Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Guerra di Gaza: approvata la risoluzione delle Nazioni Unite

Prosegue la guerra in Israele e nelle scorse ore è giunta l’approvazione della risoluzione da parte del consiglio di sicurezza dell’Onu, con 13 voti a favore e due astenuti, leggasi Stati Uniti e Russia. Alla fine le Nazioni Unite hanno chiesti aiuti argenti per Gaza ma non la tregua, e l’Unione Europea ha sottolineato: “La risoluzione getta le basi per la fine della guerra”, mentre per Hamas è “insufficiente”.

Già nella mattinata di ieri l’Onu aveva spiegato di essere più vicina all’obiettivo e al raggiungimento della quadra, ma nell’ultima bozza era appunto sparito il passaggio sulla “fine immediata” dei combattimenti. Sulla vicenda si erano espressi anche gli Stati Uniti, in prima fila da quando è scoppiato il conflitto per cercare di trovare una soluzione, spiegando: “Abbiamo una risoluzione e siamo pronti a votarla”, ma così non è stato. Per quanto riguarda le ostilità si segnala un intensificarsi delle operazioni nel centro della Striscia, mentre stando all’ultimo rapporto Onu mezzo milione di persone sarebbero senza cibo a Gaza.

Ultime notizie, parla il compagno di Vanessa Ballan

Il quotidiano Il Gazzettino ha riportato ieri le parole di Nicola Scapinello il compagno della 27enne uccisa a Treviso, Vanessa Ballan, da un 41enne che la stalkerizzava. “Volevamo sposarci – avrebbe confidato ad amici – stavamo cullando il sogno del matrimonio in chiesa. Si pensava di farlo dopo la fine della sua gravidanza. Invece tutto questo è stato improvvisamente cancellato. Adesso è dura. Ma so che devo iniziare a cercare di guardare avanti. Lo devo fare anche e soprattutto per il nostro bambino”. L’uomo si è ovviamente chiuso nel dolore ed ha spiegato di voler “rimanere da solo con la mia famiglia”, come riporta la Repubblica citando l’avvocato che rappresenta la famiglia Ballan, Simone Guglielmin. Nella giornata di ieri si è svolta anche l’autopsia sulla donna per stabilire anche la paternità del feto che la vittima portava in grembo. “È un particolare che nell’indagine ha la sua importanza e per questo sarà chiarito”, le parole del procuratore Marco Martani sempre a la Repubblica.

Vanessa Ballan, che era incinta di 9 settimane, è stata uccisa con 8 colpi di coltello, uno dei quali è stato portato direttamente al cuore uccisa Lo ha rivelato l’autopsia che il magistrato aveva richiesto per avere maggiori dettagli sul delitto. I carabinieri hanno diffuso dei video nei quali sono presenti indizi che incastrano l’assassino, Bujar Fandaj, che la stessa Vanessa aveva denunciato poco meno di due mesi prima per le molestie a cui la sottoponeva. Uno degli indizi è il coltello dotato di manico di legno, che gli agenti hanno sequestrato dopo averlo trovato nella cucina ed identico ad un altro presente nella borsa degli attrezzi dell’uomo. L’autopsia ha confermato che Vanessa Ballan, prima di morire, è stata anche picchiata e sono presenti molte contusioni su varie parti del corpo.

Ultime notizie, approvata al Senato la manovra finanziaria

Con il voto in Senato, il governo ha ottenuto l’approvazione della manovra finanziaria, sulla quale è stata posta la fiducia. I voti favorevoli all’approvazione sono stati 112, mentre quelli contrari 76. Alcune modifiche, che hanno riguardato sia il Ponte sullo stretto di Messina che le pensioni dei medici, sono state inserite in extremis nella manovra. Ora la corsa per l’approvazione definitiva anche da parte della Camera dei deputati, dove è prevista per il prossimo 29 dicembre in modo da evitare l’approvazione nel 2024.

Ultime notizie, in Calabria un 13enne è morto dopo una lezione di educazione fisica

Tragedia in una scuola di San Costantino Calabro, in provincia di Vibo Valentia, dove un ragazzo di 13 anni, Domenico M., è morto dopo essersi accasciato a terra al termine della lezione di educazione fisica. Il ragazzo è stato soccorso dai compagni di classe, che hanno anche provveduto a chiamare i soccorsi, ma tutti i tentativi operati dai soccorritori sono stati inutili e per Domenico era troppo tardi. Tutti i ragazzi presenti e gli altri compagni si scuola sono sotto shock, così come gli abitanti del comune calabrese.

Ultime notizie, bocciata la scelta italiana sul Mes

La mancata approvazione del Mes da parte del Parlamento italiano ha provocato critiche nei confronti del nostro Paese da parte di molti stati europei con la Francia che ha commentato con il proprio ministro dell’economia, parlando di una decisione che intacca decisamente la “credibilità” a livello europeo, dell’Italia. Per quanto riguarda la scelta, si è espresso anche il ministro italiano Giorgetti, che ha dichiarato che personalmente l’avrebbe approvato. Rispondendo ad un giornalista che chiedeva delle sue eventuali dimissioni, il ministro ha risposto: “decido io”.

Ultime notizie, ritrovata dopo nove giorni la ragazza scomparsa a Pavia

Dopo 9 giorni dalla sua scomparsa a Pavia, la 16enne Anastasia Ronchi è stata ritrovata a Camaiore. La ragazza stessa ha chiamato i genitori che si sono recati alla stazione della località toscana, ed ora la ragazza si trova nuovamente a casa. Dopo la scomparsa la famiglia di Anastasia aveva rivolto degli appelli sui social, e dopo il ritrovamento è stata la sorella a pubblicare il messaggio sui social ringraziando tutti quelli che si sono adoperati per il ritrovamento.

Ultime notizie, Natale: sequestrate 39 tonnellate di dolci tipici

Ben 39 tonnellate di dolci tipici sono state sequestrate nelle scorse ore dai carabinieri dei Nas. Gli accertamenti, come si legge su SkyTg24.it, si sono svolti a livello nazionale e hanno riguardato tutta la filiera, dalla produzione alla vendita, per un totale di 372 strutture risultate irregolari, con 585 violazioni penali e amministrative e 432mila euro di sanzioni.

Più di 500 i panettoni, pandori e altri dolci tipici di Natale che sono stati sottratti al consumo in quanto irregolari. Sono inoltre stati deferiti all’autorità giudiziaria 18 gestori e titolari di attività imprenditoriali per l’ipotesi di frode in commercio e detenzione di prodotti dolciari in cattivo stato di conservazione. I casi più gravi hanno infine riguardo 27 attività che sono state chiuse o sospese per un valore economico pari a oltre otto milioni di euro.











