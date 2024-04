Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra in Medioriente, Biden: “Mi aspetto attacco Iran a breve”

Nel 190esimo giorno della guerra in Medioriente fra Israele e Hamas, giungono sempre più notizie circa un possibile allargamento del conflitto. La tensione fra Teheran e Tel Aviv è sempre più alta dopo gli sconfinamenti israeliani, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intervenendo sulla vicenda, ha spiegato di “aspettarsi un attacco dell’Iran a breve”.

Regione Lombardia vuole la piena governance di Trenord/ Fontana: “Ci manca l'1%, ci stiamo lavorando”

Nel frattempo l’esercito degli Stati Uniti ha spostato verso Israele la portaerei Eisenhower, altro evidente segnale di un ampliarsi del conflitto. Daniel Hagari, portavoce delle Forze di difesa israeliane, ha spiegato che lo stato ebraico rimane in massima allerta proprio in vista di un potenziale attacco dell’Iran: “Siamo altamente preparati per vari scenari e valutiamo costantemente la situazione”. Discorso simile quello di Herzi Halevi, capo di stato maggiore Idf: “Siamo fortemente preparati in attacco e difesa contro qualsiasi minaccia”. Cbs News dice probabile un attacco iraniano con droni e missili, mentre il ministro degli esteri, Tajani, ha rivolto un appello alla moderazione.

Eleanor Coppola, morta la moglie di Francis Ford/ Aveva 87 anni, era regista e scrittrice

Ultime notizie, esplosione centrale: recuperato anche il cadavere dell’ultimo disperso

Nella mattinata di ieri è stato recuperato il cadavere dell’ultimo disperso dopo l’esplosione avvenuta nella centrale idroelettrica di Suviana, in provincia di Bologna. Si tratta di Vincenzo Garzillo, 68enne tecnico originario di Napoli che mancava all’appello dal giorno della deflagrazione. Subito dopo l’evento, tre tecnici erano morti sul colpo mentre altri quattro erano risultati dispersi che sono stati ritrovati tutti fra la giornata di ieri e di giovedì.

Ora si spera che il bilancio di 7 decessi possa non aggravarsi ulteriormente visto che dei 4 feriti, due sarebbero in condizioni molto gravi, starebbero quindi lottando fra la vita e la morte. Come scrive TgCom24.it, dolore e commozione a Napoli con i famigliari e gli amici che si sono stretti attorno a Patrizia Buonomo, la moglie di Garzillo, e la loro figlia, Fara. Mario, fratello della ragazza e figlia di Vincenzo si era recato proprio a Suviana per seguire da vicino le fasi di ricerca che purtroppo hanno dato esito negativo.

COMUNE vs DONNA CHE ALLATTA/ In quella bocciatura della maternità il rifiuto (arrogante) di ciò che siamo

Ultime notizie, 47enne morto al concerto dei Subsonica

Tragedia al concerto dei Subsonica: un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo essere caduto dalle scale. Secondo quanto ricostruito la vittima avrebbe avuto una colluttazione con un altro uomo, dopo di che sarebbe caduto di sotto dalle scale esterne del Mandela Forum, al termine dello show musicale del noto gruppo italiano.

L’uomo, originario di Pistoia, è stato soccorso in condizioni disperate per poi morire presso l’ospedale Careggi di Firenze dove nel frattempo era stato rinvenuto. Prima di cadere, la vittima avrebbe avuto un diverbio con un’altra persona, che sarebbe poi degenerato in una lite e il tutto sarebbe stato ripreso dalle delle telecamere di sicurezza presenti al Palasport. Sono in corso le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Ultime notizie, laurea honoris causa al presidente Mattarella

L’università di Trieste ha conferito la laurea ad honoris causa al presidente della repubblica Sergio Mattarella. Celebrando i 100 anni è stato conferito il diploma di Laurea Magistrale in giurisprudenza e all’ex Presidente della Slovenia Borut Pahor. “Le università siano libere, anche nel dissenso rispetto al potere”, ha commentato lo stesso presidente.

Il riconoscimento è avvenuto alla presenza del rettore dell’ateneo Roberto Di Lenarda, nonché del ministro dell’università Anna Maria Bernini, così come riferito da RaiNews. Presenti anche il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e altri rappresentanti delle istituzioni.

Ultime notizie, Jannik Sinner vola in semifinale al torneo di Montecarlo

Vincendo in tre set contro il danese Holger Rune, Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale di domani del Master 1000 di Montecarlo, dove troverà ad aspettarlo il greco Tsitsipas che ha regolato facilmente il russo Kachanov in due set. L’italiano ha avuto bisogno di tre set per battere la resistenza del danese che si è aggiudicato il secondo set al tiebreak dopo che Sinner aveva avuto a disposizione due match point, entrambi falliti.

Una gara che è durata due ore e 40 minuti ed ha messo a dura prova Sinner su questo terreno che non è il suo favorito. Anche il numero 1 del mondo, Novak Djokovic ha conquistato la semifinale battendo nettamente, in due set, Ruud.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Il nostro Paese vedrà un altro fine settimana all’insegna del bel tempo, con sole e caldo ovunque. Le temperature sono già salire nella giornata di oggi e continueranno a farlo anche nei prossimi giorni, fino a domenica, poi da martedì si avrà di nuovo un peggioramento, causato da un nucleo di aria fredda che arriverà sulle regioni italiane e che avrà come conseguenze piogge e calo delle temperature.

La salita veloce delle temperature accade come conseguenza dell’arrivo dell’anticiclone dal Sahara e questo porterà anche delle città dell’interno come Milano, Bologna e Firenze, ad avere delle punte tra i 27 ed i 29 gradi, tipiche dell’estate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA