo” nella quale era il compagno di una sua giovane parrocchiana. La sua carriera come attore è stata lunga, ed iniziata in teatro, e nel mondo del cinema è stato interprete di molte pellicole tra le quali anche The Music Lovers e I Tre Moschettieri.