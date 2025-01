Le ultime notizie decisamente buone dei media statunitensi per quanto riguarda la tregua in Medio Oriente, che dovrebbe essere dichiarata a breve, molto probabilmente nella giornata di oggi. Ieri la bozza di accordo sarà visionata da Hamas, ed una delegazione dello stesso movimento è stata ricevuta dall’Emiro del Qatar che si sta adoperando per far approvare la tregua. Biden a riguardo ha fatto sapere che sta per essere ultimato l’accordo per il cessate il fuoco, e Hamas ha confermato: “C’è la volontà di porre fine alla guerra”.

E’ morto nella giornata di ieri uno dei fotografi più famosi di tutti i tempi, Oliviero Toscani. Si è spento all’età di 82 anni, da diverso tempo malato, così come annunciato dalla famiglia dello stesso geniale artista. Oliviero Toscani era affetto da amiloidosi, malattia che era stata resa nota dallo stesso, e da giorni si trovava in ospedale a Cecina, ricoverato in gravi condizioni dopo che le sue condizioni fisiche erano peggiorate.

In una recente intervista al Corriere della Sera aveva raccontato di aver perso ben 40 chilogrammi in un solo anno e di essere “imbottito” di medicinali che gli alteravano il sapore del cibo. Oliviero Toscani aveva altresì spiegato che si stava sottoponendo ad una cura sperimentale che evidentemente non ha sortito gli effetti desiderati. Il fotografo ricordava infine che non temeva la morte, “basta che non faccia male”. Fra i suoi pensieri anche quello del suicidio assistito se le cose fossero degenerate, ma alla fine è stata la malattia ha portarlo via.

Ultime notizie, Eleonora Giorgi: “Il tumore è progredito”

Non è in una bella situazione l’amata attrice Eleonora Giorgi. Parlando nella giornata di domenica con Verissimo ha fatto sapere che sta avendo difficoltà nell’affrontare la sua battaglia con il tumore al pancreas scoperto poco più di un anno fa, durante l’autunno del 2023.

Eleonora Giorgi ha spiegato di essersi vestita di verde speranza per l’intervista con il popolare talk di Canale 5, precisando però che l’ultima tac ha dato esito negativo, visto che il cancro sta progredendo. Non esclude delle cure palliative, che di fatto rappresentano il percorso finale che porta allo spegnimento. Eleonora Giorgi è indecisa sul da farsi, ha spiegato di essere di fronte ad un bivio: scegliere delle cure invasive o meno. Ha inoltre raccontato che l’ultimo anno è stato il più spaventoso ma anche il più bello per via del forte legame che si è creato con i figli e con il resto della famiglia.

Ultime notizie, l’incendio di Los Anegeles

Aumenta di giorno in giorno il bilancio del devastante incendio che ha colpito la metropoli di Los Angeles in più punti. L’ultimo bollettino parla di 24 vittime, ma potrebbe essere ancora parziale. I vigili del fuoco sono riusciti nelle ultime ore a contenere le fiamme, e i roghi sarebbero stati spenti al 90 per cento, ma a carissimo prezzo, tenendo conto che si parla di danni superiori ai 150 miliardi di dollari, oltre alle suddette vite spezzate e alle centinaia di migliaia di persone sfollate che non hanno più una casa.

Non è ancora chiaro il numero di edifici andati in fumo, ma si inizia a parlare timidamente delle possibili cause dell’incendio, e non è da escludere un guasto elettrico come scintilla che abbia scatenato il tutto. A riguardo, come riferisce Edison International citato dal Tgcom24.it, si sarebbe verificato un problema alle apparecchiature della Southern California Edison, società che fornisce energia. Un altro problema è quello dei saccheggi, visto che ci sono interi quartieri fantasma nelle varie contee di Los Angeles, infine sono state riaperte le scuole ma non quelle dei quartieri evacuati.

Ultime notizie, Jannik Sinner vince all’esordio nell’Australian Open

Si è aperto a Melbourne il primo torneo dell’anno tra quelli del Grande Slam, e il tennista azzurro ha esordito molto bene battendo in tre set il cileno Jarry ed ora, nel secondo turno dovrà affrontare la wild card australiana Schoolkate con partita che si disputerà giovedì. Sinner ha sofferto un po’ nei due set iniziali nei quali ha avuto bisogno del tiebreak per vincerli, mentre nel terzo è volato via subito chiudendo il match di esordio per 6 – 1 in due ore e 45 minuti.

Il cileno ha puntato molto sul proprio servizio ed è riuscito a non subire break nei primi due set, ma è poi crollato nel terzo di fronte alla migliore tecnica di Sinner. Oltre alla vittoria del tennista altoatesino la giornata per l’Italia ha visto due successi a sorpresa con Passaro, che ha preso il posto di Fognini ed ha sconfitto Dimitrov che si è ritirato nel secondo set dopo aver perso il primo, e con la Bronzetti, che ha avuto la meglio in 2 set contro l’ex numero 1 del mondo, Azarenka. Nel primo turno facili successi anche per Djokovic ed Alcaraz, mentre si è fermato subito il cammino dell’australiano Kyrgios.

Ultime notizie, operaio di 61 anni muore per il crollo di un albero a Pescia

Un operaio 61enne che stava lavorando in strada è morto dopo essere stato travolto da un albero mentre stava tagliando il fusto dell’albero. L’operaio, che risiedeva nel comune di Pescia, era dipendente di una ditta cooperativa alla quale il comune ha affidato la manutenzione del verde ed il taglio delle sterpaglie. In corso i rilievi per chiarire le cause dell’incidente mortale.

Ultime notizie, terremoto di magnitudo 6,9 in Giappone

Il Giappone è stato colpito da un evento sismico di magnitudo 6,9 registrato nella regione sudoccidentale del Paese. Al momento non ci sono notizie di feriti gravi e danni anche se in un primo momento le autorità locali hanno emesso un allerta tsunami, che è stato successivamente revocato. Ibn alcune zone costiere della regione interessata è stato comunicato agli abitanti di evacuare le case per precauzione. Fermate anche alcune tratte delle linee dei treni alta velocità.