Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra in Medioriente: accordo su tregua e ostaggi nelle prossime ore?

La guerra in Medioriente è giunta al giorno numero 209 ma secondo le ultime indiscrezioni entro oggi potrebbe arrivare un accordo su tregua e ostaggi fra Israele e Hamas. Quest’ultimo si dice pronto a dare una risposta in queste ore con la speranza che sia positiva. In ogni caso il premier israeliano Netanyahu, ha fatto sapere che non accetterà un accordo che includa la fine della guerra, questo quanto comunicato al segretario di stato Usa, Antony Blinken.

Hamas, dal suo canto, teme una trappola di Tel Aviv, così come fatto sapere dal suo leader Sinwar. Intanto Israele ha riaperto il valico di Erez con il nord della Striscia di Gaza dopo circa 7 mesi dalla sua distruzione avvenuta in occasione del triste attacco del 7 ottobre, una mossa che è stata fortemente sollecitata, come scrive TgCom24.it, da parte degli Stati Uniti per portare gli aiuti ai palestinesi.

Ultime notizie, addio ufficiale di Newey a Red Bull

Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità, Adrian Newey lascerà Red Bull dal 2025 per intraprendere nuove avventure. Il progettista inglese, genio che si nasconde dietro i grandissimi successi della scuderia di Milton Keynes, ha salutato tutti per iniziare nuove sfide, come specificato dallo stesso. Il prossimo step potrebbe essere la Ferrari, visto che si mormora da giorni che il genio di Colcheshire stia appunto trattando con Maranello per un arrivo nel 2025 ma con la possibilità di lavorare solo sulla monoposto del 2026 o eventualmente alle modifiche in corso d’opera della prossima stagione.

“Oracle Red Bull Racing – il comunicato pubblicato ieri – annuncia oggi che il Chief Technical Officer Adrian Newey lascerà il Red Bull Technology Group nel primo trimestre del 2025”. Adrian Newey si concentrerà “sullo sviluppo finale e sulla consegna della prima hypercar della Red Bull, l’attesissimo RB17. Rimarrà coinvolto e impegnato in questo entusiasmante progetto fino al suo completamento”.

Ultime notizie, choc a Cesena: 40enne stacca orecchio alla moglie

Choc a Cesena, precisamente in quel di San Mauro Pascoli, dove un 40enne ha aggredito la moglie a martellate, per poi staccarle parte di un orecchio a morsi. La donna, come riferisce TgCom24.it, si trova ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Bufalini di Cesena, ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per le ferite all’orecchio. Secondo quanto emerso dopo la ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta la sera del 25 aprile quando l’uomo, dopo una lite, si sarebbe scagliato addosso alla moglie: l’avrebbe quindi presa a schiaffi, poi a pugni e a calci, fino a che non le ha morso l’orecchio, staccandole una parte del padiglione auricolare.

A quel punto l’avrebbe anche presa a martellate alla testa. La donna sarebbe comunque riuscita ad avvertire i vicini di casa, mentre il coniuge, tutt’ora ricercato, si è dato alla fuga. Le forze dell’ordine lo stanno cercando in tutta la zona e fra i reati possibili si prefigurano tentato omicidio e lesioni aggravate.

Ultime notizie, morto lo scrittore Paul Auster

E’ morto nella giornata di ieri il grande scrittore Paul Auster, autore americano della famosa Trilogia di New York. Come riferito dal New York Times, è deceduto a 77 anni a seguito di alcune complicazioni dovute ad un cancro ai polmoni. L’autore è morto nella sua abitazione sita in quel di Brooklyn, e stando al NY Post a dare la notizia sarebbe stata un’amica dello stesso defunto, Jacki Lyden.

Rainews lo ricorda come un “Protagonista indiscusso della letteratura statunitense contemporanea” collegato alla corrente del postmodernismo assieme a colleghi come Thomas Pynchon e Don DeLillo. La sua scrittura era diretta e incisiva, “capace di scandagliare le angosce e le nevrosi dell’uomo di oggi e descrivere le solitudini delle vite contemporanee, in un mondo inesplicabile spesso dominato dal caso”. Oltre alla Trilogia di New York del 1987 si ricordano anche Moon Palace, La musica del caso, Il libro delle illusioni e Follie di Brooklyn. L’ultimo romanzo pubblicato è stato Baumgartner nel 2023

Ultime notizie, Sinner si ritira dal torneo di Madrid

Jannik Sinner ha annunciato il suo ritiro dal Master 1000 di Madrid dove doveva giocare vdomani lo scontro dei quarti di finale contro il canadere Auger- Aliassime. Il tennista italiano ha detto di avere preso la decisione su consiglio dei medici a causa del dolore all’anca che lo aveva condizionato negli ultimi giorni, e che sarà comunque in campo a Roma.

Ultime notizie, le celebrazioni del Primo Maggio

Come di consueto, nonostante la pioggia che ha colpito gran parte dell’Italia, si sono tenute le manifestazioni del primo Maggio, festa dei lavoratori. In tutte le grandi città italiane si sono svolti cortei con la partecipazione di migliaia di persone, come a Milano, dove il corteo ha raggiunto Piazza della Scala. In questa occasione i leader dei tre principali sindacati dei lavoratori, Cgil, Cisl e Uil si sono dati appuntamento a Monfalcone, dove sul palco si è parlato soprattutto di Pace e si è rivolto uno sguardo all’Europa. Il leader del Movimento 5 Stelle e la segretaria dem si sono invece recati a Portella della Ginestra per le celebrazioni relative all’anniversario della strage che avvenne in quel luogo.

Ultime notizie, il concertone del Primo Maggio

Anche a Roma si sono tenute manifestazioni, tra le quali il tradizionale Concertone, che in quest’occasione non è andato in onda nella sede tradizionale di Piazza San Giovanni, dove si stanno eseguendo dei lavori in vista delle celebrazioni del Giubileo, ma al Circo Massimo.

Il concertone è iniziato nel pomeriggio, dopo le 15.30 ed ha visto la partecipazione di cantanti di fama, come Big Mama e Geolier, recente protagonista al Festival di Sanremo, che chiuderà l’evento. Un concerto che ha riservato grandi emozioni sia ai partecipanti che al pubblico che ha assistito alle esibizioni. Tra i cantanti che si sono esibiti si segnalano Achille Lauro, Alda, Colapesce Dimartino, Dargen D’amico, Malika Ayane, Rose Villain, Tananai, Ermal Meta, Rappresentante Di Lista, Mahmood, Piero Pelu’ e Ultimo.

Ultime notizie, incidente sul lavoro alla vigilia del Primo Maggio

A Gioia del Colle, nel pomeriggio di ieri, Corrado Buttiglione, un operaio di 59 anni è deceduto in un incidente sul lavoro dopo essere stato travolto dal materiale che si trovava su un muletto. L’incidente è avvenuto all’interno di una azienda metalmeccanica che si trova a poca distanza dal centro di Gioia del Colle. Il sindaco ha espresso il suo cordoglio e quello dell’amministrazione comunale ai familiari dell’operaio.

Ultime notizie, rallentamento dell’inflazione nel mese di aprile

L’inflazione rallenta sia in tutta l’Eurozona che in Italia nel mese di aprile. I numeri infatti certificano che è scesa allo 0,9%, con i prezzi che sono stati “frenati” sia dalla minor crescita dei settori alimentari e trasporti, che dal calo dei prezzi sul mercato libero dell’energia. In totale la crescita su base annuale di quello che è conosciuto come “il carrello della spesa”, è sceso dal +2,6 a +2,4%.

C’è però da tener conto delle preoccupazioni dei consumatori rispetto ai prezzi di alberghi e voli, che potrebbero determinare un caro-vacanze. Queste indicazioni di rallentamento dell’inflazione sono importanti in vista di un possibile taglio dei tassi di interesse previsti nel prossimo mese di giugno.

Ultime notizie, morto la scorsa notte un rapinatore a Perugia

Un uomo di 34 anni, che aveva tentato una rapina in un negozio di alimentari durante la scorsa notte a Perugia, è morto durante la fuga dopo essere rimasto incastrato in una finestrella. Il decesso dell’uomo potrebbe essere stato causato da asfissia meccanica. L’uomo, un tunisino che era già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti di furto, è stato trovato dai carabinieri, che sono intervenuti sul posto dopo una chiamata ricevuta al 112.

Il tentativo di fuga è avvenuto dopo che il tunisino era stato sorpreso a effettuare la rapina dalla titolare del negozio. Nel tentativo di fuggire da una finestrella situata sul retro è rimasto però incastrato penzoloni con il collo e le braccia rimaste all’interno del locale.











